Пєсков закликав не вірити на слово Держдепартаменту США

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у зв’язку із заявами Вашингтона про фабрикацію Росією відеозапису для виправдання нападу на Україну порадив не вірити держдепартаменту США.

Про це він заявив у п'ятницю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Я порекомендував би на слово не вірити нікому, особливо Держдепу, коли стосується цих питань", - сказав Пєсков.

Так він прокоментував озвучену напередодні інформацію держдепартаменту США щодо підготовки Росією інформаційного фейку, щоб виправдати напад на Україну.

Нагадаємо, раніше речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що за даними американської розвідки Росія планує інсценувати атаки українських військових як привід для нового вторгнення в Україну. В одному зі сценаріїв російська розвідка може створити фейкове відео з жертвами.