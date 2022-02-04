Китай поддерживает требования РФ по "нерасширению" НАТО, - заявление

Лидеры России и Китая выступили за нерасширение НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая по итогам визита Путина в Пекин, передает Цензор.НЕТ.

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Китай поддерживает выдвигаемые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.

"Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей", - отметили в заявлении.

