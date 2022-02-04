УКР
Новини
4 917 35

Пєсков закликав не вірити на слово Держдепартаменту США

Пєсков закликав не вірити на слово Держдепартаменту США

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у зв’язку із заявами Вашингтона про фабрикацію Росією відеозапису для виправдання нападу на Україну порадив не вірити держдепартаменту США.

Про це він заявив у п'ятницю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Я порекомендував би на слово не вірити нікому, особливо Держдепу, коли стосується цих питань", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну, - Держдепартамент США

Так він прокоментував озвучену напередодні інформацію держдепартаменту США щодо підготовки Росією інформаційного фейку, щоб виправдати напад на Україну. 

Нагадаємо, раніше речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що за даними американської розвідки Росія планує інсценувати атаки українських військових як привід для нового вторгнення в Україну. В одному зі сценаріїв російська розвідка може створити фейкове відео з жертвами.

Держдепартамент США (1675) Пєсков Дмитро (1753) росія (67841)
+25
"Я порекомендував би на слово не вірити нікому" (c)
Ай маладєц! Сам на себе вийшов
показати весь коментар
04.02.2022 13:19 Відповісти
+23
а верить только видосикам от пескова и словам зеленского о том что "Запад нагнетает обстановку, а росия хочет мира, видел сам в глазвах путина"(с)зеленский
показати весь коментар
04.02.2022 13:19 Відповісти
+21
показати весь коментар
04.02.2022 13:29 Відповісти
Коментувати
Вєріть нужна толька самим чєсним лапатнікам і лапатнаму самаму чєснаму сцарю...
показати весь коментар
04.02.2022 13:20 Відповісти
обычно на фантастику выдумки и ложь вообще не реагируют..... а тут явно..США сообщило то что було БОЛЬШОЙ ТАЙНОЙ КРЕМПУЛЬКИ...
показати весь коментар
04.02.2022 13:33 Відповісти
У самого очі косять від брехні))
показати весь коментар
04.02.2022 13:22 Відповісти
Выражает то лицо
Чем садятся на крыльцо!
показати весь коментар
04.02.2022 13:24 Відповісти
ПНХ лупоглазый
показати весь коментар
04.02.2022 13:24 Відповісти
Москальня брехала , бреше і буде брехати , та як на брехні тримається
вся політика русні 😡
показати весь коментар
04.02.2022 13:24 Відповісти
Забыл сказать,что зуб дает
показати весь коментар
04.02.2022 13:25 Відповісти
Всі зуби вибито. ( Печатка Держдепу США)
показати весь коментар
04.02.2022 13:28 Відповісти
А я бы рекомендовал хрюсской свиноте меньше баловаться аргентинским коксом.
показати весь коментар
04.02.2022 13:26 Відповісти
Да как меньше? меньше не получается.... вот вчера братья аргентинцы, лаптеногим опять подогнали муки на пробу!!!

Визит президента Аргентины в Россию - РИА Новости

Визит президента Аргентины в Россию · Встреча президента РФ В. · Президент России Владимир Путин и президент Аргентинской Республики Кристина Фернандес.
показати весь коментар
04.02.2022 13:48 Відповісти
Кацап завжди бреше - тому треба вірити Держдепу, а не неголеній зоні бікіні Навки.
показати весь коментар
04.02.2022 13:27 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 13:27 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 13:28 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 13:29 Відповісти
Держдеп обіцяв заморозити всі активи Пєскова. Але Пєсков закликав не вірити Держдепу. )) Подивимось.
показати весь коментар
04.02.2022 13:30 Відповісти
"Верить в наше время нельзя никому, даже себе!! Мне можно!!" (Золотые слова!!) Интересно - он сам верит в то что вещает?? Или это не обязательно??
показати весь коментар
04.02.2022 13:32 Відповісти
как бы ему за подобный базар про нікому, ещё не пришлось и перед ка дыркиным извиняться ))
показати весь коментар
04.02.2022 13:34 Відповісти
Вот это ещё усатый пиз.обол *********
показати весь коментар
04.02.2022 13:35 Відповісти
А как картинка то поменялась) то раньше рашики нагнетали, а запад не успевал оправдываться, а теперь все ровно наоборот)
показати весь коментар
04.02.2022 13:36 Відповісти
Ну ладно не верить "на слово" - согласен ....
Но ведь твоя засРаха врет даже , когда ПОДПИСЫВАЕТ официальные документы ...
показати весь коментар
04.02.2022 13:42 Відповісти
Забавный малый этот письков))
показати весь коментар
04.02.2022 13:56 Відповісти
Клікуша…
показати весь коментар
04.02.2022 13:56 Відповісти
Ага тебе тварь верить будем!!!! И оленеводу!!
показати весь коментар
04.02.2022 13:57 Відповісти
Нада верить только Пескову и Путину когда он говорит сто ,,Их там нет,, них в Крыму ни в Сирии, ни в Венесуэле )))
показати весь коментар
04.02.2022 13:57 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 14:01 Відповісти

Напомнило похожее изречение - "Виктор Андреевич, я не могу взять его за руку и поговорить, его руки постоянно что-то тырят".
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
Как говорил шеф гестапо Мюллер ( в фильме " Семнадцать мгновений весны") -" И Запомните, Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе..... Мне можно... Хе..Хе "( это про Пескова и его шефа партайгеноссе ПуХУ.)
показати весь коментар
04.02.2022 14:09 Відповісти
а ми й не віримо
тому госдєпу прийшлося на підтвердження зброю везти
показати весь коментар
04.02.2022 14:16 Відповісти
100%!!! Верить можно только Пескову и рашентелевизору!!!
показати весь коментар
04.02.2022 14:37 Відповісти
Ну штош, ждем этого видео от разведки США.
показати весь коментар
04.02.2022 14:50 Відповісти
Кацапу повірити- себе не поважати.
показати весь коментар
04.02.2022 15:35 Відповісти
А кому верить? Кацапам, которые постоянно врут?
показати весь коментар
04.02.2022 16:13 Відповісти
Поздно. США тоже научились играть в гибридную войну. Только кому больше поверят на международной арене? Американцам или русским, думаю вопрос риторический. У русских нет ни единого шанса выиграть в информационной войне, Запад много лет присматривался к их распятым мальчикам, а теперь понял, как это делается.
показати весь коментар
04.02.2022 17:38 Відповісти
 
 