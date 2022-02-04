На антарктичну станцію "Академік Вернадський" вирушив загін сезонної експедиції, - НАНЦ

В Антарктиду, на станцію "Академік Вернадський", вирушив ще один загін сезонної експедиції, який складається з 11 спеціалістів: 7 вчених і 4 інженерів. Вони вилетіли з України до Чилі сьогодні, 4 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАНЦ.

У команду науковців входять біолог, фахівець зі зйомок антарктичної рослинності дроном, гідрохімік, метеоролог, геолог, магнітометрист та геофізик.

До команди інженерів заздалегідь долучилися зимівники майбутньої 27-ї УАЕ: дизеліст та механік, адже саме цього сезону планується замінити старі дизельні двигуни на нові, а це завдання вимагає співпраці багатьох спеціалістів.

Також у складі технічної команди працюватиме фахівець компанії "Шнейдер Електрік", який має підключити шафи керування, автоматику та електроніку нових дизель-генераторів. Четвертий член інженерної групи – висококваліфікований сантехнік. Він долучиться до робіт з повної заміни трубопроводів системи прісного та солоного водопостачання та системи опалення головної будівлі станції, які не мінялись ще з 1970-х, тобто коли станція належала Британії. Водночас будуть замінені радіатори опалення та автоматика терморегулювання.

Планується, що сезонна експедиція працюватиме на "Вернадському" упродовж кількох місяців.

Нагадуємо, що в грудні 2021 року на "Вернадський" вирушив перший сезонний загін, у який здебільшого входять інженери. Вони продовжують модернізацію станції й виконали вже чимало запланованого.