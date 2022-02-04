РУС
Новости
3 201 9

На антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" отправился отряд сезонной экспедиции, - НАНЦ

В Антарктиду, на станцию ​​"Академик Вернадский", отправился еще один отряд сезонной экспедиции, состоящий из 11 специалистов: 7 ученых и 4 инженера. Они вылетели из Украины в Чили сегодня, 4 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАНЦ.

В команду ученых входят биолог, специалист по съемкам антарктической растительности дроном, гидрохимик, метеоролог, геолог, магнитометрист и геофизик.

К команде инженеров заранее присоединились зимовщики будущей 27-й украинской антарктической экспедиции: дизелист и механик, ведь именно в этом сезоне планируется заменить старые дизельные двигатели новыми, а эта задача требует сотрудничества многих специалистов.

Читайте также: Определен состав 27-й Украинской антарктической экспедиции, будет больше ученых и женщин, - НАНЦ. ИНФОГРАФИКА

Также в составе технической команды будет работать специалист компании "Шнейдер Электрик", который должен подключить шкафы управления, автоматику и электронику новых дизель-генераторов. Четвертый член инженерной группы – высококвалифицированный сантехник. Он присоединится к работам по полной замене трубопроводов системы пресного и соленого водоснабжения и системы отопления главного здания станции, которые не менялись еще с 1970-х, то есть когда станция принадлежала Британии. В то же время, будут заменены радиаторы отопления и автоматика терморегулирования.

Планируется, что сезонная экспедиция будет работать на "Вернадском" в течение нескольких месяцев.

Напомним, что в декабре 2021 года на "Вернадский" отправился первый сезонный отряд, в который в основном входят инженеры. Они продолжают модернизацию станции и выполнили многое из запланированного.

Антарктида (106) полярники (39)
Чим би дитина не бавилась, аби не плакала!
показать весь комментарий
04.02.2022 20:03 Ответить
А вернутся все с бородами
показать весь комментарий
04.02.2022 22:42 Ответить
эх, еще бы флот ледоколов, и можно сушить кофту...
показать весь комментарий
04.02.2022 22:53 Ответить
Удачи экспедиции. У ученых свой фронт. Наше присутствие в Антарктиде немаловажно.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:12 Ответить
А из Чили ходит электричка ?
показать весь комментарий
04.02.2022 23:16 Ответить
Абсолютно бессмысленная станция.
показать весь комментарий
05.02.2022 04:36 Ответить
Пінгвіни не тільки цінне хутро, але і 2-3 кг легкозасвоюваного м'яса.
показать весь комментарий
05.02.2022 04:51 Ответить
...говорят, что там находиться земная ось! И поЭтому Вернардский берёт с собой маслёнку
показать весь комментарий
05.02.2022 05:20 Ответить
Одна дівчина і десять хлопців,.
Сантехнік!!о дастіст фантастів!!вони точно поїхали знімати "порно свати"))
Жарт.
Насправді добре що,є ще науковці в державі
показать весь комментарий
05.02.2022 10:42 Ответить
 
 