Не верьте апокалиптическим прогнозам, - Кулеба об угрозе российского вторжения

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев не верить "апокалиптическим прогнозам" в свете возможного российского вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его" , – отметил министр.

