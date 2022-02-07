Відсьогодні вакциновані громадяни віком від 14 років зможуть отримати "COVID-тисячу"

Вакциновані українці віком від 14 років відсьогодні зможуть отримати 1 000 гривень єПідтримки.

Про це у Telegram повідомляє Мінцифра, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб отримати гроші за вакцинацію, потрібно:



- відкрити картку єПідтримки в одному з банків-партнерів;



- подати заявку в застосунку Дія — натиснути Послуги - єПідтримка - Отримати допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім цього, розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проєкт. Тепер гроші можна буде витратити на:



- освітні курси для себе або своєї дитини;

- спортивні товари;

- канцтовари.

