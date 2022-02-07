Для ВСУ обновят мобильную автоматизированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга"
В Украине начата модернизация станции радиотехнической разведки "Кольчуга".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Соответствующий заказ от Министерства обороны Украины получил один из научно-производственных комплексов. В то же время, одной из основных задач, определенных в соответствующем заказе, является существенное повышение характеристик указанной станции", - говорится в сообщении.
Твари ЗЕленые.
https://ukroboronprom.com.ua/pro-koncern
Нащо годувати обіцянками?! Рапортуйте про готове.
Твари ЗЕленые.
Бачу цю рекламу на Цензорі. Загалом 19 рекламних елементів, частина банерів (15 елементів) фільтрується за допомогою Adblock в бравзері. Чи не забагато реклами відкручує Бутусов на цьому ресурсі? Це ж некисле бабло враховуючи 27 тис користувачів онлайн (!!!)
Все обладнання, яке становило якусь цінність було демонтовано і вивезено в рашкостан.
На яких потужностях будуть модернізовувпти - це питання...
Оскільки київська військовий завод "Радар" було знищено ще в 2011-2012 роках
Детальніше тут і вище.
Найбільш вразила ця фраза:
Попередня влада в Україні нас не тільки не підтримувала, а й заважала, як тільки могла.