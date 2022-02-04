УКР
Путін після повернення з Китаю відвідає Туреччину. Встановлюємо дату, - Ердоган

Путін після повернення з Китаю відвідає Туреччину. Встановлюємо дату, - Ердоган

Президент РФ Володимир Путін погодився відвідати Туреччину після повернення із Китаю, де зараз перебуває із офіційним візитом.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю CNN Turk, інформує Цензор.НЕТ.

"На наше запрошення, щоб пан Путін відвідав Туреччину після повернення з Китаю, був позитивний відгук. Зараз ми встановимо дату", - зазначив він.

Ердоган також висловив сподівання, що вдасться організувати саміт Зеленського та Путіна. 

"Тоді, сподіваюся, ми хочемо провести цю зустріч (із Путіним. - Ред.), щоб зібрати на високому рівні пана Путіна і пана Зеленського", - додав він.

Як зазначалось, за словами Ердогана, Зеленський погодився на зустріч із Путіним в Туреччині. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не відкидає можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає, - Пєсков

Зеленський Володимир (25515) путін володимир (24825) Туреччина (3679) Ердоган Реджеп Таїп (983)
отже очікуємо на втечу сивого придурка до Туреччини...
04.02.2022 12:57 Відповісти
Зєля вже посивів?

Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині, - Ердоган.

Джерело:
04.02.2022 12:59 Відповісти
Кнурман також згоден - але ж ніхто не кличе... )))

тому прийдеться пильнувати турецькі WC
04.02.2022 13:10 Відповісти
Кнурман-стефанчук мусить стерегти своє крісло голови Верховної ради.
Те, що його не дуже куди кличуть, правда.
04.02.2022 13:32 Відповісти
Но только одно условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтоб это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры! Окончательная бумажка! Фактическая! Настоящая! Броня!
04.02.2022 12:58 Відповісти
А чому не в Омані ?
