РУС
Новости
Зеленский согласен на встречу с Путиным в Турции, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN TÜRK.

"Я придаю большое значение встрече с Путиным по этому вопросу (ситуация между Украиной и РФ. – Ред.), потому что на встрече с Зеленским я увидел, что мы уже имеем договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в отношении решения этого вопроса", – сказал он журналистам.

Эрдоган заявил о достижении договоренности с Зеленским об организации его встречи с Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верим, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован мирно. Готовы принять саммит Зеленского и Путина, - Эрдоган

Зеленский Владимир (21968) путин владимир (32209) Турция (3540) Эрдоган Реджеп Тайип (948)
Топ комментарии
+41
Вот это и страшно, что один-на-один. Если он в Париже такое подписал, то что тогда ждать от такой встречи?
04.02.2022 12:44 Ответить
+29
Только назад вместе с Х***лом в Мацкву пускай валит. Я 100% даю что никчему хорошему для Украины ета встреча не приведет. Х***ло скорее всего отыграет проиграш который ему нанесли переговоры по НАТО.
04.02.2022 12:45 Ответить
+26
Уклоніст-рецидивіст не може діяти в інтересах України.
04.02.2022 12:44 Ответить
Страница 2 из 2
Ну о чем могут договориться начальник фsб путька и его подчинённый зенелох? что скажет хозяин, то и будет делать..
05.02.2022 00:19 Ответить
О том , что бы не хоронили людей
05.02.2022 00:44 Ответить
В хамаме???
05.02.2022 00:25 Ответить
Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині
Ипаный имбицил, блеадьзачтонамтакое...
Цензор, сорри, но иначе нельзя такое комментить...
05.02.2022 00:36 Ответить
Правильно. Разговаривать надо на терририи Ердогана.
Только, пожалуй, это не изменит ничего в голове пу.
05.02.2022 02:15 Ответить
"Закінчити війну любою ціною..." в голові зебобіка може стати здачою України. І всі потуги Заходу можуть піти собаці під хвіст...хоча вже дуже багато поставлено на карту. А там (на Заході) не привикли викидати гроші на вітер. Поживемо-побачим. І все таки Туреччина краще, ніж Мінськ.
05.02.2022 07:10 Ответить
Господин Эрдоган присмотрит за Бубочкой, ибо без присмотра клоун криворожский сдаст Украину - и не поморщиться.
Недаром Бубочку не пустили на открытие Олимпиады в Пекин, ибо в Пекин американские политики не поехали на церемонию открытия, а без контроля и присмотра Бубочка не только Украину сдал бы, но и союзников.
05.02.2022 08:15 Ответить
О чем могут договориться тупой кролик с голодным кровожадным шакалом? Страшно подумать
05.02.2022 08:18 Ответить
Как это чмо может представлять интересы Украины???
05.02.2022 09:14 Ответить
Все! Пам-тара-пам-пам! Фюить !
05.02.2022 09:51 Ответить
***** крысомора хай сыпанут
03.03.2022 20:46 Ответить
Трахнуть ЗНчмоню удвох у дупку , воно зрадіє , а страждатимемо всією Україною.
15.09.2022 23:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 