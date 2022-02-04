Одесские пограничники получили три новых французских вертолета AIRBUS H125. ФОТО
Отдельная Одесская авиационная эскадрилья пополнилась тремя современными бортами французской компании AIRBUS H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
Вертолеты AIRBUS Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг государственной границы, в том числе и в инфракрасном свете. Оборудование дает возможность не только вести съемку видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оборудованы системой оповещения с громкоговорителями и специальными авиационными прожекторами, которые могут быть использованы синхронно, с системой оптико-электронного наблюдения.
Заметим, что дальность полета новых вертолётов без дозаправки превышает 500 км, а крейсерская скорость составляет 220 км/ч. Вертолетные машины AIRBUS Н125 в 5 раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики по сравнению с МИ-8, которые есть на вооружении в Государственной пограничной службе.
На базе Одесской эскадрильи есть вся необходимая инфраструктура для принятия вертолетов: построена новая вертолетная площадка с соответствующим светотехническим оборудованием и ангар для хранения. 15 военнослужащих авиационного состава эскадрильи прошли курсы повышения квалификации по данному виду техники во Франции.
до 10% Бюджета ВСУ
Целой армаде из 100+ Байрактаров, их всего 200 выпустили
или 100 Оплотам.
Прикордонники важны, но не ценой потери обороноспособности, тем более что лучше было поддержать разработку местных вертолетов.
С таким подходом у Украины нихрена своего не будет, а, скорее всего, и самой Украины не будет. Лучше бы импортировали из Франции прогрессивную ставку подоходного налога (до 75%) и правило тратить бюджетные средства на закупки товаров исключительно отечественного производителя.