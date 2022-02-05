Моя політсила ні з ким не збирається об’єднуватися, - Разумков
Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що створювана ним політична сила не має наміру об’єднуватися з іншими партіями.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми станом на сьогодні будуємо свою політичну силу, будуємо її "з нуля", з новою командою, з нашею командою. Я сподіваюся, що в нас це вийде. Об’єднуватися ні з ким поки не планую точно", - сказав він.
Разумков запевнив, що добиратиме в свою політсилу професіоналів.
"Бо сьогодні головною проблемою суспільство вважає - 80% майже - некомпетентність та корупцію. Є компетентні люди в нашій державі, які, я певен, будуть корисні для розвитку суспільства", - додав Разумков.
