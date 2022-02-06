Чергова спроба Земана нашкодити українсько-чеським відносинам завершиться невдачею, - Кулеба

Проросійський президент Чехії Мілош Земан не зможе зашкодити українсько-чеським відносинам.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні Яна Ліпавського. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", - зазначив український міністр.

