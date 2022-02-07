1 154 13
Відсьогодні вакциновані громадяни віком від 14 років зможуть отримати "COVID-тисячу"
Вакциновані українці віком від 14 років відсьогодні зможуть отримати 1 000 гривень єПідтримки.
Про це у Telegram повідомляє Мінцифра, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб отримати гроші за вакцинацію, потрібно:
- відкрити картку єПідтримки в одному з банків-партнерів;
- подати заявку в застосунку Дія — натиснути Послуги - єПідтримка - Отримати допомогу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що крім цього, розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проєкт. Тепер гроші можна буде витратити на:
- освітні курси для себе або своєї дитини;
- спортивні товари;
- канцтовари.
