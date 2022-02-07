РУС
Ермак вылечился от COVID-19: Все планы на эту неделю в силе

Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел после коронавируса и уже сегодня отправляется на работу.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает. Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше. Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья!", - отметил Ермак.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен в 15 раз, в 16 областях "красный" уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

карантин (16729) Ермак Андрей (1314) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+11
Одужав. Жаль.
07.02.2022 09:53 Ответить
+11
Выздоровел за 5 дней???!!! Как *** такое возможно!!! Суки лживые
07.02.2022 09:53 Ответить
+10
лучше б он сдох
07.02.2022 09:55 Ответить
Бумагу А4 для офісу закупить , степлєри там , олівці , маркери - НЄ ?
07.02.2022 09:52 Ответить
Одужав. Жаль.
07.02.2022 09:53 Ответить
Выздоровел за 5 дней???!!! Как *** такое возможно!!! Суки лживые
07.02.2022 09:53 Ответить
А был ли ковид?....
Обычное грви. Вот и 5 дней
07.02.2022 10:02 Ответить
Омікрон він такий. У сина температура до 38,5 була день, ще один день - 37,5. Боліла голова. Син каже, якби не здав тест, то і не знав би, що в нього ковід і сьогодні вже і на роботу пішов би. Ще в одного мого знайомого температура і всілякі негаразди були 4 дні. До речі, син сказав, що перебіг хвороби, легший за грип. Син 2 рази щеплений "Модерною".
07.02.2022 10:32 Ответить
а почему ваш сын привитый и заболел? где же иммунитет? может это и был просто орви???
07.02.2022 10:58 Ответить
А щеплення не захищає від самого захворювання, тільки від ускладнень. І ще все дуже індивідуально. На жаль, від дельта-штаму, перед Новим роком, померла моя двоюрідна сестра. Не допомогло нічого, лікування було адекватним, по мірками нинішньої медицини. Інша двоюрідна сестра, з діабетом 2 типу - вижила. Обоє були не щеплені.
07.02.2022 11:16 Ответить
Странный вопрос. Вакцинация не предотвращает заражение, а предотвращает смерть и облегчает течение заболевания. В этом и состоит иммунитет.
07.02.2022 18:53 Ответить
а не сдавал бы тест - болел бы как и обычно орви/грип.
Не, реально, ну кто бегал по больницам до всего ковидобесия???? Ну болели дома пару дней и в бой если чухаещь себя нормально, особенно если у тебя зп от выроботки , а не ставка на заводе. А сейчас, чих - больница-тест - оужасуменяповидло.
07.02.2022 11:14 Ответить
Ну, це при Омікроні. При Дельті, все не так оптимістично. Я, жінка, теща перехворіли восени. Теща була на грані, півтора місяця на кисневому концентраторі. Ми з жінкою хворіли 2 неділі. Я легше, вона - важче, в неї дуже довго відновлювалися сили. До цього часу практично не відчуває запахів. Та і в мене серце недавно прихопило. Ні-ні, це така зараза, що ну, його. Наслідки ще невідомі.
показать весь комментарий
Жаль, очень жаль, что кремлевский крот не подох.
показать весь комментарий
Куратори з Москви подзвонили і сказали : "Хватит прятаться! Займись делом! А то придётся применить "стимулятор" - как Чуркину "Новичок" называется!"
показать весь комментарий
тяжела работа у шпионов, - даже больничный недоступен. Пиши в профсоюз КГБ, пусть добавят юанями)
показать весь комментарий
лучше б он сдох
показать весь комментарий
Тепер вже дехто зможе поїхати на відпочинок, "замучили" заокеанські вояжі.
показать весь комментарий
Ніт!😡 8.лютого Макрон приїзжає!😡
показать весь комментарий
Живучий
показать весь комментарий
А был ли мальчик...ковид??
показать весь комментарий
Велика "радість" і що тепер зустріч з козаком і знову про мінські угоди ?
показать весь комментарий
патологические лжецы при власти
надо было дерьмаку скрепным спутником прививаться. может бы повыздыхал.
І це погана новина для країни.
Очень жаль.
Жаль.
Эрдогана заразил, теперь можно и выздоравливать.
Треба уважно слідкувати про що він там в Берліні домовлятиметься, щоб нам це потім боком не вилізло.
судячи з усього, він має привезти щось, що задовольнить хремль, тому і бубочка такий спокійний, що війни не буде
млять, як же ж воно стука копитцями, щоб попасти на зустріч у Берліні
Таке гімно навідь ковід небере
3-го числа сообщил, что заболел, а 7-го - уже выздоровел. https://t.me/s/legitimniy "Как нам сказал источник- это сделано для того, чтобы затянуть кейс и выиграть время, до Берлинской встречи политсоветников Н4, где Украина должна была согласится начать движения по выполнению минских соглашений и парижского коммюнике. Встреча должна была пройти до 10-го февраля.
Как указывает источник, не просто дать согласие, а именно подписать некие договорённости (дорожную карту)."
так вот кто Ердогана заразил...переговори же с ним явно не осел вел, а ермак...
План у него один - сдать Украину и как можно быстрее. Путин торопит.
Очень жаль, вся общественность затаила дыхание прям и вот...
А я гадав, шо буде: " Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей."
Сиди на лікарняному і не їдь до Берліну !!!
