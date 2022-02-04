21 новий випадок коронавірусу виявлено на Олімпіаді в Пекіні

У персоналу, пов'язаного із зимовими Олімпійськими іграми в Пекіні, за останню добу було зафіксовано 21 новий випадок зараження COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За кілька годин до офіційного початку зимових Олімпійських ігор загальна кількість підтверджених випадків захворювання серед учасників Ігор становила 308 осіб. Зокрема шість неназваних спортсменів олімпійської збірної Німеччини. За словами німецької команди, зараз вони ізольовані та проходять ПЛР-тести.

Кожен учасник Ігор також щодня проходить тестування, аби швидко виявити будь-які інфекції.

Як повідомлялося, в столиці Китаю Пекіні у п'ятницю, 4 лютого, стартує XXIV зимова Олімпіада, яка триватиме до 20 лютого.

Урочиста церемонія відкриття Ігор-2022 на національному стадіоні "Пташине гніздо" розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах із трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

