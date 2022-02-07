Для ЗСУ оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга"

В Україні розпочато модернізацію станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.

"Відповідне замовлення від Міністерства оборони України отримав один із науково-виробничих комплексів. Водночас одним з основних завдань, що визначені у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!", - США про чергову партію військової допомоги Україні. ФОТОрепортаж