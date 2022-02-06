Не вірте апокаліптичним прогнозам, - Кулеба про загрозу російського вторгнення
Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба закликав українців не вірити "апокаліптичним прогнозам" в світлі можливого російського вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
"Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його", - відзначив міністр.
(с)
Это ему готовится место козла отпущения за то, что украинская власть вынудила мордор напасть. А кто у нас ассоцируется с,украинской властью? А никто кроме лично Зе.
Более того, мордор отлично знает, что за Зе по настоящему не впишется никто. Ни украинцы, которым он лгал.
Ни запад, которому он лгал и плевал лично под ноги - позорный конкурс прокурора САП этому наглядная демонстрация.
Если не верите, то спросите у Саакашвили.
В реальности апокалептический сценарий будет для мордора. Украинцы просто вызовут огонь на себя. Мордор на полвека вперед получит токсический статус "агрессора". Война то по любому будет захватнической.
Статус агрессора плюс санкции, плюс инстинкт самосохранения запада, плюс электрификация и отказ от роснефти и газа, плюс санкции уничтожат экономику и будущее мордора.
Осоветить украинцев не получится. Это не отсталые россияне. Тут детки после обучения в крымских победоносных школах возвращаются в Украину совершенно здоровыми людьми.
Пролитая в войне кроаь и память о плгибших украинцев проложат пропасть в душах украинцев между млрдором и сделают тягу к независимости невероятно сильной.
Концлагеря не помогут. Гнев отключает страх.
Мозги из мордора сбегут. Экономика не запустится. Наоборот, затраты на содержание оккупированных территорий вырастут до космоса. Так что россиянцам придется туго и они начнут что то подозревать.
Русские оккупанты комфортно себя здесь чуйствовать не будут. Тем более, что партизанские бандеровские отряды теперь будут не на западенщине, а везде. Даже на территории мордора.
Но и это только в том случае, если апокалептический план мордора удастся. А в этом очень большие сомнения, если миллионы украинцев возьмут в руки оружие. Да хоть охотничье
Петя уже кричал: "Освобожу
Доннбасс за 2 неделли".
И все- Ура Петя! Петя наш президент! И шо?
рашистівфашистів. Боюсь, що історія повторяється
Единожды совравши, кто тебе поверит?
А факты следующие.
Вчера было сообщение на "Эхо Москвы", о том, что
""Группа отставных военных, входящих в «Общероссийское офицерское собрание», выступило против войны с Украиной
По их мнению, вторжение на территорию Украины поставит под вопрос существование России как государства, а граждане соседних стран навсегда превратятся в смертельных врагов. Об этом в обращении к президенту Владимиру Путину и россиянам пишет глава «Общероссийского офицерского собрания» отставной генерал-полковник Леонид Ивашов, известный националистическими взглядами. Действия российских властей он называет преступным провоцированием войны с Украиной. Это как считает Ивашов поможет Владимиру Путину на некоторое время остаться у власти. В обращении отставной военный критикует нынешнюю системы власти, которая как утверждает Ивашов привела страну к устойчивой деградации, включая демографию, и всех жизненно важных сфер. Отмечу, что в организацию, выпустившую обращение, в основном входят офицеры запаса и в отставке, которые прошли службу в вооруженных силах, правоохранительных органах и других силовых структурах. При этом она юридически не оформлена, а численность военных на её сайте не уточняется."
https://echo.msk.ru/news/2975990-echo.html https://echo.msk.ru/news/2975990-echo.html
Расшифровываю.
В российской армии имеется, как минимум, раскол.
И вот это вот заявление - последнее предупреждение тем кремлевским башням, которые набекрень, что
- кадровые российские офицеры в Украине за интересы росиийского олигархата помирать НЕ БУДУТ (в военные идут вовсе не за тем, чтобы подохнуть, не дослужив до пенсии, даже в Донбасс собирали уголовников отпетых, такая "напряженка" с кадрами; а тем, кому прям зудит пострелят,ь есть прямой путь в ЧВК Вагнера, там платят валютой в Африке)
- ежели кремлевские башни, которые набекрень, не угомонятся и не откажутся от своих намерений повысить авторитет забившегося в бункер Царя войнушкой в Украине,, то военные устроят переворот (мы же помним, что военные перевороты традиционно устраивают полковники? Кроме Либерии, там переврот устроил сержант, но то Африка, там можно) и развесят олигархов российских гирлямдами как личные украшения (либерийский сержант просто взал - да и рассрелял правительство на пляже)
- само-собой, после перворота на РФ наложат санкции, отрубят SWIFT и так далее, ибо это нарушение демократии и все такое, но без SWIFT прожить можно, а вот война в Украине прикончит государство российское без всяких вариантов, а кадровым помирать, как я уже выше написала, за российский олигархат неохота, и уж тем более помирать с их, военных, семьями
Если у российких олигархов в головах, помимо опилок, имеется хоть малая толика мозга, то они этому предупреждению внимут. Если нет, и олигархи на всю голову иопнутые (как сказал Немцов), то "маленькой и победоносной" войнушкой они в Украину пойдут, только недолго, ибо им обещан в РФ военный переворот.
