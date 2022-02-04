РУС
Новости
31 842 263

Китай поддерживает требования РФ по "нерасширению" НАТО, - заявление

Лидеры России и Китая выступили за нерасширение НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая по итогам визита Путина в Пекин, передает Цензор.НЕТ.

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Китай поддерживает выдвигаемые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.

"Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей", - отметили в заявлении.

Китай (3186) НАТО (10330) путин владимир (32209) россия (97265) Си Цзиньпин (326)
Топ комментарии
+71
"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їхніх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитися до мирного розвитку інших держав", - йдеться в повідомленні. Джерело
==============================================================
Уровень цинизма просто зашкаливает. Стоят два маньяка, с руками по локоть в крови, и рассуждают про гуманность.
04.02.2022 14:34 Ответить
+38
04.02.2022 14:32 Ответить
+36
Все комуняцкие режимы, независимо от религии и цвета кожи, преступные
04.02.2022 14:35 Ответить
Страница 3 из 3
откуда Цензор взял информацию ))) из российских СМИ))) как это понимать
04.02.2022 17:00 Ответить
ось хто-хто, а москалі з китайозами мовчали би про повагу до "...різноманіття цивілізаційних та культурно-історичних укладів..."
04.02.2022 17:14 Ответить
Прийде час ПАраша на колінах до НАТО приповзе, щоб захистили її від китайців.
04.02.2022 17:17 Ответить
BBC підтверджує сказане. Здавалося б де Китай, а де НАТО - в протилежних кутках Земної кулі. Думаю що серед монголів які зруйнували Київ в 13 ст було до біса китайців. Просто тому що монголів і тоді і зараз не густо. Китай проводить політику ворожу до України і до Європи. Україні треба підтримувати Тайвань.
04.02.2022 17:45 Ответить
ДВА КЛОУНА! А кто их будет спрашивать !!
04.02.2022 17:47 Ответить
Вот и вырисовывается новая ось зла...

рашка - Германия - Венгрия - Китай - Иран - (+ возможно, Индия).

На самом деле, хреновая новость. Нас ждут трудные времена.
04.02.2022 18:18 Ответить
Ось зла🤔🤣🤣🤣🤣🤦🏼‍♀️
04.02.2022 19:22 Ответить
Да не боись-у бандеростана всё равно нет будущего.
05.02.2022 17:12 Ответить
Что, немцы почувстовали что-то немного забытое, но знакомое и такое родное в Путине? Сильную руку фюрера и сказки о величии?
05.02.2022 17:39 Ответить
Цікаво, після цієї заяви вузьких зільоні все ще будуть до них у друзі набиватись, а ***** в очі заглянути ?
04.02.2022 18:33 Ответить
Следуя логике заявления Украина, Грузия, Молдова, Тибет и Тайвань не относятся к странам, суверенитет и безопасность которых нужно уважать. А Пу и Си столпы демократии. Давно так не смеялся.
04.02.2022 18:41 Ответить
вы нам еще за Тибет, ответите!!! (С))))
04.02.2022 19:06 Ответить
А Я ПАТРАБУЮ, КАБ КІТАЙЦЫ ПЕРАСТАЛІ ПЛАДЗІЦЦА, ЯК ПРУСАКІ!!!
04.02.2022 19:23 Ответить
Началось. Китайцы вставили таки свои 5 копеек.
04.02.2022 19:27 Ответить
А почему вы считаете что имеете право навязывать другим свою политику?! Украина не Россия и тем более не Китай. И мы не хотим плясать под вашу дудку!
04.02.2022 19:40 Ответить
С ... ка ... А віджатий Крим Китай не бачить ??
04.02.2022 19:49 Ответить
Китай "отжал" Тибет,часть идийского штата, Гонконг, острова в Южно-Китайском море, часть рашинской земли( Даманский)сейчас навострился и ОБЯЗАТЕЛЬНО заберет Тайвань( который Циньская династия утратила в конце девятнадцатого века и отдала Японии,правда это "забыли",и все типа это "не знают". Он уже более века НЕ китайский) Так что китайский дракон ТАКОЙ ЖЕ ,только более мощный и последовательный,в отличии от Раши. Они одинаковые. Поэтому скорее всего войны нам с рашкой не избежать, в ней много заинтересованных сторон,раша должна получить тяжелое поражение или потери,которые достаточные для революции в раше. Тогда Китай останется один. Сейчас это самая плохая ситуация для Украины. Готовтесь к войне.
05.02.2022 09:14 Ответить
Цікаво, наша зелена влада якусь відповідь дасть ??
04.02.2022 19:51 Ответить
Вот только на сайте китайского МИД ни слова о подобном. Типичные кремлевские месседжи. Цензору, прежде, чем перепечатывать кремлевские фейки, следует тщательно перепроверять информацию. Эти путинские гов...вбросы уже порядком утомили.
04.02.2022 19:55 Ответить
Китай сталкивает лбами - как обезьяна 2х тигров... Классика Мао
04.02.2022 20:06 Ответить
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202202/t20220204_10638923.html
04.02.2022 23:20 Ответить
На сайте МИД Китая ни слова аро НАТО
04.02.2022 23:28 Ответить
Арахамия за Китай
04.02.2022 20:00 Ответить
Друзі, не приймайте заяву китайського лідера за думку Китаю. Китай має територіальні претензії до Московії. Китайські лідери ніколи не були щирими. Як і ...йло. Стоять два удави, і не знають як один одного проковтнути.
04.02.2022 20:16 Ответить
Не варто видавати бажане за дійсність. Китай проковтне Росію поступово і дещо пізніше, коли вона ослабне по мірі ослаблення значення її вуглеводнів.

