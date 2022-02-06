УКР
Новини
Чергова спроба Земана нашкодити українсько-чеським відносинам завершиться невдачею, - Кулеба

Проросійський президент Чехії Мілош Земан не зможе зашкодити українсько-чеським відносинам.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні  Яна Ліпавського. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", - зазначив український міністр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну приїдуть глави МЗС Чехії, Словаччини та Австрії

Автор: 

Чехія (1714) Кулеба Дмитро (3606) Земан Мілош (83) Ліпавський Ян (145)
Топ коментарі
+15
старий маразмат надіється на посаду в газпромі-
06.02.2022 16:03 Відповісти
+12
Кулеба єдиний адекватний представник влади на міжнародній арені. Я сподіваюсь, його висєр про "втому" був першим і останнім зашкваром. Інакше нам стане ще складніше добиватися більшої допомоги від Заходу
06.02.2022 16:26 Відповісти
+7
Кулєба сам кому хоч нашкодить, особливо українцям.
06.02.2022 16:03 Відповісти
старий маразмат надіється на посаду в газпромі-
06.02.2022 16:03 Відповісти
Кацап?
06.02.2022 16:10 Відповісти
нє-смердючий чешський алкаш,друг смердючим лапатним алкашам...
06.02.2022 16:33 Відповісти
06.02.2022 17:55 Відповісти
сиди на пляшці рівно, маскалю
06.02.2022 23:49 Відповісти
Хто про шо, а кацапсина про пляшку...
07.02.2022 19:37 Відповісти
Ну смотри сколько могут заплатить этому кугуту и Орбану за поддержку Рашки? Думаю что по 50млн зеленых каждый получит- кацапы на это денег не жалеют. Не удивлюсь если к Газпрому присоединится вбудущем извращенец Макрон и старуха Меркель.
06.02.2022 16:33 Відповісти
Какая там уже ему посада 2м под землей на кладбище
06.02.2022 16:48 Відповісти
цей маразматик своє вже давно отримав. Рейх його утримував, коли він не був президентом, Гроші платило РЖД Якуніна, бо помічник Земана вчився з Якуніним в школі КГБ, а Якунін близький соратник фюрера.
06.02.2022 19:40 Відповісти
Кулєба сам кому хоч нашкодить, особливо українцям.
06.02.2022 16:03 Відповісти
Ян Ліпавький, рідна синагога, а там везде русский наш народ))
06.02.2022 16:17 Відповісти
Кулеба єдиний адекватний представник влади на міжнародній арені. Я сподіваюсь, його висєр про "втому" був першим і останнім зашкваром. Інакше нам стане ще складніше добиватися більшої допомоги від Заходу
06.02.2022 16:26 Відповісти
О как козломордых плющит...)))
06.02.2022 16:23 Відповісти
це працюють гроші.
общак путіна в 1,5 трільйона баксів+
мадяри, німці, хорвати і чехи вже купилися.
бацька, куплений вже дуже давно
і це тільки европа
06.02.2022 16:06 Відповісти
Ну про хорватів ви даремно...
07.02.2022 13:16 Відповісти
ну, не я сказав що як тільки буде загро, то весь особовий склад військових хорватії буде відізваний
показати весь коментар
В Чехії теж є свій ЗЄ.
показати весь коментар
додоны на содержании бункерного недогитлера...
показати весь коментар
Долдоны
показати весь коментар
Поэтому до сих пор обещанные Украине 4000 снарядов чехи так и не поставили...Ктобы сомневался
показати весь коментар
Там земан не вирішує, а прем'єр Фіала, а він наш.
показати весь коментар
І, до речі, хлопці, бачили б ви, скільки в Чехії москалів. Вони скупили всі Карлові Вари і половину Праги. Там ціни на нерухомість за два роки з 2019 до 2021 взлетіли чуть не в два рази.
показати весь коментар
У Чехії українська діаспора близько 200 тисяч, а кацапів там десь тисяч 30. Українці в Чехії рулять.
показати весь коментар
Українці на заробітках, а москалі нерухомість купують щоб здалеку любіть рассєю.
показати весь коментар
Я кажу про діаспору, а не про гостарбайтерів, яких там більше ніж самих чехів. Більшість членів діаспори мають постійне житло, та бізнес, зареєстрований у Чехії.
показати весь коментар
Поверю, что он наш, когда в Украину приедут обещанные 4000 снарядов
показати весь коментар
Кулєба , а що ти там гнав про " втому від Заходу .." ? Треба прояснити свої слова , бо по ходу ти такеж лайно як і Земан .
показати весь коментар
До цієї фрази я ще вважав його адекватним
показати весь коментар
Хлопці, нєфіг гнати на представників інших держав, якщо у нас президент дебіл і клоун. Яке право ми маємо вимагати поваги до себе, якщо самі себе не поважаємо?!
показати весь коментар
В кого президент дебіл?
показати весь коментар
Ну треба ж якось відпрацьовувати смердючі кацапські рублі...
показати весь коментар
грамотно.
Я бы написал - Есть три игрока: Я, Земан и пони, угадайте - я подкидываю бутылку с водкой - кто ее поймает?
Правильно - пони, на ней же седло, а все буутылки в нем, гыгыгы.

кулеба мог бы и покрепче обласкать "чем-то" по губам этого паралитика. Или фильм ему выслать как совок любил ЧС, или что там было(все те кто служил с любовью вспоминают это(плац не драить, а пойти "защищщать - балдееежь"))
показати весь коментар
Ну вот как Чехия могла избрать этого паралитика рашиста в президенты.. До этого слышали "выступление" президента Хорватии, до него Болгарии. Да де вы их берете.. ( а мы все себе удивляемся раз за разом выбирая 30 лет - х--н знает кого, хотя если честно то и выбор не широк.. тусовка то вся еще та..)
показати весь коментар
А как воюющая страна, выбрала президентом клоуна?
показати весь коментар
Тупі "корисні ідіоти" та хохляцькі малороси обрали ЗЕ, а тепер роззявляють халявні пельки ніби весь світ їм винен.
показати весь коментар
А я о чем То секретаря КПСС по идеологии, то "красного директора", то бухгалтера- пчеловода, то урку рецидивиста, то шоколадного барона политикана, ну вот и дошли до клоуна... ( остаются уж больше для смеха варианты боксЭра, вилоносца.. а нет еще большая экзотика- Кива.)
показати весь коментар
як все сходиться-ЗЕман і ЗЕленський. зробимо нас разом?
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=NMK3JamQxLc Русский таракан
показати весь коментар
