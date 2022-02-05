Велика Британія вдвічі збільшить чисельність своїх військовослужбовців в Естонії, - британський посол Аллен

Велика Британія направить до Естонії 850 військовослужбовців і цим подвоїть чисельність своїх солдатів і офіцерів у складі дислокованої в республіці бойової групи НАТО.

Про це заявив британський посол в Естонії Росс Аллен (Ross Allen), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони зараз готуються до відправлення. Це близько 850 солдатів, стільки ж, що й у вже розміщеній в Естонії бойовій групі. Ми плануємо, що перші солдати прибудуть цього місяця - у лютому", - повідомив Аллен Естонському телебаченню у п'ятницю, 4 лютого.

Згідно з планом, вони візьмуть участь у найбільших в Естонії навчаннях Siil 2022 (Їжак 2022).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має відвести війська та припинити дестабілізувати Україну, - посол Великої Британії в РФ Броннерт

Скільки часу вони будуть у балтійській республіці поки що невідомо. "Можливо, два місяці. Можливо, три місяці. Це залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація з безпекою в регіоні", - сказав Аллен.

Прибуття додаткових військ в Естонії пов'язують із "концентрацією російських сил" біля кордонів України та Білорусі. Про це заявляв і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Також читайте: Британський пакет економічних санкцій проти РФ запровадять автоматично у разі вторгнення до України, - Джонсон

Велика Британія є провідною країною у бойовій групі НАТО в Естонії чисельністю 1,2 тис. осіб. До її складу входять також військовослужбовці Франції, Данії та Ісландії.

Командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем (Martin Herem) у свою чергу зазначив, що британські солдати, що прибувають, будуть дислоковані у військовому містечку в Тапа. "Місця для цього підготовлені", - сказав Херем.