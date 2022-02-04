Застосунком "Дія" вже користуються майже 14 мільйонів українців, - Мінцифри
Станом на січень поточного року застосунком "Дія" користувалися 13,7 млн українців, з них 13,4 млн є користувачами однойменного порталу.
Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на засіданні Громадської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Майже 14 млн українців – це користувачі застосунку "Дія", з них 13,4 млн відвідувачі порталу державних послуг Дія", - наголосила Іонан.
Вона також розповіла про розвиток платформ "Дія.Цифрова освіта" та "Всеукраїнська школа онлайн".
"У нас уже більше мільйона реєстрацій на порталі "Дія.Цифрова", – повідомила заступниця міністра.
Топ коментарі
+2 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар04.02.2022 14:50 Відповісти Посилання
+2 НБ
показати весь коментар04.02.2022 14:53 Відповісти Посилання
+2 Герхард
показати весь коментар04.02.2022 15:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что, если уж ты попал, то попал насовсем.
К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.
Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?
Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.
С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны. https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка