Одеські прикордонники отримали три нові французькі гелікоптери AIRBUS H125. ФОТО

Окрема Одеська авіаційна ескадрилья поповнилася трьома сучасними бортами французької компанії AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядом України та урядом Французької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вертольоти AIRBUS Н125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє здійснювати моніторинг державного кордону, в тому числі й в інфрачервоному світлі. Обладнання дає можливість не лише вести зйомку відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також вертольоти обладнані системою оповіщення з гучномовцями та спеціальними авіаційними прожекторами, які можуть використовуватись синхронно, з системою оптико-електронного спостереження.

Зауважимо, що дальність польоту нових гвинтокрилів без дозаправлення перевищує 500 км, а крейсерська швидкість становить 220 км/год. Гвинтокрилі машини AIRBUS Н125 у 5 разів економніші у використанні палива та мають кращі маневренні характеристики, у порівнянні з МІ-8, які є на озброєнні у Державній прикордонній службі.

На базі Одеської ескадрильї є вся необхідна інфраструктура для прийняття гвинтокрилів: побудований новий вертолітний майданчик з відповідним світлотехнічним обладнанням та ангар для зберігання. 15 військовослужбовців авіаційного складу ескадрильї пройшли курси підвищення кваліфікації на даний вид техніки у Франції.