Моя політсила ні з ким не збирається об’єднуватися, - Разумков

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що створювана ним політична сила не має наміру об’єднуватися з іншими партіями.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми станом на сьогодні будуємо свою політичну силу, будуємо її "з нуля", з новою командою, з нашею командою. Я сподіваюся, що в нас це вийде. Об’єднуватися ні з ким поки не планую точно", - сказав він.

Разумков запевнив, що добиратиме в свою політсилу професіоналів.

"Бо сьогодні головною проблемою суспільство вважає - 80% майже - некомпетентність та корупцію. Є компетентні люди в нашій державі, які, я певен, будуть корисні для розвитку суспільства", - додав Разумков.

