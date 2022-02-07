УКР
Євросоюз і США допоможуть Україні підвищити енергетичну стійкість, - Боррель

США й Євросоюз спільно допоможуть Україні забезпечити енергобезпеку.

Про це верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель написав в блозі, передає Цензор.НЕТ.

"У той час як ми прагнемо переслідувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС, підвищувати нашу стійкість, ми повинні зробити те саме для України", - переконаний Боррель.

Він зазначив, що зустріч у Вашингтоні "дасть можливість досягти ще тіснішої координації реформ енергетичного ринку, необхідних в Україні для посилення корпоративного управління та прозорості напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік".

Також йтиметься про збільшення реверсних потоків у рамках існуючої газотранспортної інфраструктури

"З точки зору енергетичної безпеки Україна сьогодні вже краще підготовлена до будь-якого конфлікту. Проте, як і решті Європи, справжня енергетична безпека може бути забезпечена лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС", - заявив політик.

+1
все эти усилия будут абсолютно бестолку,если украинская власть будет продолжать потворствовать энергозависимости внутри Украины от одного олигарха....Сначало покончить с зависимостью от олигарха и бесконтрольности власти
07.02.2022 05:47 Відповісти
+1
Притягнутий Єрмаком в міністри енергетики Г.Галущенко - людина ФСБ-шніка Деркача і московський лобіст. Про яку "енергетичну стійкість" можна говорити ?
07.02.2022 07:17 Відповісти
+1
Это вряд ли. При Зеленском усадить на нары воров Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова не удастся.
07.02.2022 08:22 Відповісти
это цена за Бо/аррель
07.02.2022 00:53 Відповісти
Притягнутий Єрмаком в міністри енергетики Г.Галущенко - людина ФСБ-шніка Деркача і московський лобіст. Про яку "енергетичну стійкість" можна говорити ?
07.02.2022 07:17 Відповісти
ЄС прозріває і проявляє єдність. Можливо, що це просто страх і мова йде про верифікацію ризиків, Дивно, що українці теж бояться, але нічого для захисту своєї незалежності не роблять..
Борель гуртує Європу і виконає свої обіцянки.
07.02.2022 02:20 Відповісти
А смысл какой вовтузитись с углеводородными супер разработками добычи...К 30-му - новые технологии и углеводородный продукт станет не актуальным
к 30му какого века? тот же графен, на котором тесла новый тилипон хочет сделать, ну или оксид графена, изобрели еще в 18ХХ году. и где батарейки?
нет. пока что человечество не научилось вырабатывать столько электричества, и запасать его, чтобы заменить углеводороды.

мне тоже хочется прорыва. чтобы вместо канистры на 20л я взял бы такую же по объему и весу батарейку, и проехал бы на ней столько же, сколько и на соляре, с печкой, кондеем, и не отказывая себе погазовать где-то.
но увы, технологии мне такого не дают.
к тому же, соляру мне в поле взять негде, а батарейку я от панелей смогу хоть немного, но зарядить.
и если 20л соляры весят примерно 30кг, то и батарея не должна весить больше, и не должна занимать больше.
я руками и ногами за. но только не такого.
20 литров соляры весит около 18 кг, если чЬО. Бо у нее удельный вес меньше единицы. Тобто меньше удельного веса воды. Кто не верит , может проверить: налейте в соляр воду. Вода не всплывает, т.е. вода - тяжелее соляра. Вот 20 литров воды будет весить 20 кг.
Ко всему, использование электричества - признать , шо кпд такой техники будет ниже чем у углеводородной техники.
Так шо я вас умоляю, тока не электричество.
ну и не водород.
а больше вариантов и не осталось
ок. ну тем легче должна быть моя батарейка.
підключать до північного потоку?
все эти усилия будут абсолютно бестолку,если украинская власть будет продолжать потворствовать энергозависимости внутри Украины от одного олигарха....Сначало покончить с зависимостью от олигарха и бесконтрольности власти
Это вряд ли. При Зеленском усадить на нары воров Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова не удастся.
