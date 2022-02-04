37 країн ОБСЄ закликали режим Лукашенка звільнити політв’язнів

Білоруська влада має негайно та безумовно звільнити усіх політичних в’язнів, кількість яких наразі вже перевищує 1 тисячу осіб.

З відповідною заявою виступили 37 країн-учасниць ОБСЄ, включаючи Україну, під час засідання Постійної ради цієї Організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в черговий раз закликаємо до негайного та безумовного звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі. Ми закликаємо білоруську владу повністю виконувати свої міжнародні зобов’язання та зобов’язання в рамках ОБСЄ, а також використовувати інструменти та механізми ОБСЄ для розв’язання триваючої кризи", - зачитав спільну заяву представник Великої Британії в ОБСЄ Ніл Буш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість політв'язнів у Білорусі зросла до 970, - правозахисники

Було вказано на те, що, за даними правозахисного центру "Вясна", кількість політичних в’язнів у Білорусі досягла 1 тис. осіб і продовжує зростати.

У заяві нагадується, що 5 листопада 2021 року група з 35 держав-учасниць ОБСЄ активувала Віденський механізм з огляду на своє занепокоєння ситуацією в РБ. Білоруську владу, зокрема, закликали надати інформацію щодо достовірних повідомлень про свавільні та несправедливі арешти й затримання, що тривають, а також про напади на опозиційних діячів.

Також читайте: Проти Лукашенка подали позов до Гааги - звинувачують у геноциді та злочинах проти людяності

Втім з боку білоруського режиму не було надано змістовних відповідей на занепокоєння держав-учасниць ОБСЄ. У новій заяві 37 держав поновлюють своє занепокоєння ситуацією з порушенням прав людини у Білорусі та закликають Мінськ до серйозної участі у діалозі з цього питання.