"Хочемо мирно вирішити конфлікт", - ФРН вчергове відмовилася надати зброю Україні
Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт підтвердила, що ніяких поставок озброєння в Україну не буде, аби "не сприяти загостренню". Берлін виступає за мирний шлях вирішення конфлікту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt.
"У федерального уряду вже давно є чітка позиція - навіть у попередні законодавчі періоди - ми не поставляли зброю в кризові зони, щоб не допустити там подальшої ескалації", - заявила Ламбрехт.
За її словами, на сьогодні триває діалог щодо мирного врегулювання.
"В українському конфлікті у нас є партнери на перемовинах, які повернулися за стіл перемовин - наприклад, в Раді Росія-НАТО і в нормандському форматі. Ось чому зараз наше завдання - знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", - додала міністр оборони Німеччини.
Крім того, коментуючи перспективу вступу України до НАТО, Ламбрехт заявила, що цього питання наразі "немає на порядку денному". Водночас вона зазначила, що подавати заявку на вступ до НАТО – це "суверенне рішення України".
Предлагаю после этих слов считать германию тоже стороной "конфликта".
И, кстати, как там турбины сименса, крутятся еще в оккупированном Крыму?
У нас на Банковій сидять такі самі "німці" для яких війна вже закінчилась, які похерили оборонне замовлення, ракетну програму і довели що з/пл військового вже менша ніж у двірника в троєщинському ОСББ. І не в німців окупували Донбас і Крим і не німці обирали тупого клована президентом під час війни...
пізнаєте їх по справам їх ..
Крайне странный и алогичный шаг со стороны США.....
тот вонючка из говна!
Так вот , у нас этот момент давно настал !
Я не проти того , щоби в нашій країні будувались дороги , але під час війни - це недоречно 😠
Но хотя-бы касками и бронежилетами Гансы могли-бы помочь, это-же не вооружение а защита от кацапских пуль и снарядов.
Хитрожопые циники, курва.
периодически даже проскакивает правда от некоторых немецких деятелей.
шрёдер в газпроме, северные потоки построены, один даже качает.
действия определяют позицию, слова не значат НИЧЕГО.
нам уже обещали защиту по будапештскому меморандуму, а потом один из подписантов напал и отжал территории. и продолжает прикидываться шлангом.
вот и разница между словами и действиями.