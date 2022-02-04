Путін після повернення з Китаю відвідає Туреччину. Встановлюємо дату, - Ердоган
Президент РФ Володимир Путін погодився відвідати Туреччину після повернення із Китаю, де зараз перебуває із офіційним візитом.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю CNN Turk, інформує Цензор.НЕТ.
"На наше запрошення, щоб пан Путін відвідав Туреччину після повернення з Китаю, був позитивний відгук. Зараз ми встановимо дату", - зазначив він.
Ердоган також висловив сподівання, що вдасться організувати саміт Зеленського та Путіна.
"Тоді, сподіваюся, ми хочемо провести цю зустріч (із Путіним. - Ред.), щоб зібрати на високому рівні пана Путіна і пана Зеленського", - додав він.
Як зазначалось, за словами Ердогана, Зеленський погодився на зустріч із Путіним в Туреччині.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині, - Ердоган.
Джерело:
тому прийдеться пильнувати турецькі WC
Те, що його не дуже куди кличуть, правда.