УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4727 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 881 37

Єрмак вилікувався від COVID-19: Усі плани на цей тиждень в силі

Єрмак вилікувався від COVID-19: Усі плани на цей тиждень в силі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вилікувався від коронавірусу і вже сьогодні вирушає на роботу.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає. Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше. Потужного всім імунітету та міцного здоров'я!" - зазначив Єрмак. 

Єрмак вилікувався від COVID-19: Усі плани на цей тиждень в силі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак захворів на коронавірус: Наступного тижня в Берліні планують провести зустріч радників лідерів Нормандської четвірки

Автор: 

карантин (18172) Єрмак Андрій (1427) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Одужав. Жаль.
показати весь коментар
07.02.2022 09:53 Відповісти
+11
Выздоровел за 5 дней???!!! Как *** такое возможно!!! Суки лживые
показати весь коментар
07.02.2022 09:53 Відповісти
+10
лучше б он сдох
показати весь коментар
07.02.2022 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бумагу А4 для офісу закупить , степлєри там , олівці , маркери - НЄ ?
показати весь коментар
07.02.2022 09:52 Відповісти
Одужав. Жаль.
показати весь коментар
07.02.2022 09:53 Відповісти
Выздоровел за 5 дней???!!! Как *** такое возможно!!! Суки лживые
показати весь коментар
07.02.2022 09:53 Відповісти
А был ли ковид?....
Обычное грви. Вот и 5 дней
показати весь коментар
07.02.2022 10:02 Відповісти
Омікрон він такий. У сина температура до 38,5 була день, ще один день - 37,5. Боліла голова. Син каже, якби не здав тест, то і не знав би, що в нього ковід і сьогодні вже і на роботу пішов би. Ще в одного мого знайомого температура і всілякі негаразди були 4 дні. До речі, син сказав, що перебіг хвороби, легший за грип. Син 2 рази щеплений "Модерною".
показати весь коментар
07.02.2022 10:32 Відповісти
а почему ваш сын привитый и заболел? где же иммунитет? может это и был просто орви???
показати весь коментар
07.02.2022 10:58 Відповісти
А щеплення не захищає від самого захворювання, тільки від ускладнень. І ще все дуже індивідуально. На жаль, від дельта-штаму, перед Новим роком, померла моя двоюрідна сестра. Не допомогло нічого, лікування було адекватним, по мірками нинішньої медицини. Інша двоюрідна сестра, з діабетом 2 типу - вижила. Обоє були не щеплені.
показати весь коментар
07.02.2022 11:16 Відповісти
Странный вопрос. Вакцинация не предотвращает заражение, а предотвращает смерть и облегчает течение заболевания. В этом и состоит иммунитет.
показати весь коментар
07.02.2022 18:53 Відповісти
а не сдавал бы тест - болел бы как и обычно орви/грип.
Не, реально, ну кто бегал по больницам до всего ковидобесия???? Ну болели дома пару дней и в бой если чухаещь себя нормально, особенно если у тебя зп от выроботки , а не ставка на заводе. А сейчас, чих - больница-тест - оужасуменяповидло.
показати весь коментар
07.02.2022 11:14 Відповісти
Ну, це при Омікроні. При Дельті, все не так оптимістично. Я, жінка, теща перехворіли восени. Теща була на грані, півтора місяця на кисневому концентраторі. Ми з жінкою хворіли 2 неділі. Я легше, вона - важче, в неї дуже довго відновлювалися сили. До цього часу практично не відчуває запахів. Та і в мене серце недавно прихопило. Ні-ні, це така зараза, що ну, його. Наслідки ще невідомі.
показати весь коментар
07.02.2022 11:50 Відповісти
Жаль, очень жаль, что кремлевский крот не подох.
показати весь коментар
07.02.2022 09:53 Відповісти
Куратори з Москви подзвонили і сказали : "Хватит прятаться! Займись делом! А то придётся применить "стимулятор" - как Чуркину "Новичок" называется!"
показати весь коментар
07.02.2022 09:54 Відповісти
тяжела работа у шпионов, - даже больничный недоступен. Пиши в профсоюз КГБ, пусть добавят юанями)
показати весь коментар
07.02.2022 09:54 Відповісти
лучше б он сдох
показати весь коментар
07.02.2022 09:55 Відповісти
Тепер вже дехто зможе поїхати на відпочинок, "замучили" заокеанські вояжі.
показати весь коментар
07.02.2022 09:57 Відповісти
Ніт!😡 8.лютого Макрон приїзжає!😡
показати весь коментар
07.02.2022 10:00 Відповісти
Живучий
показати весь коментар
07.02.2022 09:57 Відповісти
А был ли мальчик...ковид??
показати весь коментар
07.02.2022 09:59 Відповісти
Велика "радість" і що тепер зустріч з козаком і знову про мінські угоди ?
показати весь коментар
07.02.2022 09:59 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:05 Відповісти
патологические лжецы при власти
показати весь коментар
07.02.2022 10:06 Відповісти
надо было дерьмаку скрепным спутником прививаться. может бы повыздыхал.
показати весь коментар
07.02.2022 10:12 Відповісти
І це погана новина для країни.
показати весь коментар
07.02.2022 10:14 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:19 Відповісти
Очень жаль.
показати весь коментар
07.02.2022 10:20 Відповісти
Жаль.
показати весь коментар
07.02.2022 10:33 Відповісти
Эрдогана заразил, теперь можно и выздоравливать.
показати весь коментар
07.02.2022 10:39 Відповісти
Треба уважно слідкувати про що він там в Берліні домовлятиметься, щоб нам це потім боком не вилізло.
показати весь коментар
07.02.2022 10:42 Відповісти
судячи з усього, він має привезти щось, що задовольнить хремль, тому і бубочка такий спокійний, що війни не буде
показати весь коментар
07.02.2022 10:49 Відповісти
млять, як же ж воно стука копитцями, щоб попасти на зустріч у Берліні
показати весь коментар
07.02.2022 10:45 Відповісти
Таке гімно навідь ковід небере
показати весь коментар
07.02.2022 10:49 Відповісти
3-го числа сообщил, что заболел, а 7-го - уже выздоровел. https://t.me/s/legitimniy "Как нам сказал источник- это сделано для того, чтобы затянуть кейс и выиграть время, до Берлинской встречи политсоветников Н4, где Украина должна была согласится начать движения по выполнению минских соглашений и парижского коммюнике. Встреча должна была пройти до 10-го февраля.
Как указывает источник, не просто дать согласие, а именно подписать некие договорённости (дорожную карту)."
показати весь коментар
07.02.2022 11:08 Відповісти
так вот кто Ердогана заразил...переговори же с ним явно не осел вел, а ермак...
показати весь коментар
07.02.2022 11:21 Відповісти
План у него один - сдать Украину и как можно быстрее. Путин торопит.
показати весь коментар
07.02.2022 11:53 Відповісти
Очень жаль, вся общественность затаила дыхание прям и вот...
показати весь коментар
07.02.2022 12:02 Відповісти
А я гадав, шо буде: " Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей."
показати весь коментар
07.02.2022 12:12 Відповісти
Сиди на лікарняному і не їдь до Берліну !!!
показати весь коментар
07.02.2022 12:34 Відповісти
 
 