359 31

За тиждень понад 233 тис. українців захворіли на COVID-19, - ЦГЗ

За тиждень із 29 січня до 4 лютого в Україні виявили 233 065 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я МОЗ України. 

Pокрема, захворіли 28 657 дітей та 4 772 медичні працівники. Госпіталізували 18 156 людей, летальних випадків — 889. Одужали 31 826 людей.

Рівень захворюваності в Україні становить 1 035 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику "зеленого" рівня 75 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області — 1 951 випадок на 100 тис. населення, в Сумській — 1 903, в Житомирській — 1 856, у Хмельницькій — 1 697, у Тернопільській — 1 673. Найнижчий рівень у Кіровоградській області — 295, у Запорізькій — 455, у Дніпропетровській — 515.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання, - Кузін. ВIДЕО

Станом на 3 лютого показник завантаженості ліжок із киснем по країні становить 38,2% при визначеному показнику 65%. Найвищий показник в Івано-Франківській — 58,6%, у Чернівецькій — 50,4%, у Тернопільській — 49,8%.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу — 15 420 205 людей, отримали дві дози — 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу — 19 423 людини, бустерну дозу — 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень.

Також читайте: Самоізоляція через COVID-19 має тривати щонайменше 10 днів, - Кузін

За тиждень понад 233 тис. українців захворіли на COVID-19, - ЦГЗ 01Івано-Франківська і Рівненська області у "червоній" зоні.

За тиждень понад 233 тис. українців захворіли на COVID-19, - ЦГЗ 02Кіровоградська і Полтавська області — у "жовтій".

За тиждень понад 233 тис. українців захворіли на COVID-19, - ЦГЗ 03У "помаранчевій" зоні всі решта областей і м.Київ.

+1
Бред сивой кобылы.
04.02.2022 15:33 Відповісти
04.02.2022 15:33 Відповісти
+1
На щастя антиваксерів стає щодня все менше , а значить зараза теж розноситься менше .
Це все, що треба знати щодо прихильників вакцинування.
04.02.2022 16:30 Відповісти
04.02.2022 16:30 Відповісти
Ковід - проблема не вакцинованих . Хто не хоче лежати в лікарні з кисневим намордником на голові , випльовувати легені чи заїхати в морг - давно вакцинувались і не паряться . А для невакцинованих це питання життя і смерті . На щастя антиваксерів стає щодня все менше , а значить зараза теж розноситься менше .
04.02.2022 13:46 Відповісти
04.02.2022 13:46 Відповісти
Бред сивой кобылы.
04.02.2022 15:33 Відповісти
04.02.2022 15:33 Відповісти
На щастя антиваксерів стає щодня все менше , а значить зараза теж розноситься менше .
Це все, що треба знати щодо прихильників вакцинування.
04.02.2022 16:30 Відповісти
04.02.2022 16:30 Відповісти
"Це все, що треба знати..." А що хтось чекав, що антиваксери кинуться альтернативний сплайсинг або процесинг РНК вивчати?
04.02.2022 23:28 Відповісти
04.02.2022 23:28 Відповісти
Найдобріші люди, ага...

https://www.5.ua/ru/rehyoni/budut-veshat-na-stolbakh-v-nykolaeve-antyvaktsynatori-na-mytynhe-uhrozhaly-medykam-eto-popalo-na-vydeo-260290.html Одна из митингующих пригрозила врачам, что им могут "пробить брешь" в голове молотком за то, что они поддерживают вакцинацию

И это оттуда же

"БУДУТ ВЕШАТЬ НА СТОЛБАХ": В НИКОЛАЕВЕ АНТИВАКЦИНАТОРЫ НА МИТИНГЕ УГРОЖАЛИ МЕДИКАМ - ЭТО ПОПАЛО НА ВИДЕО
05.02.2022 11:44 Відповісти
05.02.2022 11:44 Відповісти
Бачите, не дивлячись на ті страшні заклики, Ви вже кинулися їх виправдовувати...

ПС пошук відео з цього шабашу не така і складна справа
https://www.youtube.com/watch?v=0BCUviJ1qpA&ab_channel=%D0%9F%D0%9D%D0%A2Vdigest
05.02.2022 12:04 Відповісти
05.02.2022 12:04 Відповісти
Ті хто вірить в класичну медицину - роблять щеплення. А ті, хто вірить в гомеопатію, біополя, прикладання плстин та заговори "потомственных целительниц" - це якраз і є антиваксерами.

Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизмом : научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(2014) выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-116 [116] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-117 [117] .
05.02.2022 11:59 Відповісти
05.02.2022 11:59 Відповісти
Бо більшість вакцин люди одержують в дитинстві.
05.02.2022 12:44 Відповісти
05.02.2022 12:44 Відповісти
Навіть злісні порушники ПДР не завжди їздять на червоне світло світлофора.
05.02.2022 12:59 Відповісти
05.02.2022 12:59 Відповісти
Ці вакцини перевірені, але не пройшли всі випробування. Залишилося залишилося випробувати для дітей молодше 5 років. І що, Ви страшенно боїтеся раптово помолодшати перед вакцинацією?
05.02.2022 13:51 Відповісти
05.02.2022 13:51 Відповісти
Хрестики побачили замість моїх дописів? Цк все що треа знати відносно цих вакцин.
08.02.2022 14:46 Відповісти
08.02.2022 14:46 Відповісти
Ну, ці хрестики - не самий страшний результат подібних дописів.
08.02.2022 14:49 Відповісти
08.02.2022 14:49 Відповісти
Он як. А що, можуть до стінки поставити людину, яка не довіряє цим новомоднім вакцинам і відмовляється від добровільної вакцинації та ще своє ставлення вільно у вільній країні висловлює?
08.02.2022 14:59 Відповісти
08.02.2022 14:59 Відповісти
Не лякайся так. За могильні хрестики, яки добавилися в Україні завдяки антиваксерській пропаганді (що і є більш страшним її наслідкам) передбачена лише моральна відповідальність. Але сумління є далеко не у всіх.
08.02.2022 15:30 Відповісти
08.02.2022 15:30 Відповісти
По-перше наведіть мені хоч один приклад саме моєї агітації невакцинуватися. По-друге власне я не бачу взаємозв"язку мізж вакцінацією і зменшенню так обожнюваних Вами хрестиків та домовинок. Перехворів я, перехворіла дружина, перехворіла чотиримісячна онука, зараз син вже одужує. Ніхто на момент хвороби не був вакцинований. Так що вибачте, але в мене інша думка щодо причин виникнення тих хрестиків.
08.02.2022 15:35 Відповісти
08.02.2022 15:35 Відповісти
Я архів Ваших дописів не веду. Ось це, що знайшов за 10 хвилин. Це по-Вашому не агітація проти вакцинації?



Ну так людям выбора не оставили. Не каждый готов шмурдяк в себя штрыкать регулярно. И не у каждого есть возможность обойтись без сертификата. Приходится разумным людям раз в год откупаться. Рисковано. Наверное да. Но это лучше чем рисковать здоровьем. Ну а Зеленский такими решениями таки добьет остатки своего рейтинга. Слава Богу мне покуда пофиг на все эти сертификатные танцы с бубнами. Надеюсь что эта хрень долго не просуществует.

08.02.2022 15:53 Відповісти
08.02.2022 15:53 Відповісти
І де тут агітація не вакцинуватися? Це не більше ніж пояснення чому люди купляють запис про вакцинування як власне я це бачу. Суто моє ставлення до людей які не вакцинуються та не більше. І я й зараз це все можу повторити, Зеленський таки добʼє сві рейтинг. Ось наприкад я та моя родина у другому турі за нього відтдали свої голоси. Можу стовідсодково запевнити, що на наші голоси Зеленський може не розраховувати. І в тому числі завдяки примусу робити нам те чого ми не вважаєм за потрібне і що не є обовʼязковим. І таки так, я таки дуже сподіваюсь що врешті решт все зʼясується і буде дана оцінка всьому цьому шабашу. Так що Ви навели суто моє ставлення. До агітації воно не має жодного стосунку. А на власну точку зору я, вважаю, маю право.
08.02.2022 16:05 Відповісти
08.02.2022 16:05 Відповісти
Ось вона - "Не каждый готов шмурдяк в себя штрыкать регулярно. И не у каждого есть возможность обойтись без сертификата. Приходится разумным людям раз в год откупаться. Рисковано. Наверное да. Но это лучше чем рисковать здоровьем.""
08.02.2022 16:16 Відповісти
08.02.2022 16:16 Відповісти
А що не так? Я констатую факт. Дійсно не кожен хоче в себе штрикать дійсно шмурдяк. І дійсно я вважаю тих людей хто не хоче розумними людьми, які піклуються про своє здоровʼя. Я маю право так вважати? Де я закликаю невакцинуватися? Навпаки кажу - вакцинуйтесь - це ваш вибір. Можете і мою дозу забрати.
08.02.2022 16:35 Відповісти
08.02.2022 16:35 Відповісти
Шмурдяк - це алкоголь низької якості. Його в вакцинах і близько немає немає. Це просто Ваша брехлива вигадка з метою безпідставно відлякати людей від вакцинації.
м-Рнк вакцина Комірнаті маює такий склад:

мРНК, яка кодує спайк-протеїн

ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини
DSPC - фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію.
дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла
натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини
сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину
вода для ін'єкцій
08.02.2022 16:47 Відповісти
08.02.2022 16:47 Відповісти
Давайте на цьому закынчимо. Не хочу знову в бан залетіти. Тим більш що зараз є інші теми важливіші за цей шабаш.
08.02.2022 16:52 Відповісти
08.02.2022 16:52 Відповісти
І доречі після цих хрестиків мене відправили в черговий бан. Тільки вийшов. Мабуть ненадовго.
08.02.2022 14:47 Відповісти
08.02.2022 14:47 Відповісти
 
 