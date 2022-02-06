УКР
Блінкен і Ле Дріан обговорили, як довести Росії, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії проти України, - Держдеп США

Блінкен і Ле Дріан обговорили, як довести Росії, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії проти України, - Держдеп США

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив питання напруги на українсько-російському кордоні із міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

Розмова відбулась напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва, що заплановані на 7 та 8 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Блінкен та Ле Дріан, серед іншого, обговорили "нинішні зусилля союзників НАТО, партнерів ЄС, членів "Групи семи" та інших партнерів, щоб відреагувати на тривале накопичення російських військ на українських кордонах, та важливість продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Сторони також обговорили "спільні зусилля, щоб посилити Східний фланг НАТО, і зробити все, щоб Росія зрозуміла високу ціну, якої вона зазнає, якщо вдасться до подальшого вторгнення в Україну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": США, наші союзники та партнери єдині з Україною, - Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України. ВIДЕО

Автор: 

росія (67998) Ле Дріан Жан-Ів (98) Блінкен Ентоні (1157)
+6
Кацап перекладається як живодер. Що їм доводити?
Болота з Залісся негативно впливають на психіку людей.
07.02.2022 00:09 Відповісти
+6
Постачання Україні зброї - це політика стримування росії від агресії...

німеччина, ізраїль та франція вдають ніби-то вони цього не розуміють, ніби-то вони тупі... як сто свиней, разом взятих

А блокування постачання Україні зброї - це ПРЯМЕ ЗАОХОЧЕННЯ росії саме до нападу...

І якщо, не дай Бог, ординська навала станеться, то прямими і відвертими співучасниками цього злодійства будуть саме німеччина, ізраїль та франція...
07.02.2022 00:10 Відповісти
+6
може він в ліс ...

ушёл,
тихесенько ....
07.02.2022 00:11 Відповісти
та легко...верните нам ядерный статус.
06.02.2022 23:53 Відповісти
Постачання Україні зброї - це політика стримування росії від агресії...

німеччина, ізраїль та франція вдають ніби-то вони цього не розуміють, ніби-то вони тупі... як сто свиней, разом взятих

А блокування постачання Україні зброї - це ПРЯМЕ ЗАОХОЧЕННЯ росії саме до нападу...

І якщо, не дай Бог, ординська навала станеться, то прямими і відвертими співучасниками цього злодійства будуть саме німеччина, ізраїль та франція...
07.02.2022 00:10 Відповісти
******* з австріяками пропустив..
07.02.2022 00:15 Відповісти
вони дійсно усі там такі наївні та смішні, як діти, чи шо..., мля....

доводити раSSее, що вона дорого заплатить у разі посилення агресії, те ж саме, що дати патрон вертухаю, котрий не вбив тебе з першого разу
06.02.2022 23:55 Відповісти
Надо поменять озабоченность действиями маньяка на решительные меры по его иммобилизации.
06.02.2022 23:55 Відповісти
Розказати їм про те, що сп-2 не буде запущено. І все.
06.02.2022 23:56 Відповісти
Салліван, розкажи Блінкену і Ле Дріану, що треба робити.
06.02.2022 23:58 Відповісти
вызывайте бухгальтера, он пояснит
07.02.2022 00:00 Відповісти
буркхальтер, со швейцарии
07.02.2022 00:05 Відповісти
Залишилося два.
07.02.2022 00:05 Відповісти
кто сомневается в победе - тот готовится только к обороне и занимает оборону...
а страну надо морально готовить к атаке ,
к возвращению и удержанию оккупированных врагом земель,
+ КУБАНЬ забирать в качестве компенсации за агрессию !
07.02.2022 00:05 Відповісти
хоть бы пропаганду какацю запустили типа защити семью, но нет, полные импотенты
07.02.2022 00:07 Відповісти
не тільки Кубань, а ще Стародубщину. Курськ і Брянськ - як східний кордон Русі.
07.02.2022 00:16 Відповісти
після лютого 2014 року,
нам вже дійсно чужого не треба !
а своє не віддамо !!!
07.02.2022 00:20 Відповісти
Так вы уже отдали!!!
07.02.2022 04:22 Відповісти
Южная часть Беларуси, которую отдали за Крым
07.02.2022 02:12 Відповісти
Да и весь Дальний Восток и Сибирь и города Золотого кольца, и Дон и Волгу и почти весь Кавказ с ихними банановыми республиками. И Крым чуть не забыли, тоже надо возвращать в родную Украину. Они Украинские и по праву основания и по этническому составу населения и по менталитету.
07.02.2022 07:25 Відповісти
Фантазёр,однако!
07.02.2022 04:21 Відповісти
Кстати, а где президент… тут все упираться за нас, а где тот у кого должна быть ж.па в мыле от переговоров и встреч с нашими партнерами
07.02.2022 00:05 Відповісти
Шо, не відповідає на твої пости?
07.02.2022 00:07 Відповісти
може він в ліс ...

