Очередная попытка Земана навредить украинско-чешским отношениям завершится неудачей, - Кулеба

Пророссийский президент Чехии Милош Земан не сможет помешать украинско-чешским отношениям.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная попытка президента Земана нанести вред украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - отметил украинский министр.

