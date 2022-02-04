УКР
Новини
Консенсусу щодо можливого членства України в НАТО немає, - заступник генсека Джоане

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю французькому каналу France 24 заявив, що зараз питання про приєднання України до альянсу не стоїть.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ніхто і не каже, що Україна найближчим часом вступить до НАТО", – сказав Джоане. За його словами, Києву "слід провести багато реформ усередині країни".

"До того ж нам необхідно дійти консенсусу в НАТО. Сьогодні такого консенсусу щодо можливого членства України в НАТО немає", - додав Джоане.

За його словами, "попри це, жодна третя сторона не має права вводити вето на рішення, яке є суверенним для самої країни та для організації, до якої вона хоче приєднатися". "Це повністю залежить від нас", - наголосив високопоставлений представник НАТО.

Також читайте: Зеленський: Ну, ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО

+19
похоже мы живем в Эпохальный момент не осознав этого.... мямливание со стороны НАТО и если они не изменят кардинально вопросы приема и членствав НАТО и уберут препятствие-в виде- мол одна страна обладает правом-- против без какой либо мотивации.... то НАТО само себя уничтожит..... Британцы, Поляки - понимают это и поэтому появился некий оборонный союз Украина -Польша-Британия.... к нему вполне даже реально присоединение иных стран причем не только в Европе .... поведение Венгрии Германии показывает- что не все так благополучно в НАТО... реформа НАТО как впрочем институтов ЕС и ООН перезрели и давно...
04.02.2022 22:22 Відповісти
04.02.2022 22:22 Відповісти
+14
04.02.2022 22:13 Відповісти
04.02.2022 22:13 Відповісти
+12
Думаю скоро в НАТО відбудеться "чистка" рядів, багато гнилі випливло. Бо інакше організація буде недієздатною.
04.02.2022 22:22 Відповісти
04.02.2022 22:22 Відповісти
Как вы понимаете слова -лицемерие и безхребетность?
04.02.2022 22:10 Відповісти
04.02.2022 22:10 Відповісти
ne mi a ti i drugije sruskije, tak ponjatno.
04.02.2022 22:41 Відповісти
04.02.2022 22:41 Відповісти
Надо понимать как Устав НАТО говорит о принятии новых членов. Погуглите условия вступления и Вы поймете почему путлер напал на Украину.
04.02.2022 23:01 Відповісти
04.02.2022 23:01 Відповісти
ustav govorit chto mozhno prinjatj ljubuju stranu Europi - 10 punkt
ustava 11 punkt govorit o tom kogda eto vstupit v silu

vsio, ostaljnoje razsuzhdenije raznih prohvostov i raznogo urovnja.

A vedj nado prochitatj vsevo 14 punktov, vsevo, no net zhe, kazhdij chto to slishal i davai retranslirovatj.

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm

no dlia menja jasneje tut i vsio
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/52
04.02.2022 23:33 Відповісти
04.02.2022 23:33 Відповісти
Откуда тогда взялся тезис о котором все кричат - что мол в НАТО не берут страны у которых есть территориальные споры или претензии с соседями? Особенно рашистская пропаганда любит об этом поговорить. Иногда складывается впечатление что и Крым и лугандон специальный искусственно созданный спредохранитель рашки (по терр спорам) от вступления Украины в НАТО. Примерно тоже и с Грузией и с Молдовой. Что думаете по этому поводу? Видимо где то в последующих документах НАТО (уже после устава 1949 г) это обозначено? Ведь просто так ничего не бывает.
05.02.2022 10:18 Відповісти
05.02.2022 10:18 Відповісти
"Киеву "следует провести много реформ внутри страны"

