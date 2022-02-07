Ермак вылечился от COVID-19: Все планы на эту неделю в силе

Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел после коронавируса и уже сегодня отправляется на работу.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает. Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше. Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья!", - отметил Ермак.

