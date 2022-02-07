УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4675 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 621 56

Для ЗСУ оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга"

В Україні розпочато модернізацію станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.

"Відповідне замовлення від Міністерства оборони України отримав один із науково-виробничих комплексів. Водночас одним з основних завдань, що визначені у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!", - США про чергову партію військової допомоги Україні. ФОТОрепортаж

Для ЗСУ оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки Кольчуга 01

армія (3794) зброя (7744) розвідка (3926) ЗСУ (7944)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Розпочато,буде створено, скоро побачемо,,,,, бла.бла.бла 20 брігад
показати весь коментар
07.02.2022 11:13 Відповісти
+14
Яка нахрен "Кольчуга", у вас, долбо*обів завод бункрутується по виробництву і модернізації цих "Кольчуг". Танковий завод переходить на одноденний робочий тиждень і це під час війни. Одне слово "Дурень думкою багатіє".
показати весь коментар
07.02.2022 11:17 Відповісти
+12
не прошло и восемь лет
показати весь коментар
07.02.2022 11:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не прошло и восемь лет
показати весь коментар
07.02.2022 11:12 Відповісти
так як йде фінансування то....хотілося б почути дедлайн цього замовлення.
показати весь коментар
07.02.2022 11:13 Відповісти
Розпочато,буде створено, скоро побачемо,,,,, бла.бла.бла 20 брігад
показати весь коментар
07.02.2022 11:13 Відповісти
Час би уже (якщо не запізно...) казати оновили, а не оновимо (покращимо, вдосконалимо, додамо, не допустимо, зробимо, створимо...)
показати весь коментар
07.02.2022 11:14 Відповісти
А у зелених все у майбутньому часі, ви ще не звикли?
показати весь коментар
07.02.2022 11:25 Відповісти
а в кого було не в майбутньому, чи в кого є не в майбутньому? хіба що у великих кормчих путіта і його друзів з кнр та кндр, а так все в майбутньому і тільки періодично, коли це вигідно демполітику, в реальному житті
показати весь коментар
07.02.2022 11:36 Відповісти
Спохватились...
показати весь коментар
07.02.2022 11:15 Відповісти
Шоу продолжается.
Твари ЗЕленые.
показати весь коментар
07.02.2022 11:16 Відповісти
Яка нахрен "Кольчуга", у вас, долбо*обів завод бункрутується по виробництву і модернізації цих "Кольчуг". Танковий завод переходить на одноденний робочий тиждень і це під час війни. Одне слово "Дурень думкою багатіє".
показати весь коментар
07.02.2022 11:17 Відповісти
Для того і дали замовлення на цей завод, щоб він не банкрутував і розвивався. Логічно?
показати весь коментар
07.02.2022 11:25 Відповісти
Що ви мелете? Ви хоч новину читали? До чого тут вмираючий танковий завод??
показати весь коментар
07.02.2022 11:27 Відповісти
Який танковий завод? Ви під чим?
показати весь коментар
07.02.2022 11:32 Відповісти
я гордий бути соплемінником такої розумної нації))))
показати весь коментар
07.02.2022 11:37 Відповісти
Завод попередні замовлення військових не виконав, потім аванс просрав, потім почав звільняти робітників тому, що не було чім платити. Можливо СБУ потрібно зайнятися цими підприємствами, а не яйця Зеленському заносити? В чому причина зривів????
показати весь коментар
07.02.2022 11:30 Відповісти
А хто зараз керує Укроборонпромом? а оборонними заводаи? ставленики блазня? Як несподівано!
показати весь коментар
07.02.2022 11:59 Відповісти
Не завадить ознайомитися з директорами оборонних заводів України, щоб переконатися, що не такі вони вже й "зелені", як хочеться:

https://ukroboronprom.com.ua/pro-koncern
показати весь коментар
07.02.2022 12:20 Відповісти
Ну в ДП "ХКБМ", директора, точно призначало зелене чмо.
показати весь коментар
07.02.2022 14:43 Відповісти
І ти з однієї людини зробив "висновок" про всіх? Оце логіка.
показати весь коментар
07.02.2022 20:26 Відповісти
Так ми, як ра, і розмовляли про один завод, та один Укроборонпром.
показати весь коментар
08.02.2022 14:19 Відповісти
із написаного зрозуміло що буде просто оновлення того що вже є ,а їх скільки дві чи три штуки є і все .
показати весь коментар
07.02.2022 11:34 Відповісти
Логічно, було б, замовити заводу дві оновлені Кольчуги, постаит їх на чергування, а потім оновити існуючу.
показати весь коментар
07.02.2022 11:57 Відповісти
свідкам - всепропальщикам цього не зрозуміти
показати весь коментар
07.02.2022 12:24 Відповісти
Анонсують як в СРСР: виполнім і перевіполнім, догонім і перегонім.