Они хотят сказать, что Турция, Румыния или Болгария более продвинутые. чем Украина страны?
05.02.2022 03:46 Відповісти
05.02.2022 03:46 Відповісти
Они говорят, шо твоё пукин *****!!!! А Украина обязательно будет в НАТО
показати весь коментар
05.02.2022 06:00 Відповісти
А твоё пукин не *****?
Видимо так, кацапчик
07.02.2022 23:45 Відповісти
07.02.2022 23:45 Відповісти
Треба підвищувати обороноздатність і після цього йовбаки будуть вимушені запросити Україну до НАТО.
04.02.2022 22:12 Відповісти
04.02.2022 22:12 Відповісти
У долбо-****** всего 30 танков, но они как и кацапы собираются диктовать свои условия.
04.02.2022 22:16 Відповісти
04.02.2022 22:16 Відповісти
похоже мы живем в Эпохальный момент не осознав этого.... мямливание со стороны НАТО и если они не изменят кардинально вопросы приема и членствав НАТО и уберут препятствие-в виде- мол одна страна обладает правом-- против без какой либо мотивации.... то НАТО само себя уничтожит..... Британцы, Поляки - понимают это и поэтому появился некий оборонный союз Украина -Польша-Британия.... к нему вполне даже реально присоединение иных стран причем не только в Европе .... поведение Венгрии Германии показывает- что не все так благополучно в НАТО... реформа НАТО как впрочем институтов ЕС и ООН перезрели и давно...
04.02.2022 22:22 Відповісти
04.02.2022 22:22 Відповісти
Абсолютно согласен. Хотел написать практически тоже самое, но вы успели раньше. Респект
04.02.2022 23:50 Відповісти
04.02.2022 23:50 Відповісти
Це наша єдина реальна перспектива і ціль. Як каже мій дід-«в сраку ната!»
05.02.2022 00:07 Відповісти
05.02.2022 00:07 Відповісти
Страны Запада тоже "себе на уме", есть такие, которые не против порешать свои шкурные интересы за счет вступления Украины в НАТО. Своя рубашка она ...., ну сами понимаете.
05.02.2022 09:36 Відповісти
05.02.2022 09:36 Відповісти
Тогда нафиг они нам такi гарнi здадуться.
04.02.2022 22:32 Відповісти
04.02.2022 22:32 Відповісти
В Міноборони розповіли, що саме може гальмувати вступ України в НАТО
Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями, що виключає можливість отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
Водночас вступ України в НАТО залежить не від відсутності війни, а від політичної волі країн-членів. - заявила Ганна Маляр

Росія може співпрацювати з будь-якою країною, ця одна країна буде проти і це буде гальмувати вступ України в НАТО,
Вона наголосила, що не може називати конкретну країну, адже така заява може вплинути на стосунки із цією державою, зважаючи на її посаду.

