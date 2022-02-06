Российские оккупанты препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе, - отчет СММ

Фото: ОБСЄ

Российские оккупационные войска и подконтрольные им боевики по-прежнему препятствуют законной деятельности международных наблюдателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияinform, об этом, в частности, говорится в очередном отчете СММ от 5 февраля 2022 года.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине пытается изучать функционирование жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры на линии разграничения. В то же время оккупанты пытаются скрыть свои нарушения и преступления.

"В Луганской области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей возле Станицы Луганской", - говорится в сообщении СММ. - "Свободу передвижения СММ и дальше ограничивали, в частности, на блокпосту вооруженных формирований на юге Донецкой области".

Кроме того, беспилотные летательные аппараты СММ "опять неоднократно испытали влияние помех сигнала GPS" (по оценке, вследствие вероятного глушения). Вблизи неподконтрольного Украине н.п. Верхнешироковское Донецкой области один из БПЛА малого радиуса действия потерян.

