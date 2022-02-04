Песков призвал не верить на слово Госдепартаменту США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлениями Вашингтона о фабрикации Россией видеозаписи для оправдания нападения на Украину посоветовал не верить госдепартаменту США.
Об этом он заявил в пятницу журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно госдепу, когда касается этих вопросов", - сказал Песков в пятницу журналистам.
Так он прокомментировал озвученную накануне информацию госдепартамента США о подготовке Россией информационного фейка, чтобы оправдать нападение на Украину.
Напомним, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что по данным американской разведки Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как повод для нового вторжения в Украину. В одном из сценариев российская разведка может создать фейковое видео с жертвами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ай маладєц! Сам на себе вийшов
Чем садятся на крыльцо!
вся політика русні 😡
Визит президента Аргентины в Россию - РИА Новости
Визит президента Аргентины в Россию · Встреча президента РФ В. · Президент России Владимир Путин и президент Аргентинской Республики Кристина Фернандес.
Но ведь твоя засРаха врет даже , когда ПОДПИСЫВАЕТ официальные документы ...
Напомнило похожее изречение - "Виктор Андреевич, я не могу взять его за руку и поговорить, его руки постоянно что-то тырят".
тому госдєпу прийшлося на підтвердження зброю везти