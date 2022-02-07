Єрмак вилікувався від COVID-19: Усі плани на цей тиждень в силі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вилікувався від коронавірусу і вже сьогодні вирушає на роботу.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає. Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше. Потужного всім імунітету та міцного здоров'я!" - зазначив Єрмак.

