Ермак вылечился от COVID-19: Все планы на эту неделю в силе
Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел после коронавируса и уже сегодня отправляется на работу.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает. Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше. Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья!", - отметил Ермак.
Обычное грви. Вот и 5 дней
Не, реально, ну кто бегал по больницам до всего ковидобесия???? Ну болели дома пару дней и в бой если чухаещь себя нормально, особенно если у тебя зп от выроботки , а не ставка на заводе. А сейчас, чих - больница-тест - оужасуменяповидло.
мальчик...ковид??
Как указывает источник, не просто дать согласие, а именно подписать некие договорённости (дорожную карту)."