Російські окупанти перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі, - звіт СММ
Російські окупаційні війська та підконтрольні їм бойовики й надалі перешкоджають законній діяльності міжнародних спостерігачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Арміяinform, про це, зокрема, йдеться у черговому звіті СММ від 5 лютого 2022 року.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) намагається вивчати функціонування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури на лінії розмежування. Натомість окупанти намагаються приховати свої порушення та злочини.
"У Луганській області збройні формування не пропустили спостерігачів біля Станиці Луганської", — йдеться у повідомленні СММ. — "Свободу пересування СММ і далі обмежували, зокрема на блокпосту збройних формувань на півдні Донецької області".
Окрім того, безпілотні літальні апарати СММ "знову неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS" (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння). Поблизу непідконтрольного Україні н.п. Верхньошироківського Донецької області один із БПЛА малого радіуса дії втрачено.
