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Новини Війна
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Сьогодні Макрон проведе телефонні перемовини із Путіним та Зеленським

Сьогодні Макрон проведе телефонні перемовини із Путіним та Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон планує провести у четвер, 3 лютого, телефонні перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, польським президентом Анджеєм Дудою та головою Європейської ради Шарлем Мішелем задля деескалації ситуації в Україні.

Про це із посиланням на Єлисейський палац повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку Макрон проведе перемовини із Мішелем та Дудою, потім зателефонує Путіну. Розмова, як зазначається, відбудеться о 19.00 за київським часом. Після розмови із Путіним Макрон має намір зателефонувати Зеленському.

 Зазначимо, що українська сторона поки офіційно не підтверджувала, що сьогодні відбудеться телефонна розмова Зеленського та Макрона. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (24409) путін володимир (24136) Дуда Анджей (788) Макрон Емманюель (1516) Шарль Мішель (333)


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Запросить до себе на жаб-табака?
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03.02.2022 12:11 Відповісти
Заява Британії після переговорів з Зеленським

UK Prime Minister


@10DowningStreet





United Kingdom government organization

It's very important for the world, for Ukraine and for Russia that there is no further Russian incursion into Ukrainian territory. The UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it.
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03.02.2022 12:17 Відповісти
***** жалуется Макрону на Украину

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03.02.2022 12:23 Відповісти
Абсолютно нет доверия ни к фрицам, ни к жабоедам. В 2008 году благодаря главному жабоеду Франции и хорошему друга ***** Николя Саркози, удалось безнаказанно оккупировать часть грузинской территории. За дешевый газ и должности в Газпроме они не моргая сольют Украину и наплюют на все свои демократические ценности
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03.02.2022 12:26 Відповісти
До всіх учасників нема довіри!
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03.02.2022 12:39 Відповісти
проститутка макарон будет уговаривать зеленого шмаркача прогнуться под старого маразматика?
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03.02.2022 14:51 Відповісти
Его нужно УГОВАРИВАТЬ?...
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03.02.2022 17:12 Відповісти
А при чем здесь Зеленский? Что бы подлизать?
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03.02.2022 17:11 Відповісти
 
 