Китай поддерживает требования РФ по "нерасширению" НАТО, - заявление
Лидеры России и Китая выступили за нерасширение НАТО.
Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая по итогам визита Путина в Пекин, передает Цензор.НЕТ.
"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Китай поддерживает выдвигаемые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.
"Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей", - отметили в заявлении.
рашка - Германия - Венгрия - Китай - Иран - (+ возможно, Индия).
На самом деле, хреновая новость. Нас ждут трудные времена.
А поки що Китію нема потреби поспішати, і вони на пару з Росією (Північною Кореєю, Іраном, і іншими) дружать проти США і колективного Заходу
Такі реалії. На жаль для нас. Незалежно від наших бажань.
Дружба "навеки" проти США і НАТО:
MOSCOW, Feb 4 (Reuters) - China and Russia proclaimed a deep strategic partnership on Friday to balance what they portrayed as the malign global influence of the United States as China's President Xi Jinping hosted Russia's Vladimir Putin on the opening day of the Beijing Winter Olympics.
https://www.reuters.com/world/europe/russia-china-tell-nato-stop-expansion-moscow-backs-beijing-taiwan-2022-02-04/
усе простіше і вагоміше: "шукай, кому вигідно"(с)
"Дружба повік" вигідна обом диктаторам, для яких США часів Байдена - головна перешкода у реалізаці експанціоністських планів обох. Поточна мета Китаю, головний біль - Тайвань, у Пуйла - відновлення імперіі в межах СРСР. І подальші претензії на більше: "А в мировом масштабе - могЕшь?"(с) .
І основна колода на шляху - США і НАТО. То ж чому дивуватися спільній заяві. Якщо її і не було б, але думають і діють вони саме так.
1 февраля,
2022-й станет критически важным рубежом в мировой истории
Мы стоим на пороге важных решений, которые зададут вектор движения для всего мира.
Всего через несколько дней в Китае - самом могущественном авторитарном государстве мира - начнутся Зимние Олимпийские игры и, подобно Германии в 1936-м, Китай постарается использовать это масштабное событие, чтобы обеспечить пропагандистскую победу своей системы строгого контроля.
https://nv.ua/opinion/kitay-ssha-pochemu-u-kitaya-bolshie-problemy-krizis-rossiya-soros-poslednie-novosti-50212934.html
Или, как максимум - газовой иглой (ЕС зависимо от поставок росгаза на 47%). Итд
Можно подчеркнуть и выделить жирным каждое слово в предложении, если вместо [...] вписать "россию".
Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии в новую эпоху (полный текст)
22:12, 4 февраля 2022 г. | Источник: https://translate.google.com/website?sl=zh-CN&tl=ru&prev=search&u=http://www.news.cn/2022-02/04/c_1128331320.htm Синьхуанет
"Китай понимает и поддерживает выдвинутые Россией предложения о создании юридически обязывающих долгосрочных гарантий безопасности Европы."
Украина одобрила кредит у Китая.
Как это исправлять? Ответ. Никак.
Да, Китай - враг Украины и Запада и союзник России.
Да, Китай просто так деньги не дает и потребует что-то взамен.
Но сегодня это так и исправить это практически невозможно. Ибо в Украине есть власть, которая получила мандат народа на такие решения.
Да, США влияют на геополитику.
Да, гражданское общество немного влияет, но на текучку они влиять не могут.
Поэтому ответ один - на очередных выборах голосовать лучше.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ukraina-odobrila-kredit-u-kitaya-kak-eto-ispravlyat/
Китай - авторитарный, коммунистический режим, который уже полностью убил базовые демократические принципы, слабые всходы которых пробивались с 1981 года. Там полностью истреблена свобода слова, несколько лет назад был демонтирован принцип сменяемости власти, а значит - любой выборный процесс утратил смысл. Китай показал, что права человека там никогда не рассматривались как нечто ценное и потому грубо их переступая и получая осуждение, там в самом деле не понимают, чего от них хотят.
Ну а что касается НАТО, Запада и США, то тут вообще нет двух мнений. Просто вспомним о том, что именно союзники США по НАТО уже несколько раз принимали участие в совместных маневрах у берегов Китая.
В разное время и в разных конфигурациях там проводили маневры авианосцы США, Великобритании и Франции. Эти маневры проходили как демонстрация недовольства Запада открыто агрессивной риторикой Китая против Тайваня.
Между прочим, эта риторика практически идентична той, которую Москва ведет против Украины и других соседей. И ожидать каких-то разночтений по этому поводу мог лишь отчаянный на всю голову оптимист.
Но понятно, что демонстрируя такую поддержку, сюзерен требует в ответ полное подчинение и как известно из открытых источников, Путин привез предложение продавать еще больше нефти и газа.
Больше предложить нечего, поскольку леса китайцы и так берут столько, сколько могут вывезти физически и уже завалили весь мир своей продукцией деревообработки. Это при том, что в самом Китае промышленная вырубка лесов запрещена.
Говорят, что пока Путин не дал ответа на предложение Си взять в концессию озеро Байкал, но это он оставил на «четный день» и как можно понять, он еще не наступил.
Так что все эти пункты, которые сейчас почему-то обсуждаются в режиме откровения, на самом деле ложатся монолитным блоком, который можно охарактеризовать как некое «крышевание сюзерена».
И это значит, что мы находимся в каком-то отрезке времени, когда о том, что Москва может или не может делать, Запад уже будет договариваться с Пекином.
https://defence-line.org/2022/02/simvol-utraty-subektnosti/