Сьогодні Макрон проведе телефонні перемовини із Путіним та Зеленським
Президент Франції Емманюель Макрон планує провести у четвер, 3 лютого, телефонні перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, польським президентом Анджеєм Дудою та головою Європейської ради Шарлем Мішелем задля деескалації ситуації в Україні.
Про це із посиланням на Єлисейський палац повідомляє Цензор.НЕТ.
Спочатку Макрон проведе перемовини із Мішелем та Дудою, потім зателефонує Путіну. Розмова, як зазначається, відбудеться о 19.00 за київським часом. Після розмови із Путіним Макрон має намір зателефонувати Зеленському.
Зазначимо, що українська сторона поки офіційно не підтверджувала, що сьогодні відбудеться телефонна розмова Зеленського та Макрона.
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UK Prime Minister
@10DowningStreet
United Kingdom government organization
It's very important for the world, for Ukraine and for Russia that there is no further Russian incursion into Ukrainian territory. The UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it.