Очередная попытка Земана навредить украинско-чешским отношениям завершится неудачей, - Кулеба
Пророссийский президент Чехии Милош Земан не сможет помешать украинско-чешским отношениям.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная попытка президента Земана нанести вред украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - отметил украинский министр.
общак путіна в 1,5 трільйона баксів+
мадяри, німці, хорвати і чехи вже купилися.
бацька, куплений вже дуже давно
і це тільки европа
Я бы написал - Есть три игрока: Я, Земан и пони, угадайте - я подкидываю бутылку с водкой - кто ее поймает?
Правильно - пони, на ней же седло, а все буутылки в нем, гыгыгы.
кулеба мог бы и покрепче обласкать "чем-то" по губам этого паралитика. Или фильм ему выслать как совок любил ЧС, или что там было(все те кто служил с любовью вспоминают это(плац не драить, а пойти "защищщать - балдееежь"))