Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру: Ви – наші герої

Президент України Володимир Зеленський подякував українській збірній з футзалу після півфінального матчу Євро-22 за гру, назвавши гравців героями.

Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хлопці, дякую за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ.

У неділю українська команда о 15:30 зіграє проти Іспанії або Португалії матч за третє місце.

Зеленський Володимир (25537) спорт (1644)
Топ коментарі
+17
молодцы за то что просрали кацапам?????? нет слов
04.02.2022 20:47 Відповісти
+12
Затаскали слово "герои". Герой рискует жизнью и здоровьем ради родины. А здесь просто молодцы, что хорошо выполнили свою работу и всё. Героического в том, что проиграли или выиграли нет. Зюзя опускается на уровень рос. пропаганды - вот мы украм дали прикурить и рф непобидима везде. Когда в экономике нет результата, то вход идёт шоу-политика, точ в точ как у кацапов.
04.02.2022 21:09 Відповісти
+10
да ладно,грали навіть краще за кацапських бразильців,ну не пощастило трошки..не потрібно лайном кидатись в хлопців вони старались це було видно
04.02.2022 20:49 Відповісти
молодцы за то что просрали кацапам?????? нет слов
04.02.2022 20:47 Відповісти
да ладно,грали навіть краще за кацапських бразильців,ну не пощастило трошки..не потрібно лайном кидатись в хлопців вони старались це було видно
04.02.2022 20:49 Відповісти
как то навеяло 14 год *батя я стараюсь*
04.02.2022 20:55 Відповісти
Спасибо, не не засмутили Путена. Как бы я потом ему в глаза смотрел? (с)
04.02.2022 22:09 Відповісти
А заняли минимум четвёртое место на чемпионате Европы - не?
05.02.2022 00:54 Відповісти
Коли скажеш путін-*****, тоді і вітай
04.02.2022 20:50 Відповісти
Молодці вже тим, що дали змогу нашим вболівальникам нагадати світу хто такий Пуйло))
04.02.2022 20:58 Відповісти
Испанцам надо набыть.
04.02.2022 23:12 Відповісти
Затаскали слово "герои". Герой рискует жизнью и здоровьем ради родины. А здесь просто молодцы, что хорошо выполнили свою работу и всё. Героического в том, что проиграли или выиграли нет. Зюзя опускается на уровень рос. пропаганды - вот мы украм дали прикурить и рф непобидима везде. Когда в экономике нет результата, то вход идёт шоу-политика, точ в точ как у кацапов.
04.02.2022 21:09 Відповісти
Тут якраз зараз у Шустера по дякулі якусь трухініну розмазують...
04.02.2022 21:18 Відповісти
Не важно, что проиграли. Это игра. Важно, что не дали Зе гордиться очередной перемогой, добытой только под его мудрым идейным руководством.
04.02.2022 21:21 Відповісти
особливо той герой,-який грає в російскому клубі, і наср..ть ему на нас і війну
04.02.2022 21:26 Відповісти
04.02.2022 21:39 Відповісти
хто це? може тренер?
05.02.2022 09:20 Відповісти
Як ми уміємо з гімна ліпити конфєтку! співаємо і кричимо гвалт! оце і все.Шануймося. бо мт того варті!!!!!
04.02.2022 21:45 Відповісти
УКраїнське х..ло оперативно відрегаував. Мабуть футбольчик дивився. А на трухінгейт реакції не було. Як і на інші важливі для держави події.
04.02.2022 21:46 Відповісти
им надо прибыть на пункт сбора, а они в футзал с оккупантами играются
04.02.2022 22:12 Відповісти
фут-зелох
04.02.2022 22:15 Відповісти
А що можна грати з ворогом? Так може на вечерю запросимо? А що молоді хлопці на фронті гинуть то нічого страшного. Ще скажіть - "миже братья". Ганьба!
05.02.2022 00:35 Відповісти
как-то странно идут поздравления футболистов... они просирают все игры пастухам из Ирландии, имея при этом миллионные зарплаты в валюте... а что касается последнего матча по футболу в зале, то игра была реально просрана, а не проиграна... 2 гола не должны были пропускать... какой-то ашкеназиевский кагальный подход - чем хуже - тем лучше...
05.02.2022 05:37 Відповісти
Нашим футзалистам неподввезло, 2 необязательных гола пропустили, а свои обязательные не забили. А болельщики - герои.
05.02.2022 08:52 Відповісти
 
 