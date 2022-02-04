Одесские пограничники получили три новых французских вертолета AIRBUS H125. ФОТО

Отдельная Одесская авиационная эскадрилья пополнилась тремя современными бортами французской компании AIRBUS H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Вертолеты AIRBUS Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг государственной границы, в том числе и в инфракрасном свете. Оборудование дает возможность не только вести съемку видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оборудованы системой оповещения с громкоговорителями и специальными авиационными прожекторами, которые могут быть использованы синхронно, с системой оптико-электронного наблюдения.

Читайте также: США планируют передать Украине шесть "афганских" вертолетов, - СМИ

Заметим, что дальность полета новых вертолётов без дозаправки превышает 500 км, а крейсерская скорость составляет 220 км/ч. Вертолетные машины AIRBUS Н125 в 5 раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики по сравнению с МИ-8, которые есть на вооружении в Государственной пограничной службе.

На базе Одесской эскадрильи есть вся необходимая инфраструктура для принятия вертолетов: построена новая вертолетная площадка с соответствующим светотехническим оборудованием и ангар для хранения. 15 военнослужащих авиационного состава эскадрильи прошли курсы повышения квалификации по данному виду техники во Франции.