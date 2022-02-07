РУС
Евросоюз и США помогут Украине повысить энергетическую устойчивость, - Боррель

США и Евросоюз совместно помогут Украине обеспечить энергобезопасность.

Об этом верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель написал в блоге, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как мы стремимся преследовать собственные энергетические и климатические цели ЕС, повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины", - убежден Боррель.

Он отметил, что встреча в Вашингтоне "позволит достичь еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых в Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электросетью, запланированной на 2023 год".

Также речь пойдет об увеличении реверсных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры.

"С точки зрения энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена ​​к любому конфликту. Однако, как и остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС", – заявил политик.

США (27973) энергетика (2619) Евросоюз (17617) Боррель Жозеп (785)
все эти усилия будут абсолютно бестолку,если украинская власть будет продолжать потворствовать энергозависимости внутри Украины от одного олигарха....Сначало покончить с зависимостью от олигарха и бесконтрольности власти
07.02.2022 05:47 Ответить
Притягнутий Єрмаком в міністри енергетики Г.Галущенко - людина ФСБ-шніка Деркача і московський лобіст. Про яку "енергетичну стійкість" можна говорити ?
07.02.2022 07:17 Ответить
Это вряд ли. При Зеленском усадить на нары воров Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова не удастся.
07.02.2022 08:22 Ответить
это цена за Бо/аррель
07.02.2022 00:53 Ответить
ЄС прозріває і проявляє єдність. Можливо, що це просто страх і мова йде про верифікацію ризиків, Дивно, що українці теж бояться, але нічого для захисту своєї незалежності не роблять..
Борель гуртує Європу і виконає свої обіцянки.
07.02.2022 02:20 Ответить
А смысл какой вовтузитись с углеводородными супер разработками добычи...К 30-му - новые технологии и углеводородный продукт станет не актуальным
07.02.2022 02:42 Ответить
к 30му какого века? тот же графен, на котором тесла новый тилипон хочет сделать, ну или оксид графена, изобрели еще в 18ХХ году. и где батарейки?
нет. пока что человечество не научилось вырабатывать столько электричества, и запасать его, чтобы заменить углеводороды.

мне тоже хочется прорыва. чтобы вместо канистры на 20л я взял бы такую же по объему и весу батарейку, и проехал бы на ней столько же, сколько и на соляре, с печкой, кондеем, и не отказывая себе погазовать где-то.
но увы, технологии мне такого не дают.
к тому же, соляру мне в поле взять негде, а батарейку я от панелей смогу хоть немного, но зарядить.
и если 20л соляры весят примерно 30кг, то и батарея не должна весить больше, и не должна занимать больше.
я руками и ногами за. но только не такого.
07.02.2022 06:03 Ответить
20 литров соляры весит около 18 кг, если чЬО. Бо у нее удельный вес меньше единицы. Тобто меньше удельного веса воды. Кто не верит , может проверить: налейте в соляр воду. Вода не всплывает, т.е. вода - тяжелее соляра. Вот 20 литров воды будет весить 20 кг.
07.02.2022 08:42 Ответить
Ко всему, использование электричества - признать , шо кпд такой техники будет ниже чем у углеводородной техники.
07.02.2022 08:46 Ответить
Так шо я вас умоляю, тока не электричество.
07.02.2022 09:31 Ответить
ну и не водород.
а больше вариантов и не осталось
07.02.2022 11:29 Ответить
ок. ну тем легче должна быть моя батарейка.
07.02.2022 11:28 Ответить
підключать до північного потоку?
07.02.2022 03:13 Ответить
