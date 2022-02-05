УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4238 відвідувачів онлайн
Новини
4 938 97

Моя політсила ні з ким не збирається об’єднуватися, - Разумков

Моя політсила ні з ким не збирається об’єднуватися, - Разумков

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що створювана ним політична сила не має наміру об’єднуватися з іншими партіями.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми станом на сьогодні будуємо свою політичну силу, будуємо її "з нуля", з новою командою, з нашею командою. Я сподіваюся, що в нас це вийде. Об’єднуватися ні з ким поки не планую точно", - сказав він.

Разумков запевнив, що добиратиме в свою політсилу професіоналів.

"Бо сьогодні головною проблемою суспільство вважає - 80% майже - некомпетентність та корупцію. Є компетентні люди в нашій державі, які, я певен, будуть корисні для розвитку суспільства", - додав Разумков.

Також читайте: Разумков анонсував реєстрацію своєї партії за кілька місяців

Автор: 

шоу Шустера (309) Разумков Дмитро (1528)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Димон предал партию ЗЕленых предателей, которую сам же и возглавлял Какая у тебя политсила, Димон? Обиженные на глав-клоуна "какиеразницы"??? Ни идеи, ни идеологии, ни принципов, такая же ЗЕленая дутая пустышка, только немного умнее, чем ЗЕленый скоморох ...
показати весь коментар
05.02.2022 01:02 Відповісти
+30
Димка- ломбард кукарекает .
показати весь коментар
05.02.2022 00:17 Відповісти
+30
На початку лютого 2021 року Разумков не підтримав ні введення санкцій проти проросійського депутата з партії ОПЗЖ Тараса Козака, ні закриття його телеканалів NewsOne, ZIK та 112
показати весь коментар
05.02.2022 01:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самостоятельный красавчик!! Мечта старой девы и совкодрочера!!!
показати весь коментар
05.02.2022 00:11 Відповісти
На початку лютого 2021 року Разумков не підтримав ні введення санкцій проти проросійського депутата з партії ОПЗЖ Тараса Козака, ні закриття його телеканалів NewsOne, ZIK та 112
показати весь коментар
05.02.2022 01:09 Відповісти
Закрытие каналов, без суда, это нарушение Конституции...
Сегодня, реальные кандидаты в Президенты, Порошенко, Разумков, Кличко
показати весь коментар
05.02.2022 04:21 Відповісти
все деяния Зеленского нарушение Конституции. Одним больше, одним меньше - "какая разница"
показати весь коментар
05.02.2022 08:38 Відповісти
Після зЕ будь хто, навіть Кличко, буде здаватися Нобелівським лауреатом в області квантової маханіки.
показати весь коментар
05.02.2022 10:19 Відповісти
Хіба що маханіки...
показати весь коментар
05.02.2022 19:22 Відповісти
очередной популист
показати весь коментар
05.02.2022 01:51 Відповісти
Политсилач ты наш…..
показати весь коментар
05.02.2022 10:20 Відповісти
И ДИЮ модернизируем!
показати весь коментар
05.02.2022 00:16 Відповісти
Димка- ломбард кукарекает .
показати весь коментар
05.02.2022 00:17 Відповісти
Лохторат слуг уродів з одного боку розірве Разумков; з іншого - Кличко; з третього - Смешко, з четвертого Мураєв. До речі, найбільший шмат відхопить популістка баба Жуля...
І що там залишиться?
показати весь коментар
05.02.2022 00:21 Відповісти
бабка уже всё спеклася
показати весь коментар
05.02.2022 00:37 Відповісти
Юля королева популизма. Разочаровались в Зеленском вернулись к Юле.
показати весь коментар
05.02.2022 00:45 Відповісти
В ЕС майже не залишилося "непопулістких" партій . Насрати на думку виборця може дозволити лише диктатори . Й саме тому в тій же Франції свого часу й галісти (тобто праві консерватори) драли горло за голоси "арабської вулиці" не меньше соціалістів . Властно кажучи на цьому й піднялась тимчасово медам Ліпенша . Бо галісти трохи підзабули , що їх базовий електорат не спиймає тиху ісламізацію Франції . Ну й що вони зробили ?! Ні ... не повернулися обличчам до свого базового , вони почали масове зобмування "мультікультуризма" (що по суті й є ісламізацією) . Процесс як казав Горбачьов пійшов , але як в тому анекдоті про цигана , який майже привчив кобилу не істи взагалі ... Зконала кобила та . Так й тут - Коран категорично не визнає усякий там "мультікультурим" , навпаки -- вказує кожном правовірному ціль його життя -- втановлення світового халіфату . В Корані є тільки два вида земель : "дар-аль-Ісламія" й "дар-аль-Джихад" . Тобто або Франція буде "землєю" іслама , або кожен праворвірний повинен її рахувати "землею війни" . Я не був ранійше таким максималістом, поки не прослухав лекції Вафи Султан - алавітки з Сирії (а зараз професора психологів в Каліфорнії) . Це вона вивчала Коран з дитинства й крайще за мене знає про "дуалізм іслама" . Й це вона стверджує , що Аль-Каїда не є "єкстремістами" це асболютно справжні правовірні . Й що вони в будь яких теологічних диспутах з легкістю розіб"ють аргументи будь якого муфтія-гуманіста , бо на їх боці Мединський період Корану (тобто - більш піздній) , а крім того така річ , яка "канонізація вчинків й слів пророка Мухамада" .
Як правитель Мухамад як для 7 століття був дуже прогресивний й прагматичний . Іпмератори з Констинополя , варварські королі (особливо Лонгобарди) були на порядок жорстокійшими й непослідовними . Але Юстіана якщо зараз згадують в Європі то тільки по одноіменній чумі . Теодоріха йще знають , але в контексти засирання римських лазнів (термо) часкову руйнацію акведуків й дерібан Колізею по різним бомжатням . Одаакра - навіть історики не усі пом"ятають . Та то 1500 років тому було . Наполеон помер 200 років тому й уся Україна прагне до європейських цінностей , так ... Але де у школі в Україні вивчають цього генія як хоча нейтральну особу ?! Виключно як загарбника .
Хто в школі каже учням , що крім Європи усі парламентськи республіки світу живуть по "Громадянському кодексу Наполеона" ?! У Франції навіть дрібна купка монархісті соромляться щось погане казати на Бонапарта . Але ж не існує жодної погрози вбити тим , хто в Парижі усю Тримфальну арку , Ейфелєву башні й Дом Інвалідів обмалював факами . Хіба тільки погрози ? Лєо Ван-Гогу перерізали глотку від вуха до вуха в 200 метрах від "Поцілункового мосту" в Амстердамі !
показати весь коментар
05.02.2022 08:06 Відповісти
Вона буде пакостить поки не здохне
показати весь коментар
05.02.2022 09:53 Відповісти
"Баба Юля" на відміну від прадідуся Пєті під кликухою "глюкімичний індекс" (тобто Кондитер) жодного разу не "змінювала шкіру" -- себто назву партії , її програму й навіть адресу реістрації . Партії вже 22 роки ... Й це єдина (й не "поки йще", а мабуть на ближчи років так 15) партія в Раді яка пройшла більше 2 каденцій , тим більш в опозиції .
Скажу навіть більше -- термін перебування "Батьківщини" не тільки в Україні , в списках т.з. "Народних партій" Европи значно більший , ніж термін усього існування : ЕС, "Голосу" , "Лєхайму" разом узяті -- це з 2009 року , тобто 12 років . До речі , "Народний союз" це найбільша фракція в Европарламенті , який поєднує традиціоналізм у політиці й соціальну орієнтуцію в єкономіці . Й саме це називають порохоботи "відсутністю ідеалогії" у "Батьківщини" . Просто софкоїди не курсі , що розвинутих країнах верещати виключно про європейскі ціності або НАТО - не є ознакою "ідеалогічності" партій . Бо це само по собі є в усіх партіях демократичного напрямку . В ЕС й США головна різниця між партіям це економічна складова й соціальна політика .
Ось тому "Батьківщина" так довго й існує , тому й не соромиться свого бренду й назви , що меньше верещить про цінності більше є такою самою як "Народні партії" ЕС , Канади , Японії , Австралії .
Я саме тому не соромиться називати "соросят" - соросятами й вказувати "радникам" з заходу , щоб не підштовхували Україну на те , за що в своїх край їх би "роздерли на шматки" . Щоб не рахували Україну й українців як то Гітлер вважа -- папуасами , з європейською генетикою . Тобто свою землю продайте банкам , заводи зруйнуйте й до нас нехай молодь їде , бо в 10 раз крайщі ці дівчата й хлопці за турків й арабів .

