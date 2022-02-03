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Новини Війна
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Макрон ініціює перемовини із Німеччиною та Польщею щодо ситуації довкола України

Макрон ініціює перемовини із Німеччиною та Польщею щодо ситуації довкола України

Президент Франції Емманюель Макрон ініціює проведення тристоронньої зустрічі з Польщею та Німеччиною для обговорення ситуації довкола України. Можливість проведення такої зустрічі Макрон обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це із посиланням на Офіс президента Франції повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вона може відбутися в Берліні найближчими днями.

Макрон також повідомив, що Дуда запропонував підтримку зусиллям Макрона щодо деескалації напруженості в Україні.

Читайте також: Сьогодні Макрон проведе телефонні перемовини із Путіним та Зеленським

Автор: 

Німеччина (7496) перемовини (3014) Польща (8636) Франція (3108) Дуда Анджей (788) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+7
Дві старі європейскі шльондри на викликах з кремля хочуть зганьбити щє й Польщу...
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03.02.2022 17:14 Відповісти
+7
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03.02.2022 17:17 Відповісти
+5
хочет вместе с своим союзником надавить на польшу, шоб та прекратила Украине поставки любой помощи.
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03.02.2022 17:13 Відповісти
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хочет вместе с своим союзником надавить на польшу, шоб та прекратила Украине поставки любой помощи.
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03.02.2022 17:13 Відповісти
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03.02.2022 17:17 Відповісти
але вже розуміють українську )))
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03.02.2022 17:34 Відповісти
голод воно не тітка...
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03.02.2022 20:38 Відповісти
Дві старі європейскі шльондри на викликах з кремля хочуть зганьбити щє й Польщу...
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03.02.2022 17:14 Відповісти
А тут поляки заявлять: добре, та ми ще хочемо щоб до нас доєдналися британці. Боря Джонсон такий прикольний чувак. Ось в Україну в якій краватці до клоуна на рандеву поїхав...
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03.02.2022 17:53 Відповісти
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03.02.2022 17:15 Відповісти
макрон+ерманюшка i Польща?
не бачу сенсу....
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03.02.2022 17:16 Відповісти
Макрону жаба в горлі стала,тим часом як він з німецькими запроданцями висловлювали хвилювання англосакси почали рулити на європейськомо просторі,поляки поїдить так для картинки
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03.02.2022 17:43 Відповісти
Щось Макрону нейметься останнім часом... Дав би краще зброю, а то тільки ля-ля та ля-ля...
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03.02.2022 18:28 Відповісти
как просто привлечь к себе внимание всего мира после того как от тебя все отвернулись.... нужно просто всем угрожать ядерной дубинкой и грозиться захватить войной соседнюю страну .и ты снова на арене. ты снова весь в внимании и на первых страницах глянцевых журналов....(( это всё про путлера конечно..
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03.02.2022 18:59 Відповісти
 
 