https://24tv.ua/minoboroni-vidpovili-shho-mozhe-galmuvati-vstup-novini-rosiyi_n1859913
05.02.2022 03:41 Відповісти
05.02.2022 03:41 Відповісти
Немцы, мадьяры и французы...
04.02.2022 22:13 Відповісти
04.02.2022 22:13 Відповісти
Фрицы, жабоеды, туранцы не имеют между собов ничего общего и напоминают Лебедя Рака и Щуку. Ко всему ,исторически, германцы - враги с франками. Мадьяры ваапше забредили Большим Тураном...
04.02.2022 22:29 Відповісти
04.02.2022 22:29 Відповісти
Вот вот... Я уже сомневаюсь что Украине нужно туда вступать. Нужно создавать другой альянс,без российских подстилок.
04.02.2022 22:46 Відповісти
04.02.2022 22:46 Відповісти
04.02.2022 22:13 Відповісти
04.02.2022 22:13 Відповісти
Блин, такие скромные цифры на оборонку, а как крепко стоят на ногах. Шо значит в Англии не включают Карабаса-Барабаса с Буратиной.
04.02.2022 22:19 Відповісти
04.02.2022 22:19 Відповісти
Думаю скоро в НАТО відбудеться "чистка" рядів, багато гнилі випливло. Бо інакше організація буде недієздатною.
04.02.2022 22:22 Відповісти
04.02.2022 22:22 Відповісти
100%.. а венгров = на выход из альянса.
05.02.2022 03:03 Відповісти
05.02.2022 03:03 Відповісти
Что интересно и любопытно---так то что и в сентябре и октябре 21 г это было стало ясно, что с консенсусом хреново. Но братанам северным захотелось взвинтить тему с чепухи. С января понеслось. Теперь консенсуса всё нет также---за то оружие пошло как вода в хату---водопадом! Так пусть так и дальше будет. А потом позже вдруг и выпадет шанс и нам подтерется будапештской бумажкой. Смеётся тот ---кто смеётся последний!
04.02.2022 22:29 Відповісти
04.02.2022 22:29 Відповісти
Причём тут, интересно, реформы? Что они за хреновину гонят про реформы? Украина с точки зрения обороны готова к НАТО больше чем многие действующие члены НАТО. Нет консенсуса - другое дело. Какие-нибудь продажные шкуры вроде Унгарии имеют возможность не пускать Украину в НАТО, получая за это крошки с путлерского стола.
Очевидно что система единогласного принятия любого решения давно устарела. И в ЕС, и в НАТО. Она работала когда там состояли несколько близких по духу и истории западноевропейских стран. Теперь же, когда там смесь стран от Норвегии до Албании, единогласие - чушь собачья. Пуйло дав небольшую скидку на газ какому-нибудь коррумпированному шрёдеру легко разрушает единогласие и в ЕС, и в НАТО. И тут ничего не сделаешь. Надо отменять этот принцип, иначе оба сообщества потеряют дееспособность.
04.02.2022 22:47 Відповісти
04.02.2022 22:47 Відповісти
а якщо не дай Боже кацапія нападе на Україну тоді вони всі скажуть: "а, ну всьо, тепер і не треба"? п*дараси одним словом....
04.02.2022 23:07 Відповісти
04.02.2022 23:07 Відповісти
а некоторые члены,вовсе и не члены и даже не головки члена, скорее лохматый орган,посредством которого дедушка становится бабушкой
04.02.2022 23:07 Відповісти
04.02.2022 23:07 Відповісти
Вопрос НЕ СТОИТ...
Значит йовбиков нужно вздр@чнуть, так, оченнно хорошо, шоб аж сандали завернулись. Тогда и встанет. Вопрос
04.02.2022 23:19 Відповісти
04.02.2022 23:19 Відповісти
Висловлю власну думку, яка можливо сподобається не всім. Як на мее, сьогоднішнє НАТО у роздутому складі різношерстних у фінансовому, ресурсному та ідеологічному складі є набагато менш ефективне, ніж НАТО 70-х, 80-х і 90-х років. Чого вартують такі одіозні кра'ни, як Угорщина. Як на мене, для України було б набагато ефективніше добитися статусу, який має для США Тайвань. Досить всюмотивовпним у протидії кацапські агресії був би оборонний союз прибалтійських країн, України, Польщі і Румунії. Якщо туди ще додасться така фінансова і промислова потуга, як Великобританія з найсильнішим у Європі флотом і ядерною зброєю, то це може бути оборонний блок, ефективніший за сьогоднішнє НАТО.
04.02.2022 23:22 Відповісти
04.02.2022 23:22 Відповісти
На жопу ровненько садятся...
04.02.2022 23:24 Відповісти
04.02.2022 23:24 Відповісти
Лукавит он. Нет политической воли что бы принять Украину в НАТО! Все остальное от лукавого. Дело тут не в реформах. Все дело в политике, Германии, Франции и т.д. не хотят брать, бояться расиюшку, портить с ними отношения, плюс бизнес газовый у них и не только. Это же очевидно!

а Македония, Черногория все реформы провели что бы вступить в НАТО??)) Уверен на 100% что нет.

Украине нужно просить США что бы дали статус союзника в не НАТО, от тут реально большие шансы!
И так же строить союзы как с Великобританией, Польшей, Турцией, Азербайджаном, Чехией, Румынией, Литвой, Эстонией. Типо Балто -Черноморсокго союза.
05.02.2022 02:26 Відповісти
05.02.2022 02:26 Відповісти
Всё ещё проще. Им буфер нужен. НАТО не будет вести войну на своей территории.
05.02.2022 22:48 Відповісти
05.02.2022 22:48 Відповісти
... во, ведь как культурные люди, могют "матюкаться" ... как у Свирид Петровича Голохвастова: "Да,Да...но, ...нет "
05.02.2022 05:32 Відповісти
05.02.2022 05:32 Відповісти
Якщо к альянсу Бріти-Польша-Україна додати США, Балтов та (?)Туретчину, то навіщо раздуте НАТО з ******** німцем?
05.02.2022 07:42 Відповісти
05.02.2022 07:42 Відповісти
Якщо ми не йдемо до НАТО то коли нато піде до нас ми також будем думати кого приймати, бо все лайно вже на поверхні.
05.02.2022 10:30 Відповісти
05.02.2022 10:30 Відповісти
 
 