В Шведції соціал-демократи були при владі бесперервно з 1937 по 1998 .
Консерватори побули в 2000х кілька років й шведи знов обрали соціал-демократів . Податки там захмарні . Але там 40% населення з річним прибутком до 200 тисяч. євро на рік . Й 20% міліонерів .

Й ті ж самі шведи в МВФ нав"язують Україні компрадорську модель економіки без будь яких соціальних гарантій . Економіки для збагачення одиниць за рахунок більшості . Збагачення , без обмежень засобів . Продаж євробондів це один з засобів . Суцільна спекуляція й торгівля повітрям - тобто коливання паніки й різних жахів суспільних .
показати весь коментар
05.02.2022 06:53 Відповісти
Вона точно не змінювала нічого, а завжди була відсутня чи не голосувала проти росії
показати весь коментар
05.02.2022 07:15 Відповісти
Я інженер за фахом , програміст зараз й трохи викладач пов"язанний з наукою . Колись вивчав кілька семестрів економічну науку . Й мене не цікавлять яскраві картинки . Гучні пози , флешмоби й голосливі гасла . Як сказав один мислитель , коли таке чуєшь , знай що щось під це вкрали .
Й дійсно українця кожного крадіжники "обнесли" , а потім йому по "спотовим" цінам ні не продали його майно , а дали в кредит .
З папуасами крайще було -- їм хоч за діаманти не кредит давали в велику цінність (для їх) : склянні буси .

Я як технарь по фактах суджу . А факти такі , що яким б не були сутто декларативними усі політичні рішення ВР , жодного голосування не було проваленно через мандати "Батьківщини" -- це факт .

А ось дерібан землі - це набагато більший жах , навіть ніж обидва Мінська . Бо цю капітулянську змову можно 7 років ігнорувати й вимагати перший пункт . Інша справа , якщо ***** здогадається , що невиконання їм першого пункту йому шкодить більше , ніж виконання . Але це на майбутнє . А банки вже зараз накопичують резерви різних бомжів , які нібито купують землю ... ***** теж впертий , фанатичний (бо вірить , до крайще "продавити" силою й нахабством , ніж обдурити) - тому й не далекооглядний .

