Євросоюз і США допоможуть Україні підвищити енергетичну стійкість, - Боррель

США й Євросоюз спільно допоможуть Україні забезпечити енергобезпеку.

Про це верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель написав в блозі, передає Цензор.НЕТ.

"У той час як ми прагнемо переслідувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС, підвищувати нашу стійкість, ми повинні зробити те саме для України", - переконаний Боррель.

Він зазначив, що зустріч у Вашингтоні "дасть можливість досягти ще тіснішої координації реформ енергетичного ринку, необхідних в Україні для посилення корпоративного управління та прозорості напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік".

Також йтиметься про збільшення реверсних потоків у рамках існуючої газотранспортної інфраструктури

"З точки зору енергетичної безпеки Україна сьогодні вже краще підготовлена до будь-якого конфлікту. Проте, як і решті Європи, справжня енергетична безпека може бути забезпечена лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС", - заявив політик.