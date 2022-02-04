УКР
Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині, - Ердоган

Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський згоден на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "CNN TÜRK

"Я надаю великого значення зустрічі з Путіним з цього питання (ситуація між Україною та РФ. - Ред.), тому що на зустрічі з Зеленським я побачив, що ми вже маємо домовленість з цих питань. На даний момент у Європі є серйозна проблема щодо вирішення цього питання", - сказав він журналістам.

Ердоган заявив про досягнення домовленості із Зеленським про організацію його зустрічі з Путіним.

Читайте: Кремль не відкидає можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає, - Пєсков

Топ коментарі
+41
Вот это и страшно, что один-на-один. Если он в Париже такое подписал, то что тогда ждать от такой встречи?
04.02.2022 12:44 Відповісти
+29
Только назад вместе с Х***лом в Мацкву пускай валит. Я 100% даю что никчему хорошему для Украины ета встреча не приведет. Х***ло скорее всего отыграет проиграш который ему нанесли переговоры по НАТО.
04.02.2022 12:45 Відповісти
+26
Уклоніст-рецидивіст не може діяти в інтересах України.
04.02.2022 12:44 Відповісти
Ну о чем могут договориться начальник фsб путька и его подчинённый зенелох? что скажет хозяин, то и будет делать..
05.02.2022 00:19 Відповісти
О том , что бы не хоронили людей
05.02.2022 00:44 Відповісти
В хамаме???
05.02.2022 00:25 Відповісти
Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині
Ипаный имбицил, блеадьзачтонамтакое...
Цензор, сорри, но иначе нельзя такое комментить...
05.02.2022 00:36 Відповісти
Правильно. Разговаривать надо на терририи Ердогана.
Только, пожалуй, это не изменит ничего в голове пу.
05.02.2022 02:15 Відповісти
"Закінчити війну любою ціною..." в голові зебобіка може стати здачою України. І всі потуги Заходу можуть піти собаці під хвіст...хоча вже дуже багато поставлено на карту. А там (на Заході) не привикли викидати гроші на вітер. Поживемо-побачим. І все таки Туреччина краще, ніж Мінськ.
05.02.2022 07:10 Відповісти
Господин Эрдоган присмотрит за Бубочкой, ибо без присмотра клоун криворожский сдаст Украину - и не поморщиться.
Недаром Бубочку не пустили на открытие Олимпиады в Пекин, ибо в Пекин американские политики не поехали на церемонию открытия, а без контроля и присмотра Бубочка не только Украину сдал бы, но и союзников.
05.02.2022 08:15 Відповісти
О чем могут договориться тупой кролик с голодным кровожадным шакалом? Страшно подумать
05.02.2022 08:18 Відповісти
Как это чмо может представлять интересы Украины???
05.02.2022 09:14 Відповісти
Все! Пам-тара-пам-пам! Фюить !
05.02.2022 09:51 Відповісти
***** крысомора хай сыпанут
03.03.2022 20:46 Відповісти
Трахнуть ЗНчмоню удвох у дупку , воно зрадіє , а страждатимемо всією Україною.
15.09.2022 23:42 Відповісти