Напоминаю, что у российских олигархов ЯО нет, а у российких вояк оно есть, и что бы им и не иопнуть по российским же, отечественным так сказать, продажным олигархам, благо места гнездования олигархов (и их семейств с наследниками) отлично известны? О чем, собственно, олигархам и было сказано в этом заявлении, только не напрямую.
На politforum данное заявление российского офицерского корпуса вызвало живейшее обсуждение.
Лейтмотив пропагандистов из ведомства Симоньян (призыву не подлежит, ибо баба-журналист) и Пригожина (призыву не подлежит, как отсидевший по уголовной статье?) таков:
- если российкая армия откажется идти на Украину, то особисты российских военных в головы расстреляют по законам СМЕРШа.
То есть понятно, откуда кормится ведомство Симоньян-Пригожина.
Симоньян и Пригожину следует попенять: уровень патриотизна в российской военной среде развивают не сказками о мифических бИндеровцах, которых на просторах РФ отродясь не видали.
Также работникам ведомства Симоньям и Пригожина следует знать, что мешать армию с грязью крайне опасно, а уж тем более угрожать расстелям кадровым офицерам, имеющим на руках не только табельное оружие, но и ракеты и прочие гранаты. Зайки пригожинские и симоньянские забыли, что они не в Китае, да и КПК армии прямо скажем, весьма опасается, ибо ученые, точнее, армией наученные.
Впрочем, предупреждение соловьям из кисельвизора и всем российским обитателям бункера сделано, теперь "мяч на их стороне поля".
Будем посмотреть.
Варианта два:
- нападения РФ на Украину не будет
- нападение РФ на Украину будет, только недолгое, ибо сразу после него Царя российского, бункерного, больше не будет даже в виде картинки в телевизоре. Скорее всего, Царя не будет сразу же по объявлению войны с Украиной, так что война закончится сразу, как и начнется.
Однако расслабляться не стоит, ибо часть российского олигархата, как я уже сказала, иопнутая (по Немцову).
Зайки Пригожина и Симоньян страдают дислексией: крайне плохо понимают прочитанное.
Потому что про это общество офицеров, от которых выступил Ивашов, сказано следующее:
"Как указано на сайте этой структуры, ООС - это "самостоятельно действующая общественная организация офицерского корпуса России, "площадка" его консолидации для обсуждения и решения имеющихся проблем России, объединяет в своем составе офицеров запаса и в отставке, прошедших службу в Вооруженных силах, правоохранительных органах, специальных службах и иных силовых структурах России"."
(выделено мной).
Этот текст требуется расифровать?
Написать аббревиатуры тех самых "специальных силовых служб"?
Пригожинские и симоньянские не в курсе, что ли?
Они здоровы?
Это сделают .... кадыровцы.
Вы прочли правильно: кадыровцы.
Эти отважные абреки впишутся в славянские разборки, чтобы при любом раскладе огрести по-полной и от ВСУ, и от армии РФ.
Надо им еще посоветовать и китайцев пригласить, пообещав им украинские черноземы, за то, что в затылки россоийским кадровым будут срелять, чем не вариант?
Вердикт: ситуация в РФ балансирует на грани гражданской войны между частью армии и частью силовых структур с другой частью армии и другой частью силовых структур.
Решение целиком за ними.
Лично меня устроит любой из 2-х возможных вариантов (других вариантов не будет, они в принципе теперь невозможны):
- наступления РФ на Украину не будет
- РФ устроит войну с Украиной, но она закончится, не успев начаться, ибо в РФ случится военный переворот.
А Вас?
"Ты как, Юдевич, ты за мир?" ("Бесславные ублюдки")