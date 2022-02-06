РУС
Российские оккупанты препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе, - отчет СММ

Фото: ОБСЄ

Российские оккупационные войска и подконтрольные им боевики по-прежнему препятствуют законной деятельности международных наблюдателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияinform, об этом, в частности, говорится в очередном отчете СММ от 5 февраля 2022 года.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине пытается изучать функционирование жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры на линии разграничения. В то же время оккупанты пытаются скрыть свои нарушения и преступления.

"В Луганской области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей возле Станицы Луганской", - говорится в сообщении СММ. - "Свободу передвижения СММ и дальше ограничивали, в частности, на блокпосту вооруженных формирований на юге Донецкой области".

Кроме того, беспилотные летательные аппараты СММ "опять неоднократно испытали влияние помех сигнала GPS" (по оценке, вследствие вероятного глушения). Вблизи неподконтрольного Украине н.п. Верхнешироковское Донецкой области один из БПЛА малого радиуса действия потерян.

Читайте также: Оккупанты на Донбассе глушили беспилотники ОБСЕ во время 16 полетов, - отчет спецмиссии

Автор: 

ОБСЕ (4899) Донбасс (26966)
Топ комментарии
+3
Ладно мы граничим с неадекватной недоросией,а прикиньте,каково жить малюсенькому Тайваню рядом с ядерным монстром..
06.02.2022 13:48 Ответить
+1
Неможетыбыть. А как же мирное урегулирование? Немчура, идите мирно урегулируйте
06.02.2022 13:48 Ответить
+1
Глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц допустив можливість спільних постачань оборонної зброї в Україну, при цьому виключивши постачання лише з боку Німеччини.

Про це він сказав в інтерв'ю https://www.bild.de/ Bild ,
06.02.2022 14:07 Ответить
ты, кривляка,
представь - тебе урезают з.п-шку из 10, до 8 тыс.
оправдание - Гваделупа атакована Бразилией, но с ней торгует, но воюет, но торгует.

так что, бычура, захлопни вафельник.
извини, но ненавижу лицемеров.
мы торгуем сРашей и кричим - ыыыыы, а чо "немчура" не прекратит торговлю и не даст нам все что надо, даже Леопарды - нутупыыые
Да?
Ты же это имел в виду?

не извиняйся если что.
06.02.2022 14:13 Ответить
Ну, можете выразить 100500-ую озабоченность по этому поводу, господа обэесешники.
06.02.2022 13:49 Ответить
не знаю как амеры братушки,но кацапня чухонская точно не братушки,лицемерные твари,так пожелаем руснявой братушке захлебнуться в своей крови.
06.02.2022 14:24 Ответить
Ну и что? все равно эти миссии это все показуха и кроме озабоченности ихней никакого толку
06.02.2022 14:59 Ответить
вот так же они будут препятствовать и ...возможным миротворцам "голубые каски"...
если конечно те миротворцы не будут все из рашки... она ж самый главный миротворец во вселенной.. (черт бы их забрал...не к ночи сказано!!!)
06.02.2022 22:27 Ответить
 
 