Новости
Для ВСУ обновят мобильную автоматизированную станцию ​​радиотехнической разведки "Кольчуга"

В Украине начата модернизация станции радиотехнической разведки "Кольчуга".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Соответствующий заказ от Министерства обороны Украины получил один из научно-производственных комплексов. В то же время, одной из основных задач, определенных в соответствующем заказе, является существенное повышение характеристик указанной станции", - говорится в сообщении.

Для ВСУ обновят мобильную автоматизированную станцию ​​радиотехнической разведки Кольчуга

Топ комментарии
+20
Розпочато,буде створено, скоро побачемо,,,,, бла.бла.бла 20 брігад
07.02.2022 11:13 Ответить
+14
Яка нахрен "Кольчуга", у вас, долбо*обів завод бункрутується по виробництву і модернізації цих "Кольчуг". Танковий завод переходить на одноденний робочий тиждень і це під час війни. Одне слово "Дурень думкою багатіє".
07.02.2022 11:17 Ответить
+12
не прошло и восемь лет
07.02.2022 11:12 Ответить
так як йде фінансування то....хотілося б почути дедлайн цього замовлення.
07.02.2022 11:13 Ответить
Час би уже (якщо не запізно...) казати оновили, а не оновимо (покращимо, вдосконалимо, додамо, не допустимо, зробимо, створимо...)
07.02.2022 11:14 Ответить
А у зелених все у майбутньому часі, ви ще не звикли?
07.02.2022 11:25 Ответить
а в кого було не в майбутньому, чи в кого є не в майбутньому? хіба що у великих кормчих путіта і його друзів з кнр та кндр, а так все в майбутньому і тільки періодично, коли це вигідно демполітику, в реальному житті
07.02.2022 11:36 Ответить
Спохватились...
07.02.2022 11:15 Ответить
Шоу продолжается.
Твари ЗЕленые.
07.02.2022 11:16 Ответить
Яка нахрен "Кольчуга", у вас, долбо*обів завод бункрутується по виробництву і модернізації цих "Кольчуг". Танковий завод переходить на одноденний робочий тиждень і це під час війни. Одне слово "Дурень думкою багатіє".
07.02.2022 11:17 Ответить
Для того і дали замовлення на цей завод, щоб він не банкрутував і розвивався. Логічно?
07.02.2022 11:25 Ответить
Що ви мелете? Ви хоч новину читали? До чого тут вмираючий танковий завод??
07.02.2022 11:27 Ответить
Який танковий завод? Ви під чим?
07.02.2022 11:32 Ответить
я гордий бути соплемінником такої розумної нації))))
07.02.2022 11:37 Ответить
Завод попередні замовлення військових не виконав, потім аванс просрав, потім почав звільняти робітників тому, що не було чім платити. Можливо СБУ потрібно зайнятися цими підприємствами, а не яйця Зеленському заносити? В чому причина зривів????
07.02.2022 11:30 Ответить
А хто зараз керує Укроборонпромом? а оборонними заводаи? ставленики блазня? Як несподівано!
07.02.2022 11:59 Ответить
Не завадить ознайомитися з директорами оборонних заводів України, щоб переконатися, що не такі вони вже й "зелені", як хочеться:

https://ukroboronprom.com.ua/pro-koncern
07.02.2022 12:20 Ответить
Ну в ДП "ХКБМ", директора, точно призначало зелене чмо.
07.02.2022 14:43 Ответить
І ти з однієї людини зробив "висновок" про всіх? Оце логіка.
07.02.2022 20:26 Ответить
Так ми, як ра, і розмовляли про один завод, та один Укроборонпром.
08.02.2022 14:19 Ответить
із написаного зрозуміло що буде просто оновлення того що вже є ,а їх скільки дві чи три штуки є і все .
07.02.2022 11:34 Ответить
Логічно, було б, замовити заводу дві оновлені Кольчуги, постаит їх на чергування, а потім оновити існуючу.
07.02.2022 11:57 Ответить
свідкам - всепропальщикам цього не зрозуміти
07.02.2022 12:24 Ответить
Анонсують як в СРСР: виполнім і перевіполнім, догонім і перегонім.

