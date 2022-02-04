Одеські прикордонники отримали три нові французькі гелікоптери AIRBUS H125. ФОТО
Окрема Одеська авіаційна ескадрилья поповнилася трьома сучасними бортами французької компанії AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядом України та урядом Французької Республіки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Вертольоти AIRBUS Н125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє здійснювати моніторинг державного кордону, в тому числі й в інфрачервоному світлі. Обладнання дає можливість не лише вести зйомку відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також вертольоти обладнані системою оповіщення з гучномовцями та спеціальними авіаційними прожекторами, які можуть використовуватись синхронно, з системою оптико-електронного спостереження.
Зауважимо, що дальність польоту нових гвинтокрилів без дозаправлення перевищує 500 км, а крейсерська швидкість становить 220 км/год. Гвинтокрилі машини AIRBUS Н125 у 5 разів економніші у використанні палива та мають кращі маневренні характеристики, у порівнянні з МІ-8, які є на озброєнні у Державній прикордонній службі.
На базі Одеської ескадрильї є вся необхідна інфраструктура для прийняття гвинтокрилів: побудований новий вертолітний майданчик з відповідним світлотехнічним обладнанням та ангар для зберігання. 15 військовослужбовців авіаційного складу ескадрильї пройшли курси підвищення кваліфікації на даний вид техніки у Франції.
до 10% Бюджета ВСУ
Целой армаде из 100+ Байрактаров, их всего 200 выпустили
или 100 Оплотам.
Прикордонники важны, но не ценой потери обороноспособности, тем более что лучше было поддержать разработку местных вертолетов.
С таким подходом у Украины нихрена своего не будет, а, скорее всего, и самой Украины не будет. Лучше бы импортировали из Франции прогрессивную ставку подоходного налога (до 75%) и правило тратить бюджетные средства на закупки товаров исключительно отечественного производителя.