За Мінську капітуляцію , до речі , як "Свобода" - "Батьківщина" жодного разу не голосувала .
"Батьківщина" - це технократичний погляд на патріотизм й війну з *****м . А ЄС це тупо позерство й гасла . Майже Ющенко-2 . Крім Томосу -- жодного досягнення . Один негатив . "Ринок газу" - псевдо . Кожний економіст це бачить . Для для студентів істфаку може й "ринок" . А для фахівця - купа додаткових посередників (продавців повітря) у єдиного монополітста ! Теж саме з "наглядовими радам" : розбухання бюрократичного аппарату . Нові правоохорнні органи - чергова купа нероб й повна анархія з юристдикцією . "Реформа" Сурпун : знов для папуасів . Судова ? Ну тут Порошенко сам по собі оцінить .
Нажаль він тільки після Рифмайстера , Семенченко , які сидять , а Мертветчук (якого б варто було б стратити йще тільки за Стуса) відпочиває на домашніх харчах .
Але ким був Мертветчук до Порошенка ?!
Порожнім місцем ! До речі , згадаймо як обома руками й копитами голосувала ОПА за обидва Мінська !
ОПА й разом з БПП й НФ . Не тільки "Батьківщина" й "Свобода" , але "Радікали" , "Самопоміч" преставники добробатів : Ярош , Парасюк, Білецький, С. Семенченко , Береза Б. ... усі разом були категорично проти . Й бійка з загиблими 1 вересня це було патріотичнійше в рази , ні ж виводити на парад за кілька днів до Іловайска в Київі техніку , а потім піджавши хвіст бігти й підписувати с *****м капітуляцію . Хоча й хитру . Тому йще Україна існує , що хитра й в цьому Пєтя профі .
показати весь коментар
05.02.2022 13:29 Відповісти
Немає в Україні партій, тим більше ідеологічних((
показати весь коментар
05.02.2022 07:27 Відповісти
А Ви хоча б гіпотетично можете собі уявити, що самі чогось не розумієте , якщо так категорично спостовуєте те, що 20-30 років вже існує й не має жодної ознаки кудись подіватися . Роботу скілько в Вашому розумінні "справжніх" (й тим більш ідеалогічних) партій Ви спостерігали , що б порівнювати ?! Со скільками членами "справжніх" партій розмовляли ?!

Мені ось доводилося . Я можу навіть тонкості пояснити різниці між різними демократіями . Бо я надцять років цікавлюсь й займаюсь парламентаризмом .

Й тому ось вже не теорітичне й загальне питання . "Батьківщина" - 22 роки , "Свобода" - 30 років в політиці . Ма з кого спитати й порівняти , бо не ховалися під зміною назв й лідерів . Назовіть в кожній партій хоч одне програмне принципове питання , яке порушили діючі партійці обох .
Наприклад в обох в програмах записанно заборона продажу стратегічного майна держави . А ось були в коаліції й продали щось . Проти ринку землю поки були в опозиція , а як до влади дорвалися так зразу почали агітувати й голосувати за ринок . Були за соціальні гарантії в медичній сфері , або за страхову медицину . Але підтримали папуаську "реформу" Супрун . Були завжди за вибірність суддів нижньої ланки -- а підтримали , що усіх суддів призначає хтось (презідент , парламент, рада суддів) .

Я ось жодного разу не побачив розбіжності між тим що написанно , й тим як голосували й тим як переконували виборців . Скажу навіть більше "Батьківщина" 3 рази спробувала змінити олігархічну практику фінансування партій . Один раз коли були в НУНС при владі . Саме огідливе, що олігархічний НУ голосував не с партнерами по цьому питанні а з Ригоблювотними . Бо за Ригів тоді було 70% олігархів , й 25% на НС . Пропонувалась європейска норма обмежання внесків однієї юридичної особи до 30 тисяч . А й вийшло так , що НУ сам собі у борщ насрав -- рейтинги все одно впали , а у "Батьківщини" вирісли до 31% -- й без олігархів .
Але непрозоре фінансування єдине , що можливо закидати "Батьківщині" . Але це не її вибір , а україців , які потребують , що на їх зомбування олігархічні партії вкладали гроші . Раз не питають олігархів з якою ціллю вони вклали грошів в фільми "Слуга народу" , скільки коштує єфір Гонопольский цьом-цьом любий Петро 7x24 ?!
показати весь коментар
05.02.2022 14:50 Відповісти
Крутая шмаль
показати весь коментар
05.02.2022 08:55 Відповісти
не твоя...ахметова..
показати весь коментар
05.02.2022 00:23 Відповісти
прям как в анекдоте про неуловимого Джо
показати весь коментар
05.02.2022 00:27 Відповісти
Политсила у него))) как они уже достали- эти гребанные однодневные проекты..
показати весь коментар
05.02.2022 00:32 Відповісти
Не політ-сила а бізнес-проект
показати весь коментар
05.02.2022 00:33 Відповісти
на безриб"ї і рак риба.
ті,хто голосував у другому не за Клоуна ,а ПРОТИ БАРИГИ ТЕЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ у абсолютній більшості не на Пєтю.
показати весь коментар
05.02.2022 09:23 Відповісти
Щось проти Порошенко так і не знайшли компромату ,може не там БАРИГУ шукали?
Розумні люди відразу побачили, хто ллє бруд на Пороха і навіщо,бо то було вигідно лише кацапам і малоросам.
Як взагалі можна було вірити "служкам" ,котрі жодного слова правди не сказали за усю каденцію.
показати весь коментар
05.02.2022 11:21 Відповісти
А хто його шукатиме ? З оточення олігархів? Так там все схвачено між собою.
показати весь коментар
05.02.2022 13:37 Відповісти
107 криминальних справ відкрили служки на Порошенко,і жодна не знайшла підтверження.Еще раз - не там шукаєте,чи може спеціально не там шукаєте.Заважав Порох дуже кацапам і його зеленим чоловічкам.
показати весь коментар
05.02.2022 13:56 Відповісти
Ти про мізки навіть не мрій, це не про тебе, тобі платять щоб ти гадив на Пороха,і ти гадиш, бо ні нащо інше ти не здатний.
Тож не тобі судити про мізкі, в тебе їх взгалі немає.
показати весь коментар
05.02.2022 18:31 Відповісти
Новая судебная реформа 2021г не изменила судебную систему - юристы
https://interfax.com.ua/news/general/788744.html

