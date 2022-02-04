Зеленский согласен на встречу с Путиным в Турции, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN TÜRK.
"Я придаю большое значение встрече с Путиным по этому вопросу (ситуация между Украиной и РФ. – Ред.), потому что на встрече с Зеленским я увидел, что мы уже имеем договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в отношении решения этого вопроса", – сказал он журналистам.
Эрдоган заявил о достижении договоренности с Зеленским об организации его встречи с Путиным.
Топ комментарии
+41 18c49ed2
показать весь комментарий04.02.2022 12:44 Ответить Ссылка
+29 Valter Valter
показать весь комментарий04.02.2022 12:45 Ответить Ссылка
+26 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий04.02.2022 12:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ипаный имбицил, блеадьзачтонамтакое...
Цензор, сорри, но иначе нельзя такое комментить...
Только, пожалуй, это не изменит ничего в голове пу.
Недаром Бубочку не пустили на открытие Олимпиады в Пекин, ибо в Пекин американские политики не поехали на церемонию открытия, а без контроля и присмотра Бубочка не только Украину сдал бы, но и союзников.