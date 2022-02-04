Австрія запровадила обов’язкову вакцинацію від COVID-19 осіб старше 18 років
Верхня палата парламенту Австрії (Бундесрат) схвалила проєкт, що робить щеплення від коронавірусу обов’язковим для осіб старше 18 років, за винятком вагітних жінок та тих, хто не може бути вакцинований за медичними показаннями.
За два тижні до того проєкт схвалила нижня палата. У Бундесраті, як і очікувалося, його теж схвалили значною більшістю.
Австрія стала першою країною Європи, що зробила щеплення від COVID-19 обов’язковим для всього дорослого населення - окрім вагітних і людей, які мають медичні протипоказання.
Перші вибіркові перевірки наявності щеплення почнуться з 15 березня.
За відмову щепитися загрожують штрафи у розмірі 600 євро, а якщо оштрафовані почнуть оскаржувати штраф і програють - сума штрафу може сягнути 3 600 євро.
Наразі в Австрії вакциновані близько 70% населення, що менше, ніж в інших країнах Західної Європи.
Ковід-сертифікат визнається чинним протягом 9 місяців з дня останньої дози.
