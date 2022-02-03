Сьогодні Макрон проведе телефонні перемовини із Путіним та Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон планує провести у четвер, 3 лютого, телефонні перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, польським президентом Анджеєм Дудою та головою Європейської ради Шарлем Мішелем задля деескалації ситуації в Україні.

Про це із посиланням на Єлисейський палац повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку Макрон проведе перемовини із Мішелем та Дудою, потім зателефонує Путіну. Розмова, як зазначається, відбудеться о 19.00 за київським часом. Після розмови із Путіним Макрон має намір зателефонувати Зеленському.

Зазначимо, що українська сторона поки офіційно не підтверджувала, що сьогодні відбудеться телефонна розмова Зеленського та Макрона.

Читайте також: Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ на кордоні з Україною