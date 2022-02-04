РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4503 посетителя онлайн
Новости
6 979 11

Одесские пограничники получили три новых французских вертолета AIRBUS H125. ФОТО

Отдельная Одесская авиационная эскадрилья пополнилась тремя современными бортами французской компании AIRBUS H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Одесские пограничники получили три новых французских вертолета AIRBUS H125 01

Вертолеты AIRBUS Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг государственной границы, в том числе и в инфракрасном свете. Оборудование дает возможность не только вести съемку видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оборудованы системой оповещения с громкоговорителями и специальными авиационными прожекторами, которые могут быть использованы синхронно, с системой оптико-электронного наблюдения.

Читайте также: США планируют передать Украине шесть "афганских" вертолетов, - СМИ

Одесские пограничники получили три новых французских вертолета AIRBUS H125 02

Заметим, что дальность полета новых вертолётов без дозаправки превышает 500 км, а крейсерская скорость составляет 220 км/ч. Вертолетные машины AIRBUS Н125 в 5 раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики по сравнению с МИ-8, которые есть на вооружении в Государственной пограничной службе.

Одесские пограничники получили три новых французских вертолета AIRBUS H125 03

На базе Одесской эскадрильи есть вся необходимая инфраструктура для принятия вертолетов: построена новая вертолетная площадка с соответствующим светотехническим оборудованием и ангар для хранения. 15 военнослужащих авиационного состава эскадрильи прошли курсы повышения квалификации по данному виду техники во Франции.

Автор: 

Госпогранслужба (6856) Одесская область (3825) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) вертолёт (1119)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
АБИ НЕ ДЛЯ ПОЛЬОТІВ НА ДНІ НАРОДЖЕННЯ ТА ШАШЛИЧКИ...
показать весь комментарий
04.02.2022 18:10 Ответить
+7
Стоимость контракта Авакова с французами равна 0,5 лярда евро. Это предательство.

до 10% Бюджета ВСУ
Целой армаде из 100+ Байрактаров, их всего 200 выпустили
или 100 Оплотам.

Прикордонники важны, но не ценой потери обороноспособности, тем более что лучше было поддержать разработку местных вертолетов.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:40 Ответить
+5
нам аппачи в армию нужны, а авакян лягушатников спонсирует...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АБИ НЕ ДЛЯ ПОЛЬОТІВ НА ДНІ НАРОДЖЕННЯ ТА ШАШЛИЧКИ...
показать весь комментарий
04.02.2022 18:10 Ответить
На шашлычки на таких нищебродских не летают, плесень предпочитает 225-ые
показать весь комментарий
04.02.2022 19:10 Ответить
будут кататься на них одновременно и нести службу...а может и кабанчиков пострелять в выходные дни с воздуха по совместительству ..всякое у нас бывает....наши власть имущие вы же знаете как злоупотребляют гос техникой и транспортом служебным.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:12 Ответить
Для контролю достатньо ******** дронів! Хіба б їх перетворили в ударні!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 18:22 Ответить
Стоимость контракта Авакова с французами равна 0,5 лярда евро. Это предательство.

до 10% Бюджета ВСУ
Целой армаде из 100+ Байрактаров, их всего 200 выпустили
или 100 Оплотам.

Прикордонники важны, но не ценой потери обороноспособности, тем более что лучше было поддержать разработку местных вертолетов.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:40 Ответить
Красавчик, нормально прибарахлился и всего лишь пошел в отставку. Еще и по собственному желанию. Новые лица епта
показать весь комментарий
04.02.2022 18:53 Ответить
будет теперь на чем бубочке с ополченкой скумбрию по 8 отслеживать в Черном море
показать весь комментарий
04.02.2022 19:03 Ответить
нам аппачи в армию нужны, а авакян лягушатников спонсирует...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:08 Ответить
Во Франции мощная армянская диаспора , было несложно договориться за откат
показать весь комментарий
04.02.2022 19:12 Ответить
А в это время авиастроители Запорожской "МоторСичи" будут тихонько сидеть на печи и от радости за Одесских пограничников долбить "завалками" кирпичи.
С таким подходом у Украины нихрена своего не будет, а, скорее всего, и самой Украины не будет. Лучше бы импортировали из Франции прогрессивную ставку подоходного налога (до 75%) и правило тратить бюджетные средства на закупки товаров исключительно отечественного производителя.
показать весь комментарий
05.02.2022 07:53 Ответить
 
 