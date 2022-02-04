За тиждень понад 233 тис. українців захворіли на COVID-19, - ЦГЗ
За тиждень із 29 січня до 4 лютого в Україні виявили 233 065 нових випадків COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Pокрема, захворіли 28 657 дітей та 4 772 медичні працівники. Госпіталізували 18 156 людей, летальних випадків — 889. Одужали 31 826 людей.
Рівень захворюваності в Україні становить 1 035 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику "зеленого" рівня 75 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області — 1 951 випадок на 100 тис. населення, в Сумській — 1 903, в Житомирській — 1 856, у Хмельницькій — 1 697, у Тернопільській — 1 673. Найнижчий рівень у Кіровоградській області — 295, у Запорізькій — 455, у Дніпропетровській — 515.
Станом на 3 лютого показник завантаженості ліжок із киснем по країні становить 38,2% при визначеному показнику 65%. Найвищий показник в Івано-Франківській — 58,6%, у Чернівецькій — 50,4%, у Тернопільській — 49,8%.
Від початку вакцинальної кампанії щепилися 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу — 15 420 205 людей, отримали дві дози — 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу — 19 423 людини, бустерну дозу — 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень.
Івано-Франківська і Рівненська області у "червоній" зоні.
Кіровоградська і Полтавська області — у "жовтій".
У "помаранчевій" зоні всі решта областей і м.Київ.
Це все, що треба знати щодо прихильників вакцинування.
https://www.5.ua/ru/rehyoni/budut-veshat-na-stolbakh-v-nykolaeve-antyvaktsynatori-na-mytynhe-uhrozhaly-medykam-eto-popalo-na-vydeo-260290.html Одна из митингующих пригрозила врачам, что им могут "пробить брешь" в голове молотком за то, что они поддерживают вакцинацию
И это оттуда же
"БУДУТ ВЕШАТЬ НА СТОЛБАХ": В НИКОЛАЕВЕ АНТИВАКЦИНАТОРЫ НА МИТИНГЕ УГРОЖАЛИ МЕДИКАМ - ЭТО ПОПАЛО НА ВИДЕО
ПС пошук відео з цього шабашу не така і складна справа
https://www.youtube.com/watch?v=0BCUviJ1qpA&ab_channel=%D0%9F%D0%9D%D0%A2Vdigest
Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизмом : научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(2014) выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-116 [116] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-117 [117] .
Ну так людям выбора не оставили. Не каждый готов шмурдяк в себя штрыкать регулярно. И не у каждого есть возможность обойтись без сертификата. Приходится разумным людям раз в год откупаться. Рисковано. Наверное да. Но это лучше чем рисковать здоровьем. Ну а Зеленский такими решениями таки добьет остатки своего рейтинга. Слава Богу мне покуда пофиг на все эти сертификатные танцы с бубнами. Надеюсь что эта хрень долго не просуществует.
м-Рнк вакцина Комірнаті маює такий склад:
мРНК, яка кодує спайк-протеїн
ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини
DSPC - фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію.
дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла
натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини
сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину
вода для ін'єкцій