А поки що Китію нема потреби поспішати, і вони на пару з Росією (Північною Кореєю, Іраном, і іншими) дружать проти США і колективного Заходу
04.02.2022 21:01 Ответить
Покажіть цю новину посилаючись на китайські джерела. Досить передруковувати кремлівську пропаганду!
04.02.2022 20:35 Ответить
Рейтерз влаштує? Чи треба тільки ієрогліфами, а Рейтерз - теж кремлівська пропаганда? )

Такі реалії. На жаль для нас. Незалежно від наших бажань.

Дружба "навеки" проти США і НАТО:

MOSCOW, Feb 4 (Reuters) - China and Russia proclaimed a deep strategic partnership on Friday to balance what they portrayed as the malign global influence of the United States as China's President Xi Jinping hosted Russia's Vladimir Putin on the opening day of the Beijing Winter Olympics.

https://www.reuters.com/world/europe/russia-china-tell-nato-stop-expansion-moscow-backs-beijing-taiwan-2022-02-04/
04.02.2022 21:09 Ответить
Так влаштує. В статті посилання тільки на кремль. Це обурює. А взагалі ієрогліфи не такі й страшні. Все можна перекласти перекладачем і хоча б мати уявлення про інший бік.
04.02.2022 21:31 Ответить
Який сенс шукати "ієрогліфи"?..

усе простіше і вагоміше: "шукай, кому вигідно"(с)

"Дружба повік" вигідна обом диктаторам, для яких США часів Байдена - головна перешкода у реалізаці експанціоністських планів обох. Поточна мета Китаю, головний біль - Тайвань, у Пуйла - відновлення імперіі в межах СРСР. І подальші претензії на більше: "А в мировом масштабе - могЕшь?"(с) .

І основна колода на шляху - США і НАТО. То ж чому дивуватися спільній заяві. Якщо її і не було б, але думають і діють вони саме так.
04.02.2022 22:05 Ответить
Сенс дивитися з двох боків завжди є!
04.02.2022 23:54 Ответить
https://politics-people-com-cn.translate.goog/n1/2022/0204/c1001-32345502.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=op,sc https://politics-people-com-cn.translate.goog/n1/2022/0204/c1001-32345502.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=op,sc

