Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський згоден на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "CNN TÜRK

"Я надаю великого значення зустрічі з Путіним з цього питання (ситуація між Україною та РФ. - Ред.), тому що на зустрічі з Зеленським я побачив, що ми вже маємо домовленість з цих питань. На даний момент у Європі є серйозна проблема щодо вирішення цього питання", - сказав він журналістам.

Ердоган заявив про досягнення домовленості із Зеленським про організацію його зустрічі з Путіним.