Почитай и перестань печеньки от зелупы зарабатывать.
показати весь коментар
05.02.2022 19:09 Відповісти
Ой дурааак (с)
показати весь коментар
05.02.2022 00:40 Відповісти
Разумков , ваша нова політсила - це ті ж самі слуги урода , тільки
назва інша
показати весь коментар
05.02.2022 00:59 Відповісти
Димон предал партию ЗЕленых предателей, которую сам же и возглавлял Какая у тебя политсила, Димон? Обиженные на глав-клоуна "какиеразницы"??? Ни идеи, ни идеологии, ни принципов, такая же ЗЕленая дутая пустышка, только немного умнее, чем ЗЕленый скоморох ...
показати весь коментар
05.02.2022 01:02 Відповісти
Дима был главой Молодых Регионов. Он как бы не простой парень, а восходящая звезда украинской политики.
показати весь коментар
05.02.2022 01:07 Відповісти
Димон-звездатый рЫгиАнал???
показати весь коментар
05.02.2022 01:11 Відповісти
тока рыго-звезда давно угасла.
показати весь коментар
05.02.2022 08:11 Відповісти
Прикольно буде, якщо розчаровані Янелохом лохи оберуть собі новоє ліцо лупооке.
показати весь коментар
05.02.2022 01:09 Відповісти
ще прикольніше буде,коли в другому турі Барига-Клоун Пєтя знов отримає 25 відсотків

показати весь коментар
05.02.2022 09:25 Відповісти
Весь час не міг зрозуміти що ж саме мене в ньому насторожує.
І тільки зараз допетрав..
Батюшкі мої!
Так це ж Наталка Каралєвська після зміни статі
показати весь коментар
05.02.2022 01:09 Відповісти
Ага.
показати весь коментар
05.02.2022 01:16 Відповісти
Оскільки це зелене регіонально-містечкове чмо - Пупс - не захотів тихенько хомячити нацарьоване під покривалом і знову пхається в українську політику з дебільно-привабливим "політичним проектом" довелось поцікавитись його біографію. І виявилось що він справжнісінький альфонс. Все, абсолютно все! що у нього є матеріального це результат шлюбу з дочкою мера Миколаєва, який невтомно, натхненно і системно грабував портове місто одночасно кришуючи наркотрафік. Але карма дістала тестя швидко (земля йому скловатою!) і всі його статки якось тихо і непомітно перетворилися на ломбарди, підприємства, торгові марки і т.п.. іншими словами відбулася легалізація в якій спершу "лідирував" сам Пупс, а після головування в ВР майже все чомусь переоформилось взад, тобто на дружину. Бо ж він тепер хоче бути "чистим", і "розумним". В політику його впхав Тігіпко який був другом його батька. І він таки пролобіював через ВР ряд законів саме "під Тігіпко"... Такий собі "голубой ворішка" на якого навіть дивитися гидко... Чомусь він мені нагадує Черновецького - той теж із шкіри ліз аби тільки одружитись на статках всесоюзного цеховика і підпільного мільйонера Айвазова...
показати весь коментар
05.02.2022 01:49 Відповісти
МладорегіАнал, який привів до влади зелену шмарклю з дЄрмаком, вирішив за бабки Ахметова прилізти до корита!

Народ, ви маєте розум?!
показати весь коментар
05.02.2022 01:55 Відповісти
Ні. Не мають. Знову виберуть собі гімно, але хитріше.
показати весь коментар
05.02.2022 07:16 Відповісти
Партия обиженных зе-слуг и тех кто не попал в слуги. В нем больше *************, чем дела.
показати весь коментар
05.02.2022 04:33 Відповісти
киндерсюрприз отрабатывает деньги... тоже продался кому ни попадя...
показати весь коментар
05.02.2022 06:03 Відповісти
Я вважав , що він розумнійший .

Навіть Юля й Пєтя - політичні "важковики" не зарікаються , бо вже зараз можливо побачити розклади у майбутній Раді ...

Бо коаліція в Україні диктуют не політики , а їх виборці .
Дід Мороз думав, що він крайще знає за свої виборців -- нема діда й його виборці пійшли до Юлі . Ющ до речі теж вважав себе розумнішим за виборців й підтримував олігархів , призначив Ібуковича прем"єром . Спробував розвалити єдину можливу проєвропейську коаліцію в Раді . Як то кажуть на Московії - "тафай , дАсвіданія" . Перший тур 2009 рік - 6% , 2012 (після виступів Юща на суді проти Юлі) - 1.2% рейтинг . Саморозпуск НУ .
Хоча , Ющ був крайщий як презідент , найбільш толерантний й демократичний що до преси й критики .
показати весь коментар
05.02.2022 06:12 Відповісти
От якраз коаліцію формують договорняки, бабло і сраколизство.
показати весь коментар
05.02.2022 08:05 Відповісти
1:1 теж саме й в тих же виразах я чув від торгівки сємками на триєщенському ринку .
А йще такий погляд мені колишню тещу нагадує з ничим не обмежанним світооглядом ... крім середньою освіти на 3.5 бала по умім предметам :
"Паразит , дай погратися дитинці на клятому компьютері - тиж на йом ГРАЄШСЯ вже десяту годину" . Або йще більший шедевр софкоїдності : "поки ти в своєму офісі штани протираєшь , ішні мужики гроші заробляют" , причому жодні переконання рідної доньки , що ті "тещини мужики" за місяць заробляють , як програміст "штанами" за одну добу й досі не переконали .

Почуйте щильнійше ... а ні математика , а ні фізика , а ні економіка , а ні політика на відміну від більш цікавійшої (для мене теж) але й більш примітивнійшої матерії як футбол це не просто , це не для усіх , але це требо ретельно вивчати , мати таланти певні (хисти) . Й після 5 років універу роками набиратися досвіту .
Переводячи на мову футболу те що Ви тут оприлюдили требо розуміти так : "бери м"яч , бий уперед й беги" . Як для збірної "кривбаских дворів" може й зійде , але вже для "Карпат" -- комедно . Для "Динамо" К -- ганебно .
Як сказав опозиційний російський писменник Пілєвін :
"Миром правит не тайная ложа , а явная лажа !" Геніальна проста формула . Це в 18 років здається , що у тому "дорослому" світі усі розумнійші за тебе . В 40 ти вже тяжко знаходить тих , з ким є про що сперічатися й погоджуватися . Одна лажа , а не вчинки . Згадуєшь список відомих масонів за останні так років 500 й думаєшь яким би світ був досконалим , якщо ці люди хоч на 10% чогось впливали . "Договорняк" , "бабло" це вульгаризм , але як задуматися, то якась ступень соціальної досконалості й прагматичності . Ознаки людської природи . Якщо б так було й це був би такий "закон" . То ніяких 100 млн. в 2 світових війнах би не загинуло . Найкрайщих кадрів для економіки й для "заробляння бабла" . Не требо буди алгорітмістом чи навіть сисадміном , достатньо простої арфіметики й базових знань економіки , що буди впевненним на усі 100% . На 2-х світових війнах вергідність щось заробити десь так 10-15% . Норма доданної вартості - так собі середня . Для 99% бізнесів це виключно збитки . Причьому , бізнес будівельний й харчовий має оборутки приблизно в 150 разів більшій за т.з. ВПК .
Обидві бійні - це виключно світчення політичного недоумства . Що "інтелектуал" Миколка Другий , що Кайзер Вільгельм , що автріякский "філософ" . Тай Чермберлени усі з Клімансо що зробили колись з точки зору здорового глузду . Ллойд Джорж можливо трохи крайщий . Але факт - він останній ліберал (вігі) премьер . Навіть впливові профі - військові не прорахували , якою буде світова перша . Один "божевільний" промисловиць на Московії (чито німец , чи то іудей) бив на спалах , розбисав по деталя скільки загине , які наслідки й руїни будуть . Збирав конференції , звертався до правителів . З ним погоджувалися типо ... Але помер в 1910 році . Але вже в 1914 році тільки в Германії було складенно , 2 млн. патріотично верещового й слащавого рифмоблудства !!! Карл 2 млн. !!! Й там були професори з Берліна , навіть соціал-демократи верещали про міць германської зброї - а ось це контроверсія до людських ознак - цев від парно-копитних . Бо кидали на кулемети полки !
А Версальска кабала -- хіба не свідомство про дегенератцьво політиків ?! Вони вважали , що 70 млн. німців можно так змусти платити 70 років за те , що винні усі ?! Ось я раціонально мислю . Якщо таке примушуєшь , раціонально посадити усіх молодших за 40 років ветеранів на пожиттєво . Ввести окупаційний контингент . Не усі такі інтелектуали як Ремарк й брати Манни ... подавну більшість звали адольфами й вони були йще більше примітивнійші навіть за цю істоту , хоч це й важко уявити .
показати весь коментар
05.02.2022 09:44 Відповісти


Пора открывать Pазумков's Town

показати весь коментар
05.02.2022 07:22 Відповісти
А ця Політсила має 15 чоловік, чи 19?
показати весь коментар
05.02.2022 07:58 Відповісти
15.5 получоловіків

показати весь коментар
05.02.2022 08:03 Відповісти
Да пофиг, пусть хоть один разумков налiчуеться в тiй полiтсилi... Вот спрашивается, мол, и нафига нам тi пранцi, коли воно априорi не налагоджене на кооперацию - ента чта "беспроигрышная" программа неразумной, а другими словами, непритомноi полiтсили?
показати весь коментар
05.02.2022 08:05 Відповісти
Із задоволенням і азартом спостерігаю, як зелена шобла під назвою "слуґі урода" тріщить по швах і розвалюється на шматки, як гниле м'ясо.
показати весь коментар
05.02.2022 08:04 Відповісти
А вони в хутю удалися... Муйлуша тоже разваливается -рак доiдае. да и нарабсею он ведет к развалу.
показати весь коментар
05.02.2022 08:07 Відповісти
Ну нема такої політсили. Вона не існує. Політсили нема, а її рейтинги ростуть. Мудрий наріт голосує.
показати весь коментар
05.02.2022 08:08 Відповісти
ПостійнЕ бризкаННЯ жовчю"мудрий наріт",порохоботи,настроює проти вас.

