РУС
Новости
Песков призвал не верить на слово Госдепартаменту США

Песков призвал не верить на слово Госдепартаменту США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлениями Вашингтона о фабрикации Россией видеозаписи для оправдания нападения на Украину посоветовал не верить госдепартаменту США.

Об этом он заявил в пятницу журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно госдепу, когда касается этих вопросов", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он прокомментировал озвученную накануне информацию госдепартамента США о подготовке Россией информационного фейка, чтобы оправдать нападение на Украину.

Также читайте: Россия планирует инсценировать атаку украинских военных как повод для вторжения в Украину, - Госдепартамент США

Напомним, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что по данным американской разведки Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как повод для нового вторжения в Украину. В одном из сценариев российская разведка может создать фейковое видео с жертвами.

Автор: 

Госдепартамент США (1878) Песков Дмитрий (2002) россия (97265)
Топ комментарии
+25
"Я порекомендував би на слово не вірити нікому" (c)
Ай маладєц! Сам на себе вийшов
показать весь комментарий
04.02.2022 13:19 Ответить
+23
а верить только видосикам от пескова и словам зеленского о том что "Запад нагнетает обстановку, а росия хочет мира, видел сам в глазвах путина"(с)зеленский
показать весь комментарий
04.02.2022 13:19 Ответить
+21
показать весь комментарий
04.02.2022 13:29 Ответить
Вєріть нужна толька самим чєсним лапатнікам і лапатнаму самаму чєснаму сцарю...
показать весь комментарий
04.02.2022 13:20 Ответить
обычно на фантастику выдумки и ложь вообще не реагируют..... а тут явно..США сообщило то что було БОЛЬШОЙ ТАЙНОЙ КРЕМПУЛЬКИ...
показать весь комментарий
04.02.2022 13:33 Ответить
У самого очі косять від брехні))
показать весь комментарий
04.02.2022 13:22 Ответить
Выражает то лицо
Чем садятся на крыльцо!
показать весь комментарий
04.02.2022 13:24 Ответить
ПНХ лупоглазый
показать весь комментарий
04.02.2022 13:24 Ответить
Москальня брехала , бреше і буде брехати , та як на брехні тримається
вся політика русні 😡
показать весь комментарий
04.02.2022 13:24 Ответить
Забыл сказать,что зуб дает
показать весь комментарий
04.02.2022 13:25 Ответить
Всі зуби вибито. ( Печатка Держдепу США)
показать весь комментарий
04.02.2022 13:28 Ответить
А я бы рекомендовал хрюсской свиноте меньше баловаться аргентинским коксом.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:26 Ответить
Да как меньше? меньше не получается.... вот вчера братья аргентинцы, лаптеногим опять подогнали муки на пробу!!!

Визит президента Аргентины в Россию - РИА Новости

Визит президента Аргентины в Россию · Встреча президента РФ В. · Президент России Владимир Путин и президент Аргентинской Республики Кристина Фернандес.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:48 Ответить
Кацап завжди бреше - тому треба вірити Держдепу, а не неголеній зоні бікіні Навки.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:27 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 13:27 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 13:28 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 13:29 Ответить
Держдеп обіцяв заморозити всі активи Пєскова. Але Пєсков закликав не вірити Держдепу. )) Подивимось.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:30 Ответить
"Верить в наше время нельзя никому, даже себе!! Мне можно!!" (Золотые слова!!) Интересно - он сам верит в то что вещает?? Или это не обязательно??
показать весь комментарий
04.02.2022 13:32 Ответить
как бы ему за подобный базар про нікому, ещё не пришлось и перед ка дыркиным извиняться ))
показать весь комментарий
04.02.2022 13:34 Ответить
Вот это ещё усатый пиз.обол *********
показать весь комментарий
04.02.2022 13:35 Ответить
А как картинка то поменялась) то раньше рашики нагнетали, а запад не успевал оправдываться, а теперь все ровно наоборот)
показать весь комментарий
04.02.2022 13:36 Ответить
Ну ладно не верить "на слово" - согласен ....
Но ведь твоя засРаха врет даже , когда ПОДПИСЫВАЕТ официальные документы ...
показать весь комментарий
04.02.2022 13:42 Ответить
Забавный малый этот письков))
показать весь комментарий
04.02.2022 13:56 Ответить
Клікуша…
показать весь комментарий
04.02.2022 13:56 Ответить
Ага тебе тварь верить будем!!!! И оленеводу!!
показать весь комментарий
04.02.2022 13:57 Ответить
Нада верить только Пескову и Путину когда он говорит сто ,,Их там нет,, них в Крыму ни в Сирии, ни в Венесуэле )))
показать весь комментарий
04.02.2022 13:57 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 14:01 Ответить

Напомнило похожее изречение - "Виктор Андреевич, я не могу взять его за руку и поговорить, его руки постоянно что-то тырят".
показать весь комментарий
04.02.2022 14:05 Ответить
Как говорил шеф гестапо Мюллер ( в фильме " Семнадцать мгновений весны") -" И Запомните, Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе..... Мне можно... Хе..Хе "( это про Пескова и его шефа партайгеноссе ПуХУ.)
показать весь комментарий
04.02.2022 14:09 Ответить
а ми й не віримо
тому госдєпу прийшлося на підтвердження зброю везти
показать весь комментарий
04.02.2022 14:16 Ответить
100%!!! Верить можно только Пескову и рашентелевизору!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 14:37 Ответить
Ну штош, ждем этого видео от разведки США.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:50 Ответить
Кацапу повірити- себе не поважати.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:35 Ответить
А кому верить? Кацапам, которые постоянно врут?
показать весь комментарий
04.02.2022 16:13 Ответить
Поздно. США тоже научились играть в гибридную войну. Только кому больше поверят на международной арене? Американцам или русским, думаю вопрос риторический. У русских нет ни единого шанса выиграть в информационной войне, Запад много лет присматривался к их распятым мальчикам, а теперь понял, как это делается.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:38 Ответить
 
 