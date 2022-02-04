Зеленский согласен на встречу с Путиным в Турции, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN TÜRK.

"Я придаю большое значение встрече с Путиным по этому вопросу (ситуация между Украиной и РФ. – Ред.), потому что на встрече с Зеленским я увидел, что мы уже имеем договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в отношении решения этого вопроса", – сказал он журналистам.

Эрдоган заявил о достижении договоренности с Зеленским об организации его встречи с Путиным.

