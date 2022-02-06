Блінкен і Ле Дріан обговорили, як довести Росії, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії проти України, - Держдеп США
Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив питання напруги на українсько-російському кордоні із міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном.
Розмова відбулась напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва, що заплановані на 7 та 8 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Блінкен та Ле Дріан, серед іншого, обговорили "нинішні зусилля союзників НАТО, партнерів ЄС, членів "Групи семи" та інших партнерів, щоб відреагувати на тривале накопичення російських військ на українських кордонах, та важливість продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні Державного департаменту США.
Сторони також обговорили "спільні зусилля, щоб посилити Східний фланг НАТО, і зробити все, щоб Росія зрозуміла високу ціну, якої вона зазнає, якщо вдасться до подальшого вторгнення в Україну".
німеччина, ізраїль та франція вдають ніби-то вони цього не розуміють, ніби-то вони тупі... як сто свиней, разом взятих
А блокування постачання Україні зброї - це ПРЯМЕ ЗАОХОЧЕННЯ росії саме до нападу...
І якщо, не дай Бог, ординська навала станеться, то прямими і відвертими співучасниками цього злодійства будуть саме німеччина, ізраїль та франція...
доводити раSSее, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії, те ж саме, що дати патрон вертухаю, котрий не вбив тебе з першого разу
а страну надо морально готовить к атаке ,
к возвращению и удержанию оккупированных врагом земель,
+ КУБАНЬ забирать в качестве компенсации за агрессию !
нам вже дійсно чужого не треба !
а своє не віддамо !!!
ушёл,
тихесенько ....
Болота з Залісся негативно впливають на психіку людей.