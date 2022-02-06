Блінкен і Ле Дріан обговорили, як довести Росії, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії проти України, - Держдеп США

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив питання напруги на українсько-російському кордоні із міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

Розмова відбулась напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва, що заплановані на 7 та 8 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Блінкен та Ле Дріан, серед іншого, обговорили "нинішні зусилля союзників НАТО, партнерів ЄС, членів "Групи семи" та інших партнерів, щоб відреагувати на тривале накопичення російських військ на українських кордонах, та важливість продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Сторони також обговорили "спільні зусилля, щоб посилити Східний фланг НАТО, і зробити все, щоб Росія зрозуміла високу ціну, якої вона зазнає, якщо вдасться до подальшого вторгнення в Україну".