це психологія людей.

ТАК ЩО ПРОДОВЖУЙТЕ
показати весь коментар
05.02.2022 09:29 Відповісти
А що Ви виходите із тези, що "мудрий нарід" завжди правий, нарід не помиляється? У нього індульгенція непогрішимості, я то раніше у "робочого класу"
показати весь коментар
05.02.2022 09:56 Відповісти
Чергова "політнеміч" - яке їхало, таке здибало. Не здивуюся, що більшість "членів" цієї політсили неодноразово вже змінювали свою політичну орієнтацію.
показати весь коментар
05.02.2022 08:14 Відповісти
Не тільки політичну орієнтацію...
показати весь коментар
05.02.2022 08:56 Відповісти
Розумков - дуже хитрий персонаж. І тому в нього є шанси в політиці.
показати весь коментар
05.02.2022 08:28 Відповісти
Тобі хочеться мати справу з хитрими? Сам мабуть такий? І чому ж тоді разумкову не обізвати свою "політсилу" Хітрая політика?
показати весь коментар
05.02.2022 09:15 Відповісти
Математика проста.Маэмо 450 депутатів.На хайпі виліз зеля і його команда 250-300 чоловік,які діляться на групу Коломойського та Ахметки.Опзж також Ахметов,Пінчук та проросійські інші олігархи,Юля-Ахметов.Трохи обізнаний,бо цей депутатський бомонд в печінках.Народний фронт,хз хто там та що.Ну і БПП.По суті 5-10 олігархів смикають країною,як хотять.Ну і,о диво Разумков-політпроект Ахметова.Зелені перефарбуються на умовні сірі.І не дай бог,народ поведеться на цього дятла.Якесь нерозірване коло виходить.
показати весь коментар
05.02.2022 08:32 Відповісти
От єдине цікаво. Чому Юльку за 17 років олігархат ні разу не допустив до президенства? Зараз тільки недоумки її клеють то до ахметки то до бєні. А до кондитера не притуляєма чи шо?
показати весь коментар
05.02.2022 13:44 Відповісти
Рейтинги Розумкову рисует сам Розумков и поэтому пусть еще пройдет в Раду?А на выборах ему припомнят что именно он возглавлял турборежим зеленой шайки в том числе при продаже земли и легализации игрового бизнеса!А поскольку там вообще нет идеологии,типа за все хорошее ,то в Раде может обьединиться вообще со всеми кто пригласит,даже с ОПЗЖ!
показати весь коментар
05.02.2022 08:33 Відповісти
Очередной мыльный пузырь для лошар и дебилов.
показати весь коментар
05.02.2022 08:40 Відповісти
Розумков стоит посредине между Мураевой и Тимошенко? если он выиграет выборы то подтянет их к себе
показати весь коментар
05.02.2022 08:54 Відповісти
Не видавайте баженне за дійсність ... "За Єду" виникло майже одночастно з "Батьківщиною" . Й в "жрачкє" було в 8 разів більше депутатів . А "Батьківщину" очолювали йще тоді "нові обличчя" , тобто без досвіту в політиці . Пройшло з тих часів 18 років . "Єда" зникла за 2 роки , НУ проїснував 10 років . ПР - 14 . СПУ - 9 . КПУ ліквідували силою закона .
А "Батьківщина" в цьому році святкуватиме 20 років тільки парламентської бесперервної діяльності . Й коаліція БЮТу з московитами існувала лише в вигляді смиття "золотого унітазу" й "скрябні" з "золотого батону" - тексти складенні на рівні учня 5-го класу школи для вісталих у розвитку нібито десь там знайдені , але ж надрукованні на ********* прінтерах й з фонтами , яких в 2010 йще не існувало .

Ширка в 2006 році була офіційною . Та й агітацію Ющенка за Ібуковича усі бачили в прямому ефірі в січни 2010 року . Й доведенна аутентичність "чорної каси" ригів , де багато діячив НУ розписанні .

Наливайченко не так просто пійшов з НУ .

Я вже не кажу про участь Порошенко в уряді Ібуковича й Пахла . На останніх ефірах у "вечірнього мудозвона" й подружжя Скабєєвих . Пахло благав ввести війська й запевняв що тільки квіти чекають на орків в Ураїні .

Не Тимошенко була в уряді Пахла . Не Тимошенко призначала Ібуковича на прем"єра .
Ось я й питаю одну причину назовіть для того , що Юля сіла рядом срати на одну галявину с Жекою три відсотка ?! 90% Юліного електората це правий берег . Ви що вважаєте , що габлі Діда-Мороза дуже привабливі ?!
показати весь коментар
05.02.2022 10:20 Відповісти
Усі воні агенти ФСБ це і є причіна
показати весь коментар
05.02.2022 10:33 Відповісти
Ну тоді Ібукович й його банда - герої України , бо мабуть едині хто посадив "нібито" агента ***** ?!
Але навіть кури на пташиному дворі й ті розуміють, що ось Ібукович , Пахло агенти ***** . А йще усі його міністри в уряді . Включаючи дехто Пєтю , з кликухою Шоколад . До речі , Пєтя був посадовцєм уряді ригобльовтних двічи . Вперше .... в 2006 році очолював Наглядову раду у Нацбанку .

