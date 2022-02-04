Самоізоляція через COVID-19 має тривати щонайменше 10 днів, - Кузін

Самоізоляція людини, у якої підтвердили COVID-19, має тривати щонайменше 10 днів. Якщо з 10 дня після появи симптомів протягом трьох днів симптоми відсутні, то самоізоляцію можна завершувати.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив 4 лютого під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Разом з тим, якщо пацієнт не має симптомів хвороби, а результат тестування виявився позитивним, то самоізоляцію варто завершувати із дотриманням тієї ж норми: якщо від 10 дня протягом трьох днів відсутні симптоми", – пояснив заступник міністра охорони здоров’я.

Проте, якщо людина вирішила раніше зробити ПЛР-тест і його результат виявився негативним, то самоізоляцію також можна завершувати. Але варто пам’ятати, що таке тестування не можна проходити раніше, ніж через 10 днів від дати проведення першого тесту.

Кузін також наголосив, що після завершення терміну самоізоляції додатково робити тест на COVID-19 не потрібно, але за умови, що всі терміни самоізоляції були дотримані.

Кузін також нагадав, що кожна із вакцин, доступних в Україні, забезпечує захист від важкого перебігу коронавірусу.

"До прикладу, вакцина Moderna на 90% ефективна проти госпіталізації внаслідок "Омікрону" завдяки введеню бустерної дози. Зараз тільки цієї вакцини в Україні понад 2 мільйони", – підсумував Кузін.

