Для ВСУ обновят мобильную автоматизированную станцию ​​радиотехнической разведки "Кольчуга"

В Украине начата модернизация станции радиотехнической разведки "Кольчуга".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Соответствующий заказ от Министерства обороны Украины получил один из научно-производственных комплексов. В то же время, одной из основных задач, определенных в соответствующем заказе, является существенное повышение характеристик указанной станции", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Польша передает Украине легкие минометы и ручные гранатометы, – Моравецкий. ФОТОрепортаж