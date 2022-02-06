Не вірте апокаліптичним прогнозам, - Кулеба про загрозу російського вторгнення

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба закликав українців не вірити "апокаліптичним прогнозам" в світлі можливого російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його", - відзначив міністр.