ушёл,
тихесенько ....
07.02.2022 00:11 Відповісти
Чим далі в ліс, тим більше дятлів.
07.02.2022 00:14 Відповісти
чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки…
07.02.2022 00:15 Відповісти
🤣
07.02.2022 07:26 Відповісти
Бачуть що воно ніяке, тому і впираються.
07.02.2022 00:12 Відповісти
Пупину нужно внимание, для утешения своей вы ажности, только и всего)
07.02.2022 00:08 Відповісти
так, він хворий на мегаломанію
07.02.2022 00:10 Відповісти
Он просто боиться,сильно очень!
07.02.2022 04:23 Відповісти
Зе весь час милиться на зустріч з Путіним "для утешения своей преданности и важности..."
07.02.2022 00:15 Відповісти
и влажности...
07.02.2022 00:19 Відповісти
Кацап перекладається як живодер. Що їм доводити?
Болота з Залісся негативно впливають на психіку людей.
07.02.2022 00:09 Відповісти
Так вони на виборах символу міста Новосибірськ вибрали орангутанга. Мабуть скоро його виберуть і символом всієї ерефії. https://www.bbc.com/russian/news-60262412?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
07.02.2022 08:17 Відповісти
"Цього тижня Чаус дасть інтерв'ю, в якому розповість, як його українська розвідка викрадала, колола спеціальними препаратами та морила голодом. І все для того, щоб він дав покази на Порошенка", - заявив ексгенпрокурор Луценко
07.02.2022 00:10 Відповісти
Луценко видав харді з Влащенко інсайд про ось ось злив інтерв"ю з Чаусомпро те, як його примушували датипоказа на Порошенко
07.02.2022 06:40 Відповісти
Вата дорого заплатит когда жижа пойдёт в спять...
07.02.2022 00:12 Відповісти
Якби параша знала шо Україна має ******* засоби ПРО(шось на кшталт "Patriot") та достатню кількість ******** систем ППО - вона навіть на думці не мала б намірів щодо подальшого вторгнення вглиб нашої країни, чи взагалі про розширення агресії. Згадайте тільки який гвалт у них здійнявся, як в них дупа пригоріла - коли вони побачили що Україна впритул підійшла до створення ОТРК "Грім-2"("Сапсан"), фактично "нейтралізатора" їх "іскандерів" та "С-400". Навіть створення ПКР "Нептун"(шо здатен двома - трьома дивізіонними залпами потопити усі їх шкаралупи у Севастопільській бухті) викликало у них панічну атаку і приступ медвежої хвороби. Висновок один: тільки наявність в України добре озброєної боєздатної армії здатна довести ***** шо його місце у параші "на очкє", і що в Україну йому нефуй рипатись! А усі ті "дипломатичні бла- бла-бла" йому "да лампачкі"! Це кінчений гопник, шо добре розуміє тільки одну мову - мову добрячої піздюліни!!
07.02.2022 00:33 Відповісти
Шо-та меня гложут смутные догадки, шо чмошником по имени "моль" понукае роискомитет-300 - старых совкопердунов-силовиков-КГБистов. Но им пришла пора включить Тизякова и не выпендриваться, мож пару лет еще и поживут.
07.02.2022 08:35 Відповісти
Позвоните Эрдогану он за 30 секунд вас научит как правильно говорить с Х..йлом.
07.02.2022 05:16 Відповісти
Блинкен и Ле Дриан обсудили сумму, которую заплатит россия. Боятся как бы не продешевить. Торгуются за Украину.
07.02.2022 06:58 Відповісти
А кто ещё не обсуждал это?
07.02.2022 07:43 Відповісти
 
 