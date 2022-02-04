Китай підтримує вимоги РФ щодо "нерозширення" НАТО, - заява

Лідери Росії та Китаю виступили за нерозширення НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві Росії та Китаю за підсумками візиту Путіна до Пекіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їхніх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об’єктивно та справедливо ставитися до мирного розвитку інших держав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Китай підтримує висунуті РФ пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі.

"Спроби окремих держав нав’язувати іншим країнам свої "демократичні стандарти", присвоїти собі монопольне право на оцінку рівня відповідності критеріям демократії насправді є прикладом зневаги до демократії та відступу від її духу та справжніх цінностей", - зазначили в заяві.

