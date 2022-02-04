Самоизоляция из-за COVID-19 должна длиться не менее 10 дней, - Кузин
Самоизоляция человека, у которого подтвердили COVID-19, должна длиться не менее 10 дней. Если с 10-го дня после появления симптомов в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать.
Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил 4 февраля во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Вместе с тем если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию следует завершать с соблюдением той же нормы: если от 10 дня в течение трех дней отсутствуют симптомы", - пояснил замминистра здравоохранения.
Однако если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию также можно завершать. Но следует помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней со дня проведения первого теста.
Кузин также отметил, что по истечении срока самоизоляции дополнительно делать тест на COVID-19 не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.
Кузин также напомнил, что каждая из вакцин, доступных в Украине, обеспечивает защиту от тяжелого течения коронавируса.
"К примеру, вакцина Moderna на 90% эффективна против госпитализации в результате "Омикрона" благодаря введению бустерной дозы. Сейчас только этой вакцины в Украине более 2 миллионов", – подытожил Кузин.
