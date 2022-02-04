УКР
Новини
Застосунком "Дія" вже користуються майже 14 мільйонів українців, - Мінцифри

Застосунком "Дія" вже користуються майже 14 мільйонів українців, - Мінцифри

Станом на січень поточного року застосунком "Дія" користувалися 13,7 млн українців, з них 13,4 млн є користувачами однойменного порталу.

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на засіданні Громадської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Майже 14 млн українців – це користувачі застосунку "Дія", з них 13,4 млн відвідувачі порталу державних послуг Дія", - наголосила Іонан.

Вона також розповіла про розвиток платформ "Дія.Цифрова освіта" та "Всеукраїнська школа онлайн".

Також читайте: В "Дії" з'явиться можливість передати техпаспорт на авто іншим користувачам, - Мінцифри

"У нас уже більше мільйона реєстрацій на порталі "Дія.Цифрова", – повідомила заступниця міністра.

+2
они считают тех кто установил, но не учитывают тех кто, получив тысячу и потратив ее, удалил говнодию
04.02.2022 14:50
+2
Ага... За "слуг" проголосувало вдвічі менше... Виходить кількість людей які діють собі на шкоду зростає... Звідси пора тікати - навіть уявити важко за яке гівно вони проголосують завтра...
04.02.2022 14:53
+2
ДИЯ - беда национального масштаба.
04.02.2022 15:07
они считают тех кто установил, но не учитывают тех кто, получив тысячу и потратив ее, удалил говнодию
04.02.2022 14:50
А при удалении тонкого клиента на телефоне записи в БД не удаляются.

Так что, если уж ты попал, то попал насовсем.
04.02.2022 15:08
Взяли,неожиданно для себя,кредит?
04.02.2022 14:50
Препис ідіотів?
04.02.2022 14:53
Просто список їх виборців!
04.02.2022 15:09
Ага... За "слуг" проголосувало вдвічі менше... Виходить кількість людей які діють собі на шкоду зростає... Звідси пора тікати - навіть уявити важко за яке гівно вони проголосують завтра...
04.02.2022 14:53
ДИЯ - беда национального масштаба.
04.02.2022 15:07
Радует то, что адекватно мыслящих граждан пока таки больше...
04.02.2022 15:07
Дия -ПНХ
04.02.2022 15:19
Кількість Monthly active users В студію. Оналітеги хренові.
04.02.2022 15:21
разработчики «Дії» из ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» имеют полное юридическое право привлекать без согласования с Заказчиком (МБО «Фонд Восточная Европа») третьих лиц. В том числе своих российских коллег: ТОВ «ЭПАМ Системз» (Российская Федерация).

К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.

Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?

Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.

С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны. https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
05.02.2022 09:47
 
 