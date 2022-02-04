Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру: Ви – наші герої
Президент України Володимир Зеленський подякував українській збірній з футзалу після півфінального матчу Євро-22 за гру, назвавши гравців героями.
Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хлопці, дякую за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні!", - написав Зеленський.
Нагадаємо, у півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ.
У неділю українська команда о 15:30 зіграє проти Іспанії або Португалії матч за третє місце.
изюминка
04.02.2022 20:47
Игокович
04.02.2022 21:09
Максім ХОЙ #398010
04.02.2022 20:49
изюминка
04.02.2022 20:47
Максім ХОЙ #398010
04.02.2022 20:49
изюминка
04.02.2022 20:55
HartmannEri
04.02.2022 22:09
Иван Петров #501911
05.02.2022 00:54
Юрій Горлінський
04.02.2022 20:50
Виктор Ле
04.02.2022 20:58
Николай Тесля #421235
04.02.2022 23:12
Игокович
04.02.2022 21:09
ТутАхламон
04.02.2022 21:18
Старый Котяра #387676
04.02.2022 21:21
Vova Vladimir
04.02.2022 21:26
Vitaliy noname
04.02.2022 21:39
Alisa Korovieva
05.02.2022 09:20
дід ніхто
04.02.2022 21:45
Олександр Кирик
04.02.2022 21:46
Vadym Tsyrkalyuk
04.02.2022 22:12
Vadym Tsyrkalyuk
04.02.2022 22:15
Konstantin Lopatin
05.02.2022 00:35
Joshua Merlin
05.02.2022 05:37
Олег Сорокин #429230
05.02.2022 08:52