Нащо годувати обіцянками?! Рапортуйте про готове.
07.02.2022 11:17 Ответить
Шоу продолжается.
Твари ЗЕленые.
07.02.2022 11:17 Ответить
"Туалетний папір в пачці ЕСО. Ціна 504 грн. за ящик"

Бачу цю рекламу на Цензорі. Загалом 19 рекламних елементів, частина банерів (15 елементів) фільтрується за допомогою Adblock в бравзері. Чи не забагато реклами відкручує Бутусов на цьому ресурсі? Це ж некисле бабло враховуючи 27 тис користувачів онлайн (!!!)
07.02.2022 11:21 Ответить
Гроші не пахнуть
07.02.2022 11:28 Ответить
ви ж хочете незалежне ЗМІ чи нехай олігархам служить?
07.02.2022 11:38 Ответить
Ви поцікавтеся, яке відношення має Цензор до Інтерфакс-Україна, а Мартиненко - до партії регіонів. А потім, можливо, щось мені розкажете про "незалежне ЗМІ" - з великим задоволенням послухаю
07.02.2022 11:44 Ответить
Це "незалежне ЗМІ" топило Порошенка у багнюці в свій час. Ніяке воно не незалежне.
07.02.2022 13:41 Ответить
В условиях войны это нужно было закончить уже давно!!! Все говорят о решающей роли РЭБ и киберзащите, а власть успокаивает - "у нас все спокойно!!".. а потом скажут... "..ну не смогли..."
07.02.2022 11:37 Ответить
Они ничего не скажут.Они будут счастливо жить на виллах в израиле и италиях.
07.02.2022 12:04 Ответить
Вот что нужно, а партнеры ведут себя как будто пещерных моджахедов вооружают.
07.02.2022 11:40 Ответить
Моджахеди ж дали просратися Совку, може і у нас вийде. Тому від допомоги партнерів відмовлятися не будемо, вибачайте
07.02.2022 11:46 Ответить
Логично. За два дня Киев. Потом пересичные украинцы должны героически убить побольше русских. Сценарий вроде просматривается.
07.02.2022 11:56 Ответить
Ага, і за тиждень до Львову дійти, як розказував жиріновський )) Пишіть ще - порегочемо!
07.02.2022 12:01 Ответить
Скажи это американским генералам, чего до меня докопался.
07.02.2022 12:10 Ответить
Щоб я не докопувався, спробуй не писати маячні. Як мінімум, хоч трошки думай, що пишеш. Гаразд?
07.02.2022 12:16 Ответить
Наверно даже кацапы посмеялись над прогнозом американского штаба про Киев за два дня.
07.02.2022 12:19 Ответить
А в голову не прийшло, для чого саме американський штаб це сказав?
07.02.2022 12:21 Ответить
И для чего ж? Поделись секретом
07.02.2022 13:53 Ответить
Секрету немає. Це елемент інформаційної війни, яку веде США проти РФ. Є такий вираз "ворога краще переоцінити, ніж недооцінити". Саме "недооцінку" ВСУ створює США в мізках росіян.
07.02.2022 20:23 Ответить
Чомусь ніхто не хоче сказати, що підприємство, де розробляли та серійно виготовляли "Кольчуги" (НДІ "Топаз" та завод "Точмаш") були захоплені рашистамт ще 11.05.2014!
Все обладнання, яке становило якусь цінність було демонтовано і вивезено в рашкостан.
На яких потужностях будуть модернізовувпти - це питання...
Оскільки київська військовий завод "Радар" було знищено ще в 2011-2012 роках
07.02.2022 11:50 Ответить
Тобі, звичайно, невідомо, що частина робітників Топазу, та вся проектна документація, була перевезена в Запоріжжя, і завод відновлювали на потужностях НВК «Іскра».
07.02.2022 12:05 Ответить
С 2003 не было выпущено ни одной Кольчуги. Хватит бесконечно сваливать свою рукожