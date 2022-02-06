РУС
Не верьте апокалиптическим прогнозам, - Кулеба об угрозе российского вторжения

Не верьте апокалиптическим прогнозам, - Кулеба об угрозе российского вторжения

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев не верить "апокалиптическим прогнозам" в свете возможного российского вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его" , – отметил министр.

Топ комментарии
+58
Мы не должны верить или не верить. Мы должны видеть как наша власть адекватно готовится к возможной агрессии Раши. А мы пока видим только воровство денег на "большом строительстве" под тупое бла-бла-бла ее спикеров.
06.02.2022 16:43 Ответить
+50
Дякуємо, заспокоїв. Після твоєї фрази, що Україна втомилися від уваги Заходу, ми вже нічому не здивовані. Президент придурок, мінстри дебіли. За що нам це? Мабуть, треба було молитися, як в закарпатському анекдоті.
06.02.2022 16:43 Ответить
+40
Чергове "Не дивіться вгору".
Треба не лише дивитися, але й разом попереджати це!
06.02.2022 16:41 Ответить
он имел ввиду численность
06.02.2022 18:07 Ответить
Если убийца говорит о том, что хочет вас убить - верьте ему.
(с)
06.02.2022 18:01 Ответить
На счет апокаплиптического сценария больше всего должен переживать Зе.
Это ему готовится место козла отпущения за то, что украинская власть вынудила мордор напасть. А кто у нас ассоцируется с,украинской властью? А никто кроме лично Зе.
Более того, мордор отлично знает, что за Зе по настоящему не впишется никто. Ни украинцы, которым он лгал.
Ни запад, которому он лгал и плевал лично под ноги - позорный конкурс прокурора САП этому наглядная демонстрация.
Если не верите, то спросите у Саакашвили.
В реальности апокалептический сценарий будет для мордора. Украинцы просто вызовут огонь на себя. Мордор на полвека вперед получит токсический статус "агрессора". Война то по любому будет захватнической.
Статус агрессора плюс санкции, плюс инстинкт самосохранения запада, плюс электрификация и отказ от роснефти и газа, плюс санкции уничтожат экономику и будущее мордора.
Осоветить украинцев не получится. Это не отсталые россияне. Тут детки после обучения в крымских победоносных школах возвращаются в Украину совершенно здоровыми людьми.
Пролитая в войне кроаь и память о плгибших украинцев проложат пропасть в душах украинцев между млрдором и сделают тягу к независимости невероятно сильной.
Концлагеря не помогут. Гнев отключает страх.
Мозги из мордора сбегут. Экономика не запустится. Наоборот, затраты на содержание оккупированных территорий вырастут до космоса. Так что россиянцам придется туго и они начнут что то подозревать.
Русские оккупанты комфортно себя здесь чуйствовать не будут. Тем более, что партизанские бандеровские отряды теперь будут не на западенщине, а везде. Даже на территории мордора.
Но и это только в том случае, если апокалептический план мордора удастся. А в этом очень большие сомнения, если миллионы украинцев возьмут в руки оружие. Да хоть охотничье
06.02.2022 18:05 Ответить
Ви хоть соляру для танків закупили, створили запас стратегічний? чи все так як і з газом?
06.02.2022 18:07 Ответить
не вірте тим,завдяки кому Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців саме в міжнародну підтримку в першу чергу США,Англії ,котрі докладають всі зусилля, щоби українська армія ,на випадок рашистського нападу мала змогу обороняти Україну і її народ ,але вірте нам"зе" слугам ,котрі співають в унісон з окупантом України і котрий агітував проти голосування української взради ,за звернення до конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО,
06.02.2022 18:17 Ответить
Власть заигралась в "ромашку", верю-не верю, любит-не любит,нападет- не нападет. "Оптимисты" хреновы!
06.02.2022 18:30 Ответить
Сталін теж не вірив, що його ліпший!!! корєш нападе... першим ! Нє зєльониє, а одні професіонали і вєрующіє !!! В золотого тєльца
06.02.2022 18:38 Ответить
а что тебе верить? хрен тебе лайно зеленое
06.02.2022 18:40 Ответить
Просто хамло.
07.02.2022 07:07 Ответить
А шо плакать.
Петя уже кричал: "Освобожу
Доннбасс за 2 неделли".
И все- Ура Петя! Петя наш президент! И шо?
06.02.2022 18:46 Ответить
Після виборір,коли Порошенко став президентом, він дійсно сказав,(не кричав), що Донбас буде звільнено через дві неділі Було віддано наказ про наступ Наші бронетанкові колони пішли відризати сепарів по кордону від московії Кільце замкнулось біля м. Ізварин. Але московія вдарила із усіх стволів по наших військах із своєї території Да і наші кацапи організовували жінок дітей,проти колон наших військ. Але всерівно більшу частину Донбасу було звільнено. Тому треба більше знати ,а не базікати.ЗСУ тоді просто неіснували,бо їх майже знищив яник.
07.02.2022 10:05 Ответить
хм.. та не , Мы не паникуем а просто верим информации спецслужб США и Британии а не вам ...
06.02.2022 19:02 Ответить
У дитинстві читав книгу, здається це була Брестская крепость. Там описано випадок про те, як якогось радянського офіцера мали судити 23 червня 1941 р. за те, що він налаштовував підлеглих бути готовим до вторгнення рашистів фашистів. Боюсь, що історія повторяється
06.02.2022 19:36 Ответить
Ну да не должны верить. Зачем. А вы чуть что все сразу на самолёты и за бугор всем семейством и зрадой верховной. А люди это всего лишь для вас мясо. Гниды вы все.
06.02.2022 19:41 Ответить
вы твари врали, что не было никакой операции по вагнеровцам, потом вы врали, что Трухин не был за рулём, теперь вы снова врете

Единожды совравши, кто тебе поверит?
06.02.2022 19:49 Ответить
А, между тем, зелёные пишутся за х**ловых...
06.02.2022 19:54 Ответить
А цьому хоч насци в очі скаже божа роса! Дебільна влада.
07.02.2022 09:25 Ответить
Є поговірка Мовчання ---золото Краще ці тупі хамовиті неучі і брехуни мовчали. Чим більше базікають,тим більше недовіри. Готуйте державу до війни, а не показуйте відосики. Гниди
07.02.2022 10:08 Ответить
Все просто, кожен сам для себе вже визначився, х тось готов воювати та вже знає де військомат (певен таких більшість), хтось скуповує продукти та обмірковує шляхи відступу хтось валає "усе пропало". Проте зрозуміло, що легкої прогулянки 100 відсотків у москалів не буде, більше того вони самі не впевнені у перемозі. Тому не треба нас заспокоювати, робіть свою роботу а ми зробимо свою, крові поп'ємо знатно, москаль це знає по власному опиту 14-15 років тому і згоняє увесь металобрухт та м'ясо з усіх куточків московії...
07.02.2022 11:40 Ответить
Лично я верю фактам.
А факты следующие.
Вчера было сообщение на "Эхо Москвы", о том, что
""Группа отставных военных, входящих в «Общероссийское офицерское собрание», выступило против войны с Украиной
По их мнению, вторжение на территорию Украины поставит под вопрос существование России как государства, а граждане соседних стран навсегда превратятся в смертельных врагов. Об этом в обращении к президенту Владимиру Путину и россиянам пишет глава «Общероссийского офицерского собрания» отставной генерал-полковник Леонид Ивашов, известный националистическими взглядами. Действия российских властей он называет преступным провоцированием войны с Украиной. Это как считает Ивашов поможет Владимиру Путину на некоторое время остаться у власти. В обращении отставной военный критикует нынешнюю системы власти, которая как утверждает Ивашов привела страну к устойчивой деградации, включая демографию, и всех жизненно важных сфер. Отмечу, что в организацию, выпустившую обращение, в основном входят офицеры запаса и в отставке, которые прошли службу в вооруженных силах, правоохранительных органах и других силовых структурах. При этом она юридически не оформлена, а численность военных на её сайте не уточняется."
https://echo.msk.ru/news/2975990-echo.html https://echo.msk.ru/news/2975990-echo.html


Расшифровываю.
В российской армии имеется, как минимум, раскол.
И вот это вот заявление - последнее предупреждение тем кремлевским башням, которые набекрень, что
- кадровые российские офицеры в Украине за интересы росиийского олигархата помирать НЕ БУДУТ (в военные идут вовсе не за тем, чтобы подохнуть, не дослужив до пенсии, даже в Донбасс собирали уголовников отпетых, такая "напряженка" с кадрами; а тем, кому прям зудит пострелят,ь есть прямой путь в ЧВК Вагнера, там платят валютой в Африке)
- ежели кремлевские башни, которые набекрень, не угомонятся и не откажутся от своих намерений повысить авторитет забившегося в бункер Царя войнушкой в Украине,, то военные устроят переворот (мы же помним, что военные перевороты традиционно устраивают полковники? Кроме Либерии, там переврот устроил сержант, но то Африка, там можно) и развесят олигархов российских гирлямдами как личные украшения (либерийский сержант просто взал - да и рассрелял правительство на пляже)
- само-собой, после перворота на РФ наложат санкции, отрубят SWIFT и так далее, ибо это нарушение демократии и все такое, но без SWIFT прожить можно, а вот война в Украине прикончит государство российское без всяких вариантов, а кадровым помирать, как я уже выше написала, за российский олигархат неохота, и уж тем более помирать с их, военных, семьями

Если у российких олигархов в головах, помимо опилок, имеется хоть малая толика мозга, то они этому предупреждению внимут. Если нет, и олигархи на всю голову иопнутые (как сказал Немцов), то "маленькой и победоносной" войнушкой они в Украину пойдут, только недолго, ибо им обещан в РФ военный переворот.
Напоминаю, что у российских олигархов ЯО нет, а у российких вояк оно есть, и что бы им и не иопнуть по российским же, отечественным так сказать, продажным олигархам, благо места гнездования олигархов (и их семейств с наследниками) отлично известны? О чем, собственно, олигархам и было сказано в этом заявлении, только не напрямую.
07.02.2022 11:47 Ответить
вы уверены, что путина интересует мнение отставных офицеров???
07.02.2022 23:33 Ответить
Которого из 18-ти "путиных" Вы имеете в виду?
08.02.2022 02:32 Ответить
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
07.02.2022 12:41 Ответить
Дополнение.
На politforum данное заявление российского офицерского корпуса вызвало живейшее обсуждение.
Лейтмотив пропагандистов из ведомства Симоньян (призыву не подлежит, ибо баба-журналист) и Пригожина (призыву не подлежит, как отсидевший по уголовной статье?) таков:
- если российкая армия откажется идти на Украину, то особисты российских военных в головы расстреляют по законам СМЕРШа.
То есть понятно, откуда кормится ведомство Симоньян-Пригожина.
Симоньян и Пригожину следует попенять: уровень патриотизна в российской военной среде развивают не сказками о мифических бИндеровцах, которых на просторах РФ отродясь не видали.
Также работникам ведомства Симоньям и Пригожина следует знать, что мешать армию с грязью крайне опасно, а уж тем более угрожать расстелям кадровым офицерам, имеющим на руках не только табельное оружие, но и ракеты и прочие гранаты. Зайки пригожинские и симоньянские забыли, что они не в Китае, да и КПК армии прямо скажем, весьма опасается, ибо ученые, точнее, армией наученные.

Впрочем, предупреждение соловьям из кисельвизора и всем российским обитателям бункера сделано, теперь "мяч на их стороне поля".
Будем посмотреть.
Варианта два:
- нападения РФ на Украину не будет
- нападение РФ на Украину будет, только недолгое, ибо сразу после него Царя российского, бункерного, больше не будет даже в виде картинки в телевизоре. Скорее всего, Царя не будет сразу же по объявлению войны с Украиной, так что война закончится сразу, как и начнется.
Однако расслабляться не стоит, ибо часть российского олигархата, как я уже сказала, иопнутая (по Немцову).
07.02.2022 12:48 Ответить
Про СМЕРШ, который будет стрелять в затылки российким офицерам, которые откажутся идти воевать в Украине.
Зайки Пригожина и Симоньян страдают дислексией: крайне плохо понимают прочитанное.
Потому что про это общество офицеров, от которых выступил Ивашов, сказано следующее:

"Как указано на сайте этой структуры, ООС - это "самостоятельно действующая общественная организация офицерского корпуса России, "площадка" его консолидации для обсуждения и решения имеющихся проблем России, объединяет в своем составе офицеров запаса и в отставке, прошедших службу в Вооруженных силах, правоохранительных органах, специальных службах и иных силовых структурах России"."

(выделено мной).

Этот текст требуется расифровать?
Написать аббревиатуры тех самых "специальных силовых служб"?
Пригожинские и симоньянские не в курсе, что ли?
Они здоровы?
07.02.2022 12:53 Ответить
На politforum пригожинские-симоньянские проговорились, кто погонит кадровых российских на убой в Украину.
Это сделают .... кадыровцы.
Вы прочли правильно: кадыровцы.
Эти отважные абреки впишутся в славянские разборки, чтобы при любом раскладе огрести по-полной и от ВСУ, и от армии РФ.
Надо им еще посоветовать и китайцев пригласить, пообещав им украинские черноземы, за то, что в затылки россоийским кадровым будут срелять, чем не вариант?

Вердикт: ситуация в РФ балансирует на грани гражданской войны между частью армии и частью силовых структур с другой частью армии и другой частью силовых структур.
07.02.2022 13:12 Ответить
все это напоминает высказывание: собака лает, а караван идет
07.02.2022 23:35 Ответить
Предупреждение Фридману, Хунсуллину и прочим сделали.
Решение целиком за ними.

Лично меня устроит любой из 2-х возможных вариантов (других вариантов не будет, они в принципе теперь невозможны):
- наступления РФ на Украину не будет
- РФ устроит войну с Украиной, но она закончится, не успев начаться, ибо в РФ случится военный переворот.
А Вас?

"Ты как, Юдевич, ты за мир?" ("Бесславные ублюдки")
08.02.2022 02:35 Ответить
а вы путину этот вопрос задайте. заодно не забудьте сказать про то, что устраивает вас.
10.02.2022 22:50 Ответить
Вот и случился апокалипсис. После войны гражданам Украины к вам будет много вопросов.
02.05.2022 17:50 Ответить
