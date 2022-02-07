УКР
Відсьогодні вакциновані громадяни віком від 14 років зможуть отримати "COVID-тисячу"

Вакциновані українці віком від 14 років відсьогодні зможуть отримати 1 000 гривень єПідтримки.

Про це у Telegram повідомляє Мінцифра, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб отримати гроші за вакцинацію, потрібно:

відкрити картку єПідтримки в одному з банків-партнерів;

подати заявку в застосунку Дія — натиснути Послуги - єПідтримка - Отримати допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім цього, розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проєкт. Тепер гроші можна буде витратити на:

- освітні курси для себе або своєї дитини;
- спортивні товари;
- канцтовари.

+3
Я отдаю тебе свою дозу, и тысячу забери.и в очереди сам стой!
07.02.2022 11:29 Відповісти
+3
Настанет еще то время, когда "айсберг перевернется" и будут отнимать лицензии, судить будут тех врачей, что топили за так называемую вакцинацию и кололи людей... А тем докторам-борцам против этого безумия, у которых сейчас отбирают практику и даже убивают, будут награждать орденами?!
07.02.2022 11:54 Відповісти
+2
шлюшко будет отвечать за преступление против здорового населения Украины, которым навязали экспериментальные уколы..
уколы, с которых шлюшко и кодла получают миллионные откаты и ежедневно распиливают бюджет Украины..
07.02.2022 11:55 Відповісти
Антиваксерам очередь не занимать.
07.02.2022 10:35 Відповісти
😀😀😀
07.02.2022 10:37 Відповісти
Я отдаю тебе свою дозу, и тысячу забери.и в очереди сам стой!
07.02.2022 11:29 Відповісти
Мож кто не понял, в подхалимах не нуждаюсь.
07.02.2022 11:45 Відповісти
З моїх податків, *****....
07.02.2022 11:09 Відповісти
Покупают здоровье за 1000 гр!!
07.02.2022 11:28 Відповісти
Ну вот , антиваксеры уже локти гложут, бо это их податки.
07.02.2022 11:46 Відповісти
Настанет еще то время, когда "айсберг перевернется" и будут отнимать лицензии, судить будут тех врачей, что топили за так называемую вакцинацию и кололи людей... А тем докторам-борцам против этого безумия, у которых сейчас отбирают практику и даже убивают, будут награждать орденами?!
07.02.2022 11:54 Відповісти
шлюшко будет отвечать за преступление против здорового населения Украины, которым навязали экспериментальные уколы..
уколы, с которых шлюшко и кодла получают миллионные откаты и ежедневно распиливают бюджет Украины..
07.02.2022 11:55 Відповісти
Шлюшко обычный исполнитель, вершители - совершенно другие "люди"
07.02.2022 12:27 Відповісти
До всех доберёмся!!!
07.02.2022 12:40 Відповісти
шлюшко шестерка, это понятно, но это не снимает с него ответственности.. он главный фигурант по проведению геноцида здорового населения Украины..
07.02.2022 13:16 Відповісти
Шлюшко в тюрьму!
07.02.2022 13:18 Відповісти
 
 