Для ЗСУ оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга"
В Україні розпочато модернізацію станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.
"Відповідне замовлення від Міністерства оборони України отримав один із науково-виробничих комплексів. Водночас одним з основних завдань, що визначені у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції", - йдеться у повідомленні.
vadym sestritsyn
Sergey Yakovenko
multissstar .
Твари ЗЕленые.
https://ukroboronprom.com.ua/pro-koncern
Нащо годувати обіцянками?! Рапортуйте про готове.
Твари ЗЕленые.
Бачу цю рекламу на Цензорі. Загалом 19 рекламних елементів, частина банерів (15 елементів) фільтрується за допомогою Adblock в бравзері. Чи не забагато реклами відкручує Бутусов на цьому ресурсі? Це ж некисле бабло враховуючи 27 тис користувачів онлайн (!!!)
Все обладнання, яке становило якусь цінність було демонтовано і вивезено в рашкостан.
На яких потужностях будуть модернізовувпти - це питання...
Оскільки київська військовий завод "Радар" було знищено ще в 2011-2012 роках
Детальніше тут і вище.
Найбільш вразила ця фраза:
Попередня влада в Україні нас не тільки не підтримувала, а й заважала, як тільки могла.