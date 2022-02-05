Моя политсила ни с кем не собирается объединяться, - Разумков

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Размуков заявил, что создаваемая им политическая сила не намерена объединяться с другими партиями.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы на сегодня строим свою политическую силу, строим ее "с нуля", с новой командой, с нашей командой. Я надеюсь, что у нас это получится. Объединяться ни с кем пока не планирую точно", - сказал он.

Разумков заверил, что будет подбирать в свою политсилу профессионалов.

"Потому что сегодня главной проблемой общество считает – 80% почти – некомпетентность и коррупцию. Есть компетентные люди в нашем государстве, которые, я уверен, будут полезны для развития общества", – добавил Разумков.

