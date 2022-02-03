Сегодня Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести в четверг, 3 февраля, телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, польским президентом Анджеем Дудой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем для деэскалации ситуации в Украине.
Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает Цензор.НЕТ.
Сначала Макрон проведет переговоры с Мишелем и Дудой, затем позвонит по телефону Путину. Разговор, как указывается, состоится в 19.00 по киевскому времени. После разговора с Путиным Макрон намерен позвонить по телефону Зеленскому.
Напомним, что украинская сторона пока официально не подтверждала, что сегодня состоится телефонный разговор Зеленского и Макрона.
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UK Prime Minister
@10DowningStreet
United Kingdom government organization
It's very important for the world, for Ukraine and for Russia that there is no further Russian incursion into Ukrainian territory. The UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it.