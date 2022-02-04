УКР
37 країн ОБСЄ закликали режим Лукашенка звільнити політв’язнів

37 країн ОБСЄ закликали режим Лукашенка звільнити політв’язнів

Білоруська влада має негайно та безумовно звільнити усіх політичних в’язнів, кількість яких наразі вже перевищує 1 тисячу осіб.

З відповідною заявою виступили 37 країн-учасниць ОБСЄ, включаючи Україну, під час засідання Постійної ради цієї Організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в черговий раз закликаємо до негайного та безумовного звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі. Ми закликаємо білоруську владу повністю виконувати свої міжнародні зобов’язання та зобов’язання в рамках ОБСЄ, а також використовувати інструменти та механізми ОБСЄ для розв’язання триваючої кризи", - зачитав спільну заяву представник Великої Британії в ОБСЄ Ніл Буш.

Було вказано на те, що, за даними правозахисного центру "Вясна", кількість політичних в’язнів у Білорусі досягла 1 тис. осіб і продовжує зростати.

У заяві нагадується, що 5 листопада 2021 року група з 35 держав-учасниць ОБСЄ активувала Віденський механізм з огляду на своє занепокоєння ситуацією в РБ. Білоруську владу, зокрема, закликали надати інформацію щодо достовірних повідомлень про свавільні та несправедливі арешти й затримання, що тривають, а також про напади на опозиційних діячів.

Втім з боку білоруського режиму не було надано змістовних відповідей на занепокоєння держав-учасниць ОБСЄ. У новій заяві 37 держав поновлюють своє занепокоєння ситуацією з порушенням прав людини у Білорусі та закликають Мінськ до серйозної участі у діалозі з цього питання.

Угорщини там не було?
04.02.2022 15:16 Відповісти
Призывы это хорошо. Но имею таки сказать шо призывами и арестом счётов и имющества с запретом на въезд в страны Запада его трём выкидышам с министрами, чинушами, советниками и всей их родне до семнадцатого колена, добиться можно большего и гоооораздо быстрее.
04.02.2022 15:25 Відповісти
В дупу поцілуйте бульбаша ,може відгукнеться .Як втомила ваша стурбованість .
04.02.2022 15:30 Відповісти
Шо вы ему сделаете?? Как Путлер на скажет так и будет, на вашу "глубокую стурбованнисть" ложил он с высокой колокольни!!!
04.02.2022 16:26 Відповісти
и все? на большее ЕС не способен?
05.02.2022 14:52 Відповісти
 
 