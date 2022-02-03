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Новости Война
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Сегодня Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Сегодня Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести в четверг, 3 февраля, телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, польским президентом Анджеем Дудой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем для деэскалации ситуации в Украине.

Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает Цензор.НЕТ.

Сначала Макрон проведет переговоры с Мишелем и Дудой, затем позвонит по телефону Путину. Разговор, как указывается, состоится в 19.00 по киевскому времени. После разговора с Путиным Макрон намерен позвонить по телефону Зеленскому.

Напомним, что украинская сторона пока официально не подтверждала, что сегодня состоится телефонный разговор Зеленского и Макрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) путин владимир (31575) Дуда Анджей (772) Макрон Эмманюэль (1362) Шарль Мишель (246)


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03.02.2022 12:11 Ответить
Заява Британії після переговорів з Зеленським

UK Prime Minister


@10DowningStreet





United Kingdom government organization

It's very important for the world, for Ukraine and for Russia that there is no further Russian incursion into Ukrainian territory. The UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it.
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03.02.2022 12:17 Ответить
***** жалуется Макрону на Украину

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03.02.2022 12:23 Ответить
Абсолютно нет доверия ни к фрицам, ни к жабоедам. В 2008 году благодаря главному жабоеду Франции и хорошему друга ***** Николя Саркози, удалось безнаказанно оккупировать часть грузинской территории. За дешевый газ и должности в Газпроме они не моргая сольют Украину и наплюют на все свои демократические ценности
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03.02.2022 12:26 Ответить
До всіх учасників нема довіри!
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03.02.2022 12:39 Ответить
проститутка макарон будет уговаривать зеленого шмаркача прогнуться под старого маразматика?
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03.02.2022 14:51 Ответить
Его нужно УГОВАРИВАТЬ?...
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03.02.2022 17:12 Ответить
А при чем здесь Зеленский? Что бы подлизать?
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03.02.2022 17:11 Ответить
 
 