Чергова спроба Земана нашкодити українсько-чеським відносинам завершиться невдачею, - Кулеба
Проросійський президент Чехії Мілош Земан не зможе зашкодити українсько-чеським відносинам.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні Яна Ліпавського. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", - зазначив український міністр.
Топ коментарі
+15 Віталій Маркович
показати весь коментар06.02.2022 16:03 Відповісти Посилання
+12 Alex Xfjl
показати весь коментар06.02.2022 16:26 Відповісти Посилання
+7 Ksenia VB
показати весь коментар06.02.2022 16:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
общак путіна в 1,5 трільйона баксів+
мадяри, німці, хорвати і чехи вже купилися.
бацька, куплений вже дуже давно
і це тільки европа
Я бы написал - Есть три игрока: Я, Земан и пони, угадайте - я подкидываю бутылку с водкой - кто ее поймает?
Правильно - пони, на ней же седло, а все буутылки в нем, гыгыгы.
кулеба мог бы и покрепче обласкать "чем-то" по губам этого паралитика. Или фильм ему выслать как совок любил ЧС, или что там было(все те кто служил с любовью вспоминают это(плац не драить, а пойти "защищщать - балдееежь"))