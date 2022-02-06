УКР
Російські окупанти перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі, - звіт СММ

Російські окупанти перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі, - звіт СММ
Фото: ОБСЄ

Російські окупаційні війська та підконтрольні їм бойовики й надалі перешкоджають законній діяльності міжнародних спостерігачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Арміяinform, про це, зокрема, йдеться у черговому звіті СММ від 5 лютого 2022 року.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) намагається вивчати функціонування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури на лінії розмежування. Натомість окупанти намагаються приховати свої порушення та злочини.

"У Луганській області збройні формування не пропустили спостерігачів біля Станиці Луганської", — йдеться у повідомленні СММ. — "Свободу пересування СММ і далі обмежували, зокрема на блокпосту збройних формувань на півдні Донецької області".

Окрім того, безпілотні літальні апарати СММ "знову неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS" (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння). Поблизу непідконтрольного Україні н.п. Верхньошироківського Донецької області один із БПЛА малого радіуса дії втрачено.

Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ, - пресцентр ОС

ОБСЄ (3527) Донбас (22366)
Топ коментарі
+3
Ладно мы граничим с неадекватной недоросией,а прикиньте,каково жить малюсенькому Тайваню рядом с ядерным монстром..
06.02.2022 13:48 Відповісти
+1
Неможетыбыть. А как же мирное урегулирование? Немчура, идите мирно урегулируйте
06.02.2022 13:48 Відповісти
+1
Глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц допустив можливість спільних постачань оборонної зброї в Україну, при цьому виключивши постачання лише з боку Німеччини.

Про це він сказав в інтерв'ю https://www.bild.de/ Bild ,
06.02.2022 14:07 Відповісти
ты, кривляка,
представь - тебе урезают з.п-шку из 10, до 8 тыс.
оправдание - Гваделупа атакована Бразилией, но с ней торгует, но воюет, но торгует.

так что, бычура, захлопни вафельник.
извини, но ненавижу лицемеров.
мы торгуем сРашей и кричим - ыыыыы, а чо "немчура" не прекратит торговлю и не даст нам все что надо, даже Леопарды - нутупыыые
Да?
Ты же это имел в виду?

не извиняйся если что.
06.02.2022 14:13 Відповісти
Ну, можете выразить 100500-ую озабоченность по этому поводу, господа обэесешники.
06.02.2022 13:49 Відповісти
не знаю как амеры братушки,но кацапня чухонская точно не братушки,лицемерные твари,так пожелаем руснявой братушке захлебнуться в своей крови.
06.02.2022 14:24 Відповісти
Ну и что? все равно эти миссии это все показуха и кроме озабоченности ихней никакого толку
06.02.2022 14:59 Відповісти
вот так же они будут препятствовать и ...возможным миротворцам "голубые каски"...
если конечно те миротворцы не будут все из рашки... она ж самый главный миротворец во вселенной.. (черт бы их забрал...не к ночи сказано!!!)
06.02.2022 22:27 Відповісти
 
 