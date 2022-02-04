Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру: Ви – наші герої

Президент України Володимир Зеленський подякував українській збірній з футзалу після півфінального матчу Євро-22 за гру, назвавши гравців героями.

Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хлопці, дякую за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ.

У неділю українська команда о 15:30 зіграє проти Іспанії або Португалії матч за третє місце.