Нащо годувати обіцянками?! Рапортуйте про готове.
показати весь коментар
07.02.2022 11:17 Відповісти
Шоу продолжается.
Твари ЗЕленые.
показати весь коментар
07.02.2022 11:17 Відповісти
"Туалетний папір в пачці ЕСО. Ціна 504 грн. за ящик"

Бачу цю рекламу на Цензорі. Загалом 19 рекламних елементів, частина банерів (15 елементів) фільтрується за допомогою Adblock в бравзері. Чи не забагато реклами відкручує Бутусов на цьому ресурсі? Це ж некисле бабло враховуючи 27 тис користувачів онлайн (!!!)
показати весь коментар
07.02.2022 11:21 Відповісти
Гроші не пахнуть
показати весь коментар
07.02.2022 11:28 Відповісти
ви ж хочете незалежне ЗМІ чи нехай олігархам служить?
показати весь коментар
07.02.2022 11:38 Відповісти
Ви поцікавтеся, яке відношення має Цензор до Інтерфакс-Україна, а Мартиненко - до партії регіонів. А потім, можливо, щось мені розкажете про "незалежне ЗМІ" - з великим задоволенням послухаю
показати весь коментар
07.02.2022 11:44 Відповісти
Це "незалежне ЗМІ" топило Порошенка у багнюці в свій час. Ніяке воно не незалежне.
показати весь коментар
07.02.2022 13:41 Відповісти
В условиях войны это нужно было закончить уже давно!!! Все говорят о решающей роли РЭБ и киберзащите, а власть успокаивает - "у нас все спокойно!!".. а потом скажут... "..ну не смогли..."
показати весь коментар
07.02.2022 11:37 Відповісти
Они ничего не скажут.Они будут счастливо жить на виллах в израиле и италиях.
показати весь коментар
07.02.2022 12:04 Відповісти
Вот что нужно, а партнеры ведут себя как будто пещерных моджахедов вооружают.
показати весь коментар
07.02.2022 11:40 Відповісти
Моджахеди ж дали просратися Совку, може і у нас вийде. Тому від допомоги партнерів відмовлятися не будемо, вибачайте
показати весь коментар
07.02.2022 11:46 Відповісти
Логично. За два дня Киев. Потом пересичные украинцы должны героически убить побольше русских. Сценарий вроде просматривается.
показати весь коментар
07.02.2022 11:56 Відповісти
Ага, і за тиждень до Львову дійти, як розказував жиріновський )) Пишіть ще - порегочемо!
показати весь коментар
07.02.2022 12:01 Відповісти
Скажи это американским генералам, чего до меня докопался.
показати весь коментар
07.02.2022 12:10 Відповісти
Щоб я не докопувався, спробуй не писати маячні. Як мінімум, хоч трошки думай, що пишеш. Гаразд?
показати весь коментар
07.02.2022 12:16 Відповісти
Наверно даже кацапы посмеялись над прогнозом американского штаба про Киев за два дня.
показати весь коментар
07.02.2022 12:19 Відповісти
А в голову не прийшло, для чого саме американський штаб це сказав?
показати весь коментар
07.02.2022 12:21 Відповісти
И для чего ж? Поделись секретом
показати весь коментар
07.02.2022 13:53 Відповісти
Секрету немає. Це елемент інформаційної війни, яку веде США проти РФ. Є такий вираз "ворога краще переоцінити, ніж недооцінити". Саме "недооцінку" ВСУ створює США в мізках росіян.
показати весь коментар
07.02.2022 20:23 Відповісти
Чомусь ніхто не хоче сказати, що підприємство, де розробляли та серійно виготовляли "Кольчуги" (НДІ "Топаз" та завод "Точмаш") були захоплені рашистамт ще 11.05.2014!
Все обладнання, яке становило якусь цінність було демонтовано і вивезено в рашкостан.
На яких потужностях будуть модернізовувпти - це питання...
Оскільки київська військовий завод "Радар" було знищено ще в 2011-2012 роках
показати весь коментар
07.02.2022 11:50 Відповісти
Тобі, звичайно, невідомо, що частина робітників Топазу, та вся проектна документація, була перевезена в Запоріжжя, і завод відновлювали на потужностях НВК «Іскра».
показати весь коментар
07.02.2022 12:05 Відповісти
С 2003 не было выпущено ни одной Кольчуги. Хватит бесконечно сваливать свою рукожопость и вороватость на кацапов.
показати весь коментар
07.02.2022 12:07 Відповісти
Так, не було. На це були свої причини. Відновлення виробництва Кольчуг анонсувалося в 2015-му, потім відклалося. А завод дійсно вкрали росіянє - це факт.
показати весь коментар
07.02.2022 12:24 Відповісти
Не погоджусь. Навесні 2014 року з навів захопленого Донецька вдалося вивезти 2 найбільш боєздатні установки "Кольчуга" (одна 90% готовності, друга 70%) в аеропорт і військовими літаками вивезти в Бориспіль. А от інші 7 машин меншого ступеню готовності, що стояли на конвеєрі, захопили рашисти. І зрозуміло, вивезли в рашу
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
Для начала бы поставили бы хоть несколько штук в войска! Одна была и ту модернизируют в самый ответственный момент.
показати весь коментар
07.02.2022 12:02 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2022/02/kolchuga.html?fbclid=*************************************************************
показати весь коментар
07.02.2022 12:18 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html

Детальніше тут і вище.
показати весь коментар
07.02.2022 12:22 Відповісти
Супер інтерв'ю, дякую!

Найбільш вразила ця фраза:

Попередня влада в Україні нас не тільки не підтримувала, а й заважала, як тільки могла.
показати весь коментар
07.02.2022 12:28 Відповісти
"Попередня влада в Україні нас не тільки не підтримувала, а й заважала, як тільки могла." Я вибачаюсь, а де він таке сказав? Можна пряму мову? Чи ти, як завше, брешеш?
показати весь коментар
07.02.2022 14:50 Відповісти
Все є в інтерв'ю. Читай і не задавай тупих питань.
показати весь коментар
07.02.2022 20:18 Відповісти
буде замовлено, буде відновлено, буде розпочато ...... - бла, бла-бла. бла
показати весь коментар
07.02.2022 12:25 Відповісти
 
 