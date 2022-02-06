"Хочемо мирно вирішити конфлікт", - ФРН вчергове відмовилася надати зброю Україні

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт підтвердила, що ніяких поставок озброєння в Україну не буде, аби "не сприяти загостренню". Берлін виступає за мирний шлях вирішення конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt.

"У федерального уряду вже давно є чітка позиція - навіть у попередні законодавчі періоди - ми не поставляли зброю в кризові зони, щоб не допустити там подальшої ескалації", - заявила Ламбрехт.

За її словами, на сьогодні триває діалог щодо мирного врегулювання.

"В українському конфлікті у нас є партнери на перемовинах, які повернулися за стіл перемовин - наприклад, в Раді Росія-НАТО і в нормандському форматі. Ось чому зараз наше завдання - знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", - додала міністр оборони Німеччини.

Крім того, коментуючи перспективу вступу України до НАТО, Ламбрехт заявила, що цього питання наразі "немає на порядку денному". Водночас вона зазначила, що подавати заявку на вступ до НАТО – це "суверенне рішення України".