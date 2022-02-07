Євросоюз і США допоможуть Україні підвищити енергетичну стійкість, - Боррель
США й Євросоюз спільно допоможуть Україні забезпечити енергобезпеку.
Про це верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель написав в блозі, передає Цензор.НЕТ.
"У той час як ми прагнемо переслідувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС, підвищувати нашу стійкість, ми повинні зробити те саме для України", - переконаний Боррель.
Він зазначив, що зустріч у Вашингтоні "дасть можливість досягти ще тіснішої координації реформ енергетичного ринку, необхідних в Україні для посилення корпоративного управління та прозорості напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік".
Також йтиметься про збільшення реверсних потоків у рамках існуючої газотранспортної інфраструктури
"З точки зору енергетичної безпеки Україна сьогодні вже краще підготовлена до будь-якого конфлікту. Проте, як і решті Європи, справжня енергетична безпека може бути забезпечена лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС", - заявив політик.
Борель гуртує Європу і виконає свої обіцянки.
нет. пока что человечество не научилось вырабатывать столько электричества, и запасать его, чтобы заменить углеводороды.
мне тоже хочется прорыва. чтобы вместо канистры на 20л я взял бы такую же по объему и весу батарейку, и проехал бы на ней столько же, сколько и на соляре, с печкой, кондеем, и не отказывая себе погазовать где-то.
но увы, технологии мне такого не дают.
к тому же, соляру мне в поле взять негде, а батарейку я от панелей смогу хоть немного, но зарядить.
и если 20л соляры весят примерно 30кг, то и батарея не должна весить больше, и не должна занимать больше.
я руками и ногами за. но только не такого.
а больше вариантов и не осталось