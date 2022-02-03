Макрон ініціює перемовини із Німеччиною та Польщею щодо ситуації довкола України

Президент Франції Емманюель Макрон ініціює проведення тристоронньої зустрічі з Польщею та Німеччиною для обговорення ситуації довкола України. Можливість проведення такої зустрічі Макрон обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це із посиланням на Офіс президента Франції повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вона може відбутися в Берліні найближчими днями.

Макрон також повідомив, що Дуда запропонував підтримку зусиллям Макрона щодо деескалації напруженості в Україні.

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