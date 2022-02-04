Застосунком "Дія" вже користуються майже 14 мільйонів українців, - Мінцифри

Станом на січень поточного року застосунком "Дія" користувалися 13,7 млн українців, з них 13,4 млн є користувачами однойменного порталу.

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на засіданні Громадської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Майже 14 млн українців – це користувачі застосунку "Дія", з них 13,4 млн відвідувачі порталу державних послуг Дія", - наголосила Іонан.

Вона також розповіла про розвиток платформ "Дія.Цифрова освіта" та "Всеукраїнська школа онлайн".

"У нас уже більше мільйона реєстрацій на порталі "Дія.Цифрова", – повідомила заступниця міністра.