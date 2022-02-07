Евросоюз и США помогут Украине повысить энергетическую устойчивость, - Боррель

США и Евросоюз совместно помогут Украине обеспечить энергобезопасность.

Об этом верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель написал в блоге, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как мы стремимся преследовать собственные энергетические и климатические цели ЕС, повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины", - убежден Боррель.

Он отметил, что встреча в Вашингтоне "позволит достичь еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых в Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электросетью, запланированной на 2023 год".

Также речь пойдет об увеличении реверсных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры.

"С точки зрения энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена ​​к любому конфликту. Однако, как и остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС", – заявил политик.