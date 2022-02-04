Росія пообіцяла відповісти на можливі "огульні" санкції Великої Британії

Росія відповість на можливі санкції Лондона проти російських компаній, заявила офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова.

Про це вона сказала на брифінгу у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Визначатимемося за ситуацією, але якщо анонсовані санкції будуть так огульно поширюватися на будь-які російські компанії, як про це заявила британська сторона, тобто без наявності юридично обґрунтованих фактів, це стане серйозною перешкодою для розвитку торговельно-економічних зв'язків. Наша реакція послідує" – сказала Захарова.

Вона підкреслила, що в Москві вважають заяву глави МЗС Великобританії Ліз Трасс про намір провести через парламент документ, який запроваджує нові підстави для запровадження санкцій проти російських компаній та фізичних осіб, "потворною".

"Як ми розуміємо, у такому разі під британські санкції може потрапити будь-яка компанія нашої країни, просто за одним принципом: вона належить до Росії. Цей крок викличе черговий виток напруженості, не сприятиме нормалізації двосторонніх відносин", - додала офіційний представник МЗС РФ.

За словами Захарової, таким кроком Великобританія підриває свою інвестиційну привабливість, фактично загрожує своєму великому бізнесу, який активно взаємодіє з російським фінансово-економічним сектором.