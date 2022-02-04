За тиждень понад 233 тис. українців захворіли на COVID-19, - ЦГЗ

За тиждень із 29 січня до 4 лютого в Україні виявили 233 065 нових випадків COVID-19.

Pокрема, захворіли 28 657 дітей та 4 772 медичні працівники. Госпіталізували 18 156 людей, летальних випадків — 889. Одужали 31 826 людей.

Рівень захворюваності в Україні становить 1 035 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику "зеленого" рівня 75 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області — 1 951 випадок на 100 тис. населення, в Сумській — 1 903, в Житомирській — 1 856, у Хмельницькій — 1 697, у Тернопільській — 1 673. Найнижчий рівень у Кіровоградській області — 295, у Запорізькій — 455, у Дніпропетровській — 515.

Станом на 3 лютого показник завантаженості ліжок із киснем по країні становить 38,2% при визначеному показнику 65%. Найвищий показник в Івано-Франківській — 58,6%, у Чернівецькій — 50,4%, у Тернопільській — 49,8%.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу — 15 420 205 людей, отримали дві дози — 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу — 19 423 людини, бустерну дозу — 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень.

Івано-Франківська і Рівненська області у "червоній" зоні.

Кіровоградська і Полтавська області — у "жовтій".

У "помаранчевій" зоні всі решта областей і м.Київ.