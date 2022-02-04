Пєсков закликав не вірити на слово Держдепартаменту США
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у зв’язку із заявами Вашингтона про фабрикацію Росією відеозапису для виправдання нападу на Україну порадив не вірити держдепартаменту США.
Про це він заявив у п'ятницю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Я порекомендував би на слово не вірити нікому, особливо Держдепу, коли стосується цих питань", - сказав Пєсков.
Так він прокоментував озвучену напередодні інформацію держдепартаменту США щодо підготовки Росією інформаційного фейку, щоб виправдати напад на Україну.
Нагадаємо, раніше речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що за даними американської розвідки Росія планує інсценувати атаки українських військових як привід для нового вторгнення в Україну. В одному зі сценаріїв російська розвідка може створити фейкове відео з жертвами.
Ай маладєц! Сам на себе вийшов
Чем садятся на крыльцо!
вся політика русні 😡
Визит президента Аргентины в Россию - РИА Новости
Визит президента Аргентины в Россию · Встреча президента РФ В. · Президент России Владимир Путин и президент Аргентинской Республики Кристина Фернандес.
Но ведь твоя засРаха врет даже , когда ПОДПИСЫВАЕТ официальные документы ...
Напомнило похожее изречение - "Виктор Андреевич, я не могу взять его за руку и поговорить, его руки постоянно что-то тырят".
тому госдєпу прийшлося на підтвердження зброю везти