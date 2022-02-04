На антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" отправился отряд сезонной экспедиции, - НАНЦ

В Антарктиду, на станцию ​​"Академик Вернадский", отправился еще один отряд сезонной экспедиции, состоящий из 11 специалистов: 7 ученых и 4 инженера. Они вылетели из Украины в Чили сегодня, 4 февраля 2022 года.

В команду ученых входят биолог, специалист по съемкам антарктической растительности дроном, гидрохимик, метеоролог, геолог, магнитометрист и геофизик.

К команде инженеров заранее присоединились зимовщики будущей 27-й украинской антарктической экспедиции: дизелист и механик, ведь именно в этом сезоне планируется заменить старые дизельные двигатели новыми, а эта задача требует сотрудничества многих специалистов.

Также в составе технической команды будет работать специалист компании "Шнейдер Электрик", который должен подключить шкафы управления, автоматику и электронику новых дизель-генераторов. Четвертый член инженерной группы – высококвалифицированный сантехник. Он присоединится к работам по полной замене трубопроводов системы пресного и соленого водоснабжения и системы отопления главного здания станции, которые не менялись еще с 1970-х, то есть когда станция принадлежала Британии. В то же время, будут заменены радиаторы отопления и автоматика терморегулирования.

Планируется, что сезонная экспедиция будет работать на "Вернадском" в течение нескольких месяцев.

Напомним, что в декабре 2021 года на "Вернадский" отправился первый сезонный отряд, в который в основном входят инженеры. Они продолжают модернизацию станции и выполнили многое из запланированного.