Евросоюз и США помогут Украине повысить энергетическую устойчивость, - Боррель
США и Евросоюз совместно помогут Украине обеспечить энергобезопасность.
Об этом верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель написал в блоге, передает Цензор.НЕТ.
"В то время как мы стремимся преследовать собственные энергетические и климатические цели ЕС, повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины", - убежден Боррель.
Он отметил, что встреча в Вашингтоне "позволит достичь еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых в Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электросетью, запланированной на 2023 год".
Также речь пойдет об увеличении реверсных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры.
"С точки зрения энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена к любому конфликту. Однако, как и остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС", – заявил политик.
Борель гуртує Європу і виконає свої обіцянки.
нет. пока что человечество не научилось вырабатывать столько электричества, и запасать его, чтобы заменить углеводороды.
мне тоже хочется прорыва. чтобы вместо канистры на 20л я взял бы такую же по объему и весу батарейку, и проехал бы на ней столько же, сколько и на соляре, с печкой, кондеем, и не отказывая себе погазовать где-то.
но увы, технологии мне такого не дают.
к тому же, соляру мне в поле взять негде, а батарейку я от панелей смогу хоть немного, но зарядить.
и если 20л соляры весят примерно 30кг, то и батарея не должна весить больше, и не должна занимать больше.
я руками и ногами за. но только не такого.
а больше вариантов и не осталось