Сегодня Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести в четверг, 3 февраля, телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, польским президентом Анджеем Дудой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем для деэскалации ситуации в Украине.

Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает Цензор.НЕТ.

Сначала Макрон проведет переговоры с Мишелем и Дудой, затем позвонит по телефону Путину. Разговор, как указывается, состоится в 19.00 по киевскому времени. После разговора с Путиным Макрон намерен позвонить по телефону Зеленскому.

Напомним, что украинская сторона пока официально не подтверждала, что сегодня состоится телефонный разговор Зеленского и Макрона.

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