05.02.2022 00:01 Ответить
Всю жизнь было "Рейтер".
05.02.2022 07:15 Ответить
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202202/t20220204_10638923.html
04.02.2022 23:22 Ответить
Дякую, те саме і в версії з "ієрогліфами". Я ніяк не можу знайти місце з хоч якимось натяком про нерозширення НАТО, не кажучи вже про прямий текст цього твердження, як це заявлено в заголовку статті.
05.02.2022 00:11 Ответить
А каким боком Китай относится к Европе? Почему его волнует НАТО в Европе?
04.02.2022 21:02 Ответить
Розумна стаття Жорджа Сороса про виклики 2022 року, і про Китай
1 февраля,
2022-й станет критически важным рубежом в мировой истории
Мы стоим на пороге важных решений, которые зададут вектор движения для всего мира.
Всего через несколько дней в Китае - самом могущественном авторитарном государстве мира - начнутся Зимние Олимпийские игры и, подобно Германии в 1936-м, Китай постарается использовать это масштабное событие, чтобы обеспечить пропагандистскую победу своей системы строгого контроля.
....
https://nv.ua/opinion/kitay-ssha-pochemu-u-kitaya-bolshie-problemy-krizis-rossiya-soros-poslednie-novosti-50212934.html
04.02.2022 21:15 Ответить
ТАк и хрен с ними обоими. Они могут не участвовать в расширении НАТО.
04.02.2022 21:38 Ответить
Участвовать - не могут. А препятствовать - легко. Как минимум: посредством венгерского Орбана. Или чешского Земана. Или немецкого Шредера (да и в целом - рядового немецкого бюргера). Или французского Макрона. итд.

Или, как максимум - газовой иглой (ЕС зависимо от поставок росгаза на 47%). Итд
04.02.2022 22:13 Ответить
А вот препятствовать им не легко. А союз между Китаем и РФ носит кратковременный характер.Китай сейчас в своих интересах лет 40-50 против всяких конфликтов .Его экономика стремительно развивается в отличии от РФ.В будущем у него будет один конкурент-США. Интеграция Украины в союз европейских демократических стран - неизбежен!!!! И никакие орбаны.земан,шрёдеры и пр. этому препятствовать не в силах в долгосрочной перспективе.Авторитарное правление в конечном итоге всегда направлены против собственного народа.Дистанция внутри этих стран между хозяевами на средство производства и наёмными людьми будет расти,Что и происходит в сегодняшнем Китае.И чем больше рост экономики в таких государствах,тем стремительнее диспропорция между бедными и богатыми.Экономика Китая поглотит все авторитарные госуларства(включая РФ ),но никогда не сможет этого произойти с демократическими странами.
05.02.2022 11:02 Ответить
"Закликають [...] відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їхніх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитися до мирного розвитку інших держав."

Можно подчеркнуть и выделить жирным каждое слово в предложении, если вместо [...] вписать "россию".
04.02.2022 21:49 Ответить
Європейське командування збройних сил США встановило рівень готовності DEFCON 2:

https://www.defconlevel.com/levels/defcon-2.php
04.02.2022 22:10 Ответить
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202202/t20220204_10638923.html На сайте МИДа Китая о встрече с х*йлом ни слова о НАТО
04.02.2022 23:29 Ответить
https://translate.google.com/website?sl=zh-CN&tl=ru&prev=search&u=http://www.news.cn/2022-02/04/c_1128331320.htm
Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии в новую эпоху (полный текст)

22:12, 4 февраля 2022 г. | Источник: https://translate.google.com/website?sl=zh-CN&tl=ru&prev=search&u=http://www.news.cn/2022-02/04/c_1128331320.htm Синьхуанет
05.02.2022 00:07 Ответить
"Обе стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают НАТО отказаться от... "

"Китай понимает и поддерживает выдвинутые Россией предложения о создании юридически обязывающих долгосрочных гарантий безопасности Европы."

Итд.
05.02.2022 00:12 Ответить
Я дал ссылку на сайт МИДа. Там есть русскоязычная версия. Это официальная информация
05.02.2022 00:15 Ответить
Теперь Добби будет носить чемоданчик у китайского господина.
04.02.2022 23:48 Ответить
плешивый удмурт забыл про Будапештский меморандум, поэтому пнх!
04.02.2022 23:55 Ответить
05.02.2022 00:17 Ответить
Після того як путін віддав китайцям в оренду на 49 років величезну територію Сибіру, то після такого подарунка Сі Цзіньпін мусив зробити щось приємне х@йлові. На орендованих Китаєм територіях дія російських законів буде обмежена, а китайцям, які переїдуть на нові землі параша буде надавати громадянство за спрощеною процедурою. За пару десятків років в Сибірі буде переважати китайська громада і перестановка прикордонних стовпців буде питанням часу.
05.02.2022 00:38 Ответить
Зебилы сдают страну усиленными темпами.

Украина одобрила кредит у Китая.
Как это исправлять? Ответ. Никак.
Да, Китай - враг Украины и Запада и союзник России.
Да, Китай просто так деньги не дает и потребует что-то взамен.
Но сегодня это так и исправить это практически невозможно. Ибо в Украине есть власть, которая получила мандат народа на такие решения.
Да, США влияют на геополитику.
Да, гражданское общество немного влияет, но на текучку они влиять не могут.
Поэтому ответ один - на очередных выборах голосовать лучше.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ukraina-odobrila-kredit-u-kitaya-kak-eto-ispravlyat/
05.02.2022 00:40 Ответить
товарисч сипинь и товарисч ***** договорились --- сипинь признал крым *****вским . а ***** признает окупацию тайваня . где- то это уже было . гитлер забирал себе польшу . а сталин --- литву . латвию . эстонию . бесарабию и кусок польши
05.02.2022 06:19 Ответить
Але чим закінчився цей двіж ми тоже знаємо-нічого нового...
05.02.2022 06:55 Ответить
Я вірно розгледів!? Азіатський псевдокомуніст за демократію повчає!?
05.02.2022 06:25 Ответить
если китайцы признают оккупацию Крыма, тогда в ответ нужно признавать независимость Тайваня и на месте китайского посольства размещать тайваньское посольство.
05.02.2022 07:07 Ответить
Китай и залесье учат мир демократии )))))))
05.02.2022 08:14 Ответить
Китайцам по барабану НАТО, оно далекооооо от Пекина. Тем более, в ближайшие лет 10 нас, к большому сожалению туда не примут, тем более при власти ЗЕленой плесени. Си старается не спугнуть членоголового фюрера репоедов *****. Северозападные районы Китая засушливые, и китайцы тянут трубу к Байкалу, чтобы воду качать Слыхал на одном из ТВ каналов.
05.02.2022 09:18 Ответить
И вот сейчас пошли комментарии о том, что Си поддерживает Путина в его противостоянии с Западом, возражает против расширения НАТО, «цветных революций» и что-то там еще. Но если вспомнить описание того, как строятся отношения вассала и сюзерена, то тут - все в порядке. А кроме того, все это описывается как некое открытие, хотя на самом деле, ничего особенно нового сказано не было.
Китай - авторитарный, коммунистический режим, который уже полностью убил базовые демократические принципы, слабые всходы которых пробивались с 1981 года. Там полностью истреблена свобода слова, несколько лет назад был демонтирован принцип сменяемости власти, а значит - любой выборный процесс утратил смысл. Китай показал, что права человека там никогда не рассматривались как нечто ценное и потому грубо их переступая и получая осуждение, там в самом деле не понимают, чего от них хотят.
Ну а что касается НАТО, Запада и США, то тут вообще нет двух мнений. Просто вспомним о том, что именно союзники США по НАТО уже несколько раз принимали участие в совместных маневрах у берегов Китая.
В разное время и в разных конфигурациях там проводили маневры авианосцы США, Великобритании и Франции. Эти маневры проходили как демонстрация недовольства Запада открыто агрессивной риторикой Китая против Тайваня.
Между прочим, эта риторика практически идентична той, которую Москва ведет против Украины и других соседей. И ожидать каких-то разночтений по этому поводу мог лишь отчаянный на всю голову оптимист.
Но понятно, что демонстрируя такую поддержку, сюзерен требует в ответ полное подчинение и как известно из открытых источников, Путин привез предложение продавать еще больше нефти и газа.
Больше предложить нечего, поскольку леса китайцы и так берут столько, сколько могут вывезти физически и уже завалили весь мир своей продукцией деревообработки. Это при том, что в самом Китае промышленная вырубка лесов запрещена.
Говорят, что пока Путин не дал ответа на предложение Си взять в концессию озеро Байкал, но это он оставил на «четный день» и как можно понять, он еще не наступил.
Так что все эти пункты, которые сейчас почему-то обсуждаются в режиме откровения, на самом деле ложатся монолитным блоком, который можно охарактеризовать как некое «крышевание сюзерена».
И это значит, что мы находимся в каком-то отрезке времени, когда о том, что Москва может или не может делать, Запад уже будет договариваться с Пекином.

https://defence-line.org/2022/02/simvol-utraty-subektnosti/
05.02.2022 14:05 Ответить
Страница 3 из 3
 
 