Песков призвал не верить на слово Госдепартаменту США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлениями Вашингтона о фабрикации Россией видеозаписи для оправдания нападения на Украину посоветовал не верить госдепартаменту США.

Об этом он заявил в пятницу журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно госдепу, когда касается этих вопросов", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он прокомментировал озвученную накануне информацию госдепартамента США о подготовке Россией информационного фейка, чтобы оправдать нападение на Украину.

Также читайте: Россия планирует инсценировать атаку украинских военных как повод для вторжения в Украину, - Госдепартамент США

Напомним, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что по данным американской разведки Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как повод для нового вторжения в Украину. В одном из сценариев российская разведка может создать фейковое видео с жертвами.