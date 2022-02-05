Великобритания вдвое увеличит численность своих военнослужащих в Эстонии, - британский посол Аллен

Великобритания направит в Эстонию 850 военнослужащих и тем самым удвоит численность своих солдат и офицеров в составе дислоцированной в республике боевой группы НАТО.

Об этом заявил британский посол в Эстонии Росс Аллен (Ross Allen), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они сейчас готовятся к отправке. Это около 850 солдат, столько же, что и в уже размещенной в Эстонии боевой группе. Мы планируем, что первые солдаты прибудут в этом месяце - в феврале", - сообщил Аллен Эстонскому телевидению в пятницу, 4 февраля.

Согласно плану, они примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil 2022 (Еж-2022).

Сколько времени они будут находиться в балтийской республике, пока неизвестно. "Возможно, два месяца, возможно, три месяца. Это будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе", – сказал Аллен.

Прибытие дополнительных войск в Эстонии связывают с "концентрацией российских сил" у границ Украины и Беларуси. Об этом заявил и британский премьер-министр Борис Джонсон.

Великобритания является ведущей страной в боевой группе НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек. В ее состав входят также военнослужащие Франции, Дании и Исландии.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем (Martin Herem) в свою очередь отметил, что прибывающие британские солдаты будут дислоцированы в военном городке в Тапа. "Места для этого подготовлены", – сказал Херем.