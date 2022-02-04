УКР
Новини
6 978 11

Одеські прикордонники отримали три нові французькі гелікоптери AIRBUS H125. ФОТО

Окрема Одеська авіаційна ескадрилья поповнилася трьома сучасними бортами французької компанії AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядом України та урядом Французької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Одеські прикордонники отримали три нові французькі гелікоптери AIRBUS H125 01

Вертольоти AIRBUS Н125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє здійснювати моніторинг державного кордону, в тому числі й в інфрачервоному світлі. Обладнання дає можливість не лише вести зйомку відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також вертольоти обладнані системою оповіщення з гучномовцями та спеціальними авіаційними прожекторами, які можуть використовуватись синхронно, з системою оптико-електронного спостереження.

Одеські прикордонники отримали три нові французькі гелікоптери AIRBUS H125 02

Зауважимо, що дальність польоту нових гвинтокрилів без дозаправлення перевищує 500 км, а крейсерська швидкість становить 220 км/год. Гвинтокрилі машини AIRBUS Н125 у 5 разів економніші у використанні палива та мають кращі маневренні характеристики, у порівнянні з МІ-8, які є на озброєнні у Державній прикордонній службі.

Одеські прикордонники отримали три нові французькі гелікоптери AIRBUS H125 03

На базі Одеської ескадрильї є вся необхідна інфраструктура для прийняття гвинтокрилів: побудований новий вертолітний майданчик з відповідним світлотехнічним обладнанням та ангар для зберігання. 15 військовослужбовців авіаційного складу ескадрильї пройшли курси підвищення кваліфікації на даний вид техніки у Франції.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) Одеська область (3489) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) вертоліт (893)
+12
АБИ НЕ ДЛЯ ПОЛЬОТІВ НА ДНІ НАРОДЖЕННЯ ТА ШАШЛИЧКИ...
04.02.2022 18:10 Відповісти
+7
Стоимость контракта Авакова с французами равна 0,5 лярда евро. Это предательство.

до 10% Бюджета ВСУ
Целой армаде из 100+ Байрактаров, их всего 200 выпустили
или 100 Оплотам.

Прикордонники важны, но не ценой потери обороноспособности, тем более что лучше было поддержать разработку местных вертолетов.
04.02.2022 18:40 Відповісти
+5
нам аппачи в армию нужны, а авакян лягушатников спонсирует...
показати весь коментар
04.02.2022 19:08 Відповісти
На шашлычки на таких нищебродских не летают, плесень предпочитает 225-ые
показати весь коментар
04.02.2022 19:10 Відповісти
будут кататься на них одновременно и нести службу...а может и кабанчиков пострелять в выходные дни с воздуха по совместительству ..всякое у нас бывает....наши власть имущие вы же знаете как злоупотребляют гос техникой и транспортом служебным.
показати весь коментар
04.02.2022 18:12 Відповісти
Для контролю достатньо ******** дронів! Хіба б їх перетворили в ударні!!!
показати весь коментар
04.02.2022 18:22 Відповісти
Красавчик, нормально прибарахлился и всего лишь пошел в отставку. Еще и по собственному желанию. Новые лица епта
показати весь коментар
04.02.2022 18:53 Відповісти
будет теперь на чем бубочке с ополченкой скумбрию по 8 отслеживать в Черном море
показати весь коментар
04.02.2022 19:03 Відповісти
Во Франции мощная армянская диаспора , было несложно договориться за откат
04.02.2022 19:12 Відповісти
А в это время авиастроители Запорожской "МоторСичи" будут тихонько сидеть на печи и от радости за Одесских пограничников долбить "завалками" кирпичи.
С таким подходом у Украины нихрена своего не будет, а, скорее всего, и самой Украины не будет. Лучше бы импортировали из Франции прогрессивную ставку подоходного налога (до 75%) и правило тратить бюджетные средства на закупки товаров исключительно отечественного производителя.
05.02.2022 07:53 Відповісти
 
 