Єрмак вилікувався від COVID-19: Усі плани на цей тиждень в силі
Голова Офісу президента Андрій Єрмак вилікувався від коронавірусу і вже сьогодні вирушає на роботу.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає. Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше. Потужного всім імунітету та міцного здоров'я!" - зазначив Єрмак.
Топ коментарі
+11 Владимир Иванец
07.02.2022 09:53
+11 oleg1966
07.02.2022 09:53
+10 Alex 13 #490634
07.02.2022 09:55
Обычное грви. Вот и 5 дней
Не, реально, ну кто бегал по больницам до всего ковидобесия???? Ну болели дома пару дней и в бой если чухаещь себя нормально, особенно если у тебя зп от выроботки , а не ставка на заводе. А сейчас, чих - больница-тест - оужасуменяповидло.
мальчик...ковид??
Как указывает источник, не просто дать согласие, а именно подписать некие договорённости (дорожную карту)."