Послухай , діточко ... Ну навіщо влазити в такі складні матерії ? Може крайще у школу сходити зайвий раз . Вчитися требо добре , що не ляпати язиком й ручками усяку маячню . Може для Вас життя в 2014 році тільки почалося ... але ж життя було й до цього . Був Помаранчьовий Майдан де Пєтю ледь-ледь витримували , а Юля була двигуном , а Ющ працював як красива заставка . Вам мабуть не росповіли , як в 2002 році Ющ підтримав Кучмо , а не акцію "Україна проти Кучмо" . Як цілувався з Фірташем -- найбільш кревлівським олігархом . Це вже ФБР у США встановило як доведенний факт .
Юля була офіційною міліардершею йще в часи , коли ***** дупу Собчаку висмоктував й носив за їм вализки .
Назовіть хоча б одну якусь хвору причину , що може змусити людину яка останні 50 років тільки командувала , тільки керувала почати виконувати лайнову працю якогось підлеглого . З якої такої дупи ?!

Почуйте дітонька . Не усі обов"язково мають хист розуміти складні алгорітми рекурсивних операцій й сортування бінарних дерев . Не всі вміють розраховувати на прочність й "життєвий цикл" крил літака . Діференціальні рівняння навіть мені в житті жодного разу (після інститу) не допомогли заробляти гроші (хоча бескоштовно й друзям інколи змушений допомагати) . Але , що не казати примітивні дурниці - тут й алгорімном складно назвати . Як йще Сократ (Платон - тобто) -- требо вміти задавати питання . Частіше : самому собі . Питання - відповідь . Миттєва . Й зразу миттєво відпадає будь яке бажання ретранслювати усі найпримітівнійші чутки торговок сємками (а хоч з Трієщини , а хоч з Привозу) . Зразу припиняється бажання будти соціальною тваринкою й починаєшь самостійний шлях мислителя .
Півторюю , вчіться задавати сама собі питання !

До речі , саме зброєю , яку постачав уряд Тимошенко й за її вказівками грузини в 2008 стріляли по москалях . Але офіційно Юля ухмилялася ***** , бо требо було домовлятися за газ ... Ющ же крім погроз й надування щок нічого суттєвого не зробив з того що міг . Наприклад - йому напряму підпорядковувалась адміністрація Криму . Саме керівник ОДА міг заборонити постачати дизель-паливо кораблям . Відімкнути їх від мережі ектропостачання . Це договори дозволяли , бо московити порушили їх ...
Адже Ющ й уряд Єханурова скасували в 2006 році контракт до 2009 року на газ по 50 баксів за 1000 кубів .
Газ-газ -- це вже особлива пісня й байка . Скажу взагалом - той ...2009 він зараз був би омріяним . Такої ціни яка була там українці ніколи вже не будуть мати , на жаль ! Не кажучи про юридичні його особливості . Теж зараз омріянні . Наприклад - чешський реверс ... який Яценюк й Порошенко видавали за суперпатріотичне досягнення . Він двічи дорошчий за 2009 рік . Причому в 2009 на транзиті заробляла Україна , а в 2016 - Московія . Причьому вдічи . А йще : Словатчина , Чехія й купа приватних посередників . Це взагалом фієрична оборутка . Коли крадіжники "обнесли" твою хату , а потім тобі ж продають твоє ж майно по "спойловим" цінам . Це мабуть ознака любові до України -- коли тебе тримають за папуаса . Причому , у папуасів діаманди обмінюють на скляні буси , а українцям їх надають в кредит !
показати весь коментар
05.02.2022 12:29 Відповісти
Вже маємо "компітєнтних і нових", яких наобирали завдяки тобі - ти ж ходив і рекламував їх на усіх каналах. Та й розуму у тебе тільки на те, щоб не бовкнути відвертої дурниці. І вашим, і нашим, як то кажуть. Це не розум, це хитрість.
показати весь коментар
05.02.2022 09:08 Відповісти
Ну если рыжий скажет, то объеднаетесь хоть с обезьянами из зоопарка)))
показати весь коментар
05.02.2022 09:19 Відповісти
Ахметовский мальчиш-плохиш хочет влади
показати весь коментар
05.02.2022 09:22 Відповісти
нікчемність і 'заяложеність" теперішнього політбомонду України видна усім,крім релігійних прихильників окремих "Лідерів"

але у Політиці є певні АКСІОМИ,ПРОТИ КОТРИХ"НЕ попреш.

зокрема.

ДРУГИЙ ТУР ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ ВМГРАЄ ТОЙ, У КОГО МЕНШИЙ АНТИРЕЙТИНГ...

і не важливо,наскільки це негідники,брехуни і злодії ПРОНИКЛИ у другий тур.

*одне АЛЕ антирейтингу нижче-список для опитувань мав би бути з двох кандидатів

показати весь коментар
05.02.2022 09:40 Відповісти
липень:

показати весь коментар
05.02.2022 09:42 Відповісти
Можливо, але усе змінюється і тому грудневі опитування уже неактуальні, коли уже є січневі, де уже зовсім інша картина. Тут головне - тенденція
показати весь коментар
05.02.2022 10:27 Відповісти
І додам по партіях. Тут, взагалі, зеленим швах, ну, якщо вони не переформатуються під зеленського №2 - Разумкова
показати весь коментар
05.02.2022 10:31 Відповісти
Розумков- красивый мальчик, обходительный , корректный, украинский выучил. Но бывших регионалов не бывает. Розумков - это мир с Россией на коленях, ,, мы братья, Крым - не имеет значения, лучше быть нейтральной страной....Брешет феноменально. Если электорату понравятся его замаскированные регионально - опзжопые сопли- мы приехали, Янукович будет всеми вспоминаться как гений и патриот. Как по мне, третий в рейтинге по мерзости - Бойко, Мураев, Розумков ...
показати весь коментар
05.02.2022 09:58 Відповісти
На відміну від Гончаренко в Ригоблювоті він був набагато непомітнийший й жодного разу не висловлювався щось на кшалт "***** - цьом -цьом тебе у дупу" ... Дрочба на віки-вічні !
Про час я вже не кажу - то не співставне -- Гончаренко роками був у ПР .
показати весь коментар
05.02.2022 10:45 Відповісти
Вначале он был обычной медсестрой, он говорил об этом и показывал документ.
показати весь коментар
05.02.2022 10:56 Відповісти
С тобой объединяться? Это надо быть последним ПОЦем что-бы с тобой иметь какое-нибудь дело!!!!!!
показати весь коментар
05.02.2022 10:11 Відповісти
з таких заяв починався 2019 рік зеленої навали. Тільки повний дурень може знову наступити на ті самі граблі
показати весь коментар
05.02.2022 10:14 Відповісти
На владному і політичному полі України проростає тільки бур'ян.Щось путнє зразу ж обробляється корупційним гірбіцидом!
показати весь коментар
05.02.2022 10:40 Відповісти
Консервативная консерва. Не время вздуваться.
показати весь коментар
05.02.2022 10:40 Відповісти
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:
Заголовок: " создаваемая им политическая сила не намерена объединяться с другими партиями."
Оригинал: " Объединяться ни с кем пока не планирую точно", - сказал он"
показати весь коментар
05.02.2022 11:01 Відповісти
Уся зелена шелупонь перелізе до партіі Розумкова,нащо йому об,єднуватися ?
Контора змінить назву,щоб уникнути відповідальності та залишитися при владі,от і усі зміни.
І це вже видно навіть зараз, у списку партіі Розумкова більшість - зелені служки.
показати весь коментар
05.02.2022 11:26 Відповісти
Не так давно один похожий такой, улыбчивый и всем друг, образованный, фронтменом своей политсилы под названием "МИ" выступал. Из-под нынешнего "разумного" более разумные, как в прошлый раз, вытащат все деньги и разбегутся. Он уже сейчас смешон.
показати весь коментар
05.02.2022 11:47 Відповісти
Разумков ідеолог створення міфу про зеленського і СН. Ця хитра і цинічна брехлива істота зародилась ще із "молодих регіоналів" Такий же прихильник "руцького міра",але біль коварний І підбирає тих же СН Думаю Що це один із проєктів ФСБ Не вірю жодному його слову,бо він із тих,хто ненавидить Україну Але потрібно віддати йому належне---він не лох і не дурень.
показати весь коментар
05.02.2022 12:00 Відповісти
"Політ СИЛА" ? Точно ? Може, "політ ПОНОС" ?
показати весь коментар
05.02.2022 14:18 Відповісти
"Бо сьогодні головною проблемою суспільство вважає - 80% майже - некомпетентність та корупцію."

На примере этой фразы Разумкова можно четко и по полочкам показать, что Разумков - это не более чем хитрожопая нэрпа.
1. "Суспільство" - это не эксперт. "Суспільство" не может и не должно разбираться в "главной проблеме государства". Помните знаменитое "подсказка зала"? Знаете в чём суть этого? А суть в том, что отвечающий НЕ ЗНАЕТ ответа на вопрос. Так же и Разумков пытается прикрыть своё незнание сакраментальным "суспільство вважає ..."
2. Что значит "некомпетентність та корупцію?." А "некомпетентость" является следствием ЧЕГО? Откуда все эти "некомпетентые" появляются на ответственных должностях? Кто и как их туда назначает?
3. Разумков никогда в жизни не признает, что главной проблемой Украины является коррупция. Ну как "не признает" ... На словах-то конечно скажет, но в действия это у него никогда не конвертируется в действия, т.к. главный процесс в коррупции это договорняки. А договорняки для Разумкова - это "наше всё".
показати весь коментар
05.02.2022 15:12 Відповісти
Этот ******* Разумков такой же дебил как и все слуги народа!!Когда ему платили много наличманом , он нарушал законы Украины и регламент ВР, вместе с сворой этих безграмотных кухарок, баянистов и домохозяек от слуг народа !а как только ему перестали платить в конвертах валюту ,так он сразу стал в позу. Но от этого его двуличная позиция по жизни и в политике никуда не делась!!Этот ******* Разумков предаст , ещё не раз, всех своих соратников тотчас, как только ему предложат много бабла!!
показати весь коментар
06.02.2022 14:31 Відповісти
 
 