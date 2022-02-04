УКР
Росія пообіцяла відповісти на можливі "огульні" санкції Великої Британії

Росія відповість на можливі санкції Лондона проти російських компаній, заявила офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова.

Про це вона сказала на брифінгу у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Визначатимемося за ситуацією, але якщо анонсовані санкції будуть так огульно поширюватися на будь-які російські компанії, як про це заявила британська сторона, тобто без наявності юридично обґрунтованих фактів, це стане серйозною перешкодою для розвитку торговельно-економічних зв'язків. Наша реакція послідує" – сказала Захарова.

Вона підкреслила, що в Москві вважають заяву глави МЗС Великобританії Ліз Трасс про намір провести через парламент документ, який запроваджує нові підстави для запровадження санкцій проти російських компаній та фізичних осіб, "потворною".

"Як ми розуміємо, у такому разі під британські санкції може потрапити будь-яка компанія нашої країни, просто за одним принципом: вона належить до Росії. Цей крок викличе черговий виток напруженості, не сприятиме нормалізації двосторонніх відносин", - додала офіційний представник МЗС РФ.

За словами Захарової, таким кроком Великобританія підриває свою інвестиційну привабливість, фактично загрожує своєму великому бізнесу, який активно взаємодіє з російським фінансово-економічним сектором.

Топ коментарі
+15
Вишь оно как)))- уверенно требуеш вывести войска НАТО из Европы, а в итоге получаеш ******* и санкции.
04.02.2022 14:06 Відповісти
+8
Поставки новичка прекратит шоле?
04.02.2022 14:02 Відповісти
+6
Ни одна бретанская нога не ступит на святую землю Сыктывкара!
04.02.2022 14:09 Відповісти
Поставки новичка прекратит шоле?
04.02.2022 14:02 Відповісти
Брити можуть так взяти арештувати майно россіян і все
04.02.2022 14:03 Відповісти
Вишь оно как)))- уверенно требуеш вывести войска НАТО из Европы, а в итоге получаеш ******* и санкции.
04.02.2022 14:06 Відповісти
Припинять поставку лаптей в Британію.
04.02.2022 14:09 Відповісти
Ни одна бретанская нога не ступит на святую землю Сыктывкара!
04.02.2022 14:09 Відповісти
ответ будет традиционно не симметричный. обдолбанную, бухую, немытую и нечёсанную маньку покажут по RT бьющейся в скепно парашной "пляске святой калинки".
04.02.2022 14:10 Відповісти
Варонєж ужє задолбался тєрпєть атвєтниє мєри...
04.02.2022 14:11 Відповісти
мОсковиті смішні!!!!!! Ну чим вони можуть зашкодити Британії??????? Язиком по голій дупі, це все на що вони спроможні!!!!!!
04.02.2022 14:13 Відповісти
04.02.2022 14:18 Відповісти
Неужели московские миллионеры и депутаты ГосДуры будут давить трактором свои Рейнджроверы?
04.02.2022 14:20 Відповісти
Дійсно огульні? А хто повбивав громадян Великобританії на її території?
04.02.2022 14:30 Відповісти
Стало страшно не тільки англічанам, а всьому світу. Що ж може відключити, чи заборонити поставляти московит? Звісно новічок і брехню, але без цього можна прожити. Можуть ще зірвати свою якусь АЕС, щоб вітром занесло радіацію, як ЧАЕС. Це кацапчики можуть і все. А московитам потрібно заборонити вїзд в Англію, США і Євросоюз. Немає чого там дичі робити.
04.02.2022 14:32 Відповісти
Наверное перестанут воду в унитазе сливать...
04.02.2022 14:57 Відповісти
 
 