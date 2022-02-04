РУС
Самоизоляция из-за COVID-19 должна длиться не менее 10 дней, - Кузин

Самоизоляция человека, у которого подтвердили COVID-19, должна длиться не менее 10 дней. Если с 10-го дня после появления симптомов в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил 4 февраля во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Вместе с тем если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию следует завершать с соблюдением той же нормы: если от 10 дня в течение трех дней отсутствуют симптомы", - пояснил замминистра здравоохранения.

Однако если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию также можно завершать. Но следует помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней со дня проведения первого теста.

Также читайте: Второй день подряд в Украине рекорд заболеваемости COVID-19: впервые 43 778 случаев за сутки. 174 человека умерли, 9497 - выздоровели, - Минздрав

Кузин также отметил, что по истечении срока самоизоляции дополнительно делать тест на COVID-19 не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.

Кузин также напомнил, что каждая из вакцин, доступных в Украине, обеспечивает защиту от тяжелого течения коронавируса.

"К примеру, вакцина Moderna на 90% эффективна против госпитализации в результате "Омикрона" благодаря введению бустерной дозы. Сейчас только этой вакцины в Украине более 2 миллионов", – подытожил Кузин.

Минздрав (4915) Кузин Игорь (285) коронавирус (17042) самоизоляция (61)
А что ля если нет? (с)
04.02.2022 11:16 Ответить
04.02.2022 11:28 Ответить
Талантливый чел. Умеет читать методичку.
04.02.2022 11:50 Ответить
В реальной жизни человек заболел, был положительный тест. Через неделю закрыли больничный и выписали на работу без всякого повторного теста.
04.02.2022 12:20 Ответить
А в магазин по продуки і в аптеку сам Кузін за вас бігатиме. А ще безкоштовно швидку направить, шоб аналізи у вас взяти і рентген зробити. Спустись вже на землю, Кузін, чи план горить?
04.02.2022 12:32 Ответить
 
 