Путін після повернення з Китаю відвідає Туреччину. Встановлюємо дату, - Ердоган

Президент РФ Володимир Путін погодився відвідати Туреччину після повернення із Китаю, де зараз перебуває із офіційним візитом.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю CNN Turk, інформує Цензор.НЕТ.

"На наше запрошення, щоб пан Путін відвідав Туреччину після повернення з Китаю, був позитивний відгук. Зараз ми встановимо дату", - зазначив він.

Ердоган також висловив сподівання, що вдасться організувати саміт Зеленського та Путіна.

"Тоді, сподіваюся, ми хочемо провести цю зустріч (із Путіним. - Ред.), щоб зібрати на високому рівні пана Путіна і пана Зеленського", - додав він.

Як зазначалось, за словами Ердогана, Зеленський погодився на зустріч із Путіним в Туреччині.

