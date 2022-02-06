РУС
12 493 42

Очередная попытка Земана навредить украинско-чешским отношениям завершится неудачей, - Кулеба

Очередная попытка Земана навредить украинско-чешским отношениям завершится неудачей, - Кулеба

Пророссийский президент Чехии Милош Земан не сможет помешать украинско-чешским отношениям.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная попытка президента Земана нанести вред украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - отметил украинский министр.

Читайте также: Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США для сдерживания России

Чехия (1798) Кулеба Дмитрий (2882) Земан Милош (88) Липавский Ян (127)
Топ комментарии
+15
старий маразмат надіється на посаду в газпромі-
показать весь комментарий
06.02.2022 16:03 Ответить
+12
Кулеба єдиний адекватний представник влади на міжнародній арені. Я сподіваюсь, його висєр про "втому" був першим і останнім зашкваром. Інакше нам стане ще складніше добиватися більшої допомоги від Заходу
показать весь комментарий
06.02.2022 16:26 Ответить
+7
Кулєба сам кому хоч нашкодить, особливо українцям.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:03 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
06.02.2022 16:10 Ответить
нє-смердючий чешський алкаш,друг смердючим лапатним алкашам...
показать весь комментарий
06.02.2022 16:33 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2022 17:55 Ответить
сиди на пляшці рівно, маскалю
показать весь комментарий
06.02.2022 23:49 Ответить
Хто про шо, а кацапсина про пляшку...
показать весь комментарий
07.02.2022 19:37 Ответить
Ну смотри сколько могут заплатить этому кугуту и Орбану за поддержку Рашки? Думаю что по 50млн зеленых каждый получит- кацапы на это денег не жалеют. Не удивлюсь если к Газпрому присоединится вбудущем извращенец Макрон и старуха Меркель.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:33 Ответить
Какая там уже ему посада 2м под землей на кладбище
показать весь комментарий
06.02.2022 16:48 Ответить
цей маразматик своє вже давно отримав. Рейх його утримував, коли він не був президентом, Гроші платило РЖД Якуніна, бо помічник Земана вчився з Якуніним в школі КГБ, а Якунін близький соратник фюрера.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:40 Ответить
Ян Ліпавький, рідна синагога, а там везде русский наш народ))
показать весь комментарий
06.02.2022 16:17 Ответить
О как козломордых плющит...)))
показать весь комментарий
06.02.2022 16:23 Ответить
це працюють гроші.
общак путіна в 1,5 трільйона баксів+
мадяри, німці, хорвати і чехи вже купилися.
бацька, куплений вже дуже давно
і це тільки европа
показать весь комментарий
06.02.2022 16:06 Ответить
Ну про хорватів ви даремно...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:16 Ответить
ну, не я сказав що як тільки буде загро, то весь особовий склад військових хорватії буде відізваний
показать весь комментарий
07.02.2022 13:28 Ответить
В Чехії теж є свій ЗЄ.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:10 Ответить
додоны на содержании бункерного недогитлера...
показать весь комментарий
06.02.2022 16:12 Ответить
Долдоны
показать весь комментарий
07.02.2022 13:17 Ответить
Поэтому до сих пор обещанные Украине 4000 снарядов чехи так и не поставили...Ктобы сомневался
показать весь комментарий
06.02.2022 16:12 Ответить
Там земан не вирішує, а прем'єр Фіала, а він наш.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:18 Ответить
І, до речі, хлопці, бачили б ви, скільки в Чехії москалів. Вони скупили всі Карлові Вари і половину Праги. Там ціни на нерухомість за два роки з 2019 до 2021 взлетіли чуть не в два рази.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:21 Ответить
У Чехії українська діаспора близько 200 тисяч, а кацапів там десь тисяч 30. Українці в Чехії рулять.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:02 Ответить
Українці на заробітках, а москалі нерухомість купують щоб здалеку любіть рассєю.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:14 Ответить
Я кажу про діаспору, а не про гостарбайтерів, яких там більше ніж самих чехів. Більшість членів діаспори мають постійне житло, та бізнес, зареєстрований у Чехії.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:26 Ответить
Поверю, что он наш, когда в Украину приедут обещанные 4000 снарядов
показать весь комментарий
06.02.2022 16:36 Ответить
Кулєба , а що ти там гнав про " втому від Заходу .." ? Треба прояснити свої слова , бо по ходу ти такеж лайно як і Земан .
показать весь комментарий
06.02.2022 16:13 Ответить
До цієї фрази я ще вважав його адекватним
показать весь комментарий
06.02.2022 16:16 Ответить
Хлопці, нєфіг гнати на представників інших держав, якщо у нас президент дебіл і клоун. Яке право ми маємо вимагати поваги до себе, якщо самі себе не поважаємо?!
показать весь комментарий
06.02.2022 16:14 Ответить
В кого президент дебіл?
показать весь комментарий
06.02.2022 21:49 Ответить
Ну треба ж якось відпрацьовувати смердючі кацапські рублі...
показать весь комментарий
06.02.2022 16:15 Ответить
грамотно.
Я бы написал - Есть три игрока: Я, Земан и пони, угадайте - я подкидываю бутылку с водкой - кто ее поймает?
Правильно - пони, на ней же седло, а все буутылки в нем, гыгыгы.

кулеба мог бы и покрепче обласкать "чем-то" по губам этого паралитика. Или фильм ему выслать как совок любил ЧС, или что там было(все те кто служил с любовью вспоминают это(плац не драить, а пойти "защищщать - балдееежь"))
показать весь комментарий
06.02.2022 16:21 Ответить
Ну вот как Чехия могла избрать этого паралитика рашиста в президенты.. До этого слышали "выступление" президента Хорватии, до него Болгарии. Да де вы их берете.. ( а мы все себе удивляемся раз за разом выбирая 30 лет - х--н знает кого, хотя если честно то и выбор не широк.. тусовка то вся еще та..)
показать весь комментарий
06.02.2022 16:28 Ответить
А как воюющая страна, выбрала президентом клоуна?
показать весь комментарий
06.02.2022 18:59 Ответить
Тупі "корисні ідіоти" та хохляцькі малороси обрали ЗЕ, а тепер роззявляють халявні пельки ніби весь світ їм винен.
показать весь комментарий
06.02.2022 19:22 Ответить
А я о чем То секретаря КПСС по идеологии, то "красного директора", то бухгалтера- пчеловода, то урку рецидивиста, то шоколадного барона политикана, ну вот и дошли до клоуна... ( остаются уж больше для смеха варианты боксЭра, вилоносца.. а нет еще большая экзотика- Кива.)
показать весь комментарий
06.02.2022 20:49 Ответить
як все сходиться-ЗЕман і ЗЕленський. зробимо нас разом?
показать весь комментарий
06.02.2022 17:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NMK3JamQxLc Русский таракан
показать весь комментарий
07.02.2022 08:07 Ответить
 
 