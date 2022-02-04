Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський згоден на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "CNN TÜRK
"Я надаю великого значення зустрічі з Путіним з цього питання (ситуація між Україною та РФ. - Ред.), тому що на зустрічі з Зеленським я побачив, що ми вже маємо домовленість з цих питань. На даний момент у Європі є серйозна проблема щодо вирішення цього питання", - сказав він журналістам.
Ердоган заявив про досягнення домовленості із Зеленським про організацію його зустрічі з Путіним.
Ипаный имбицил, блеадьзачтонамтакое...
Цензор, сорри, но иначе нельзя такое комментить...
Только, пожалуй, это не изменит ничего в голове пу.
Недаром Бубочку не пустили на открытие Олимпиады в Пекин, ибо в Пекин американские политики не поехали на церемонию открытия, а без контроля и присмотра Бубочка не только Украину сдал бы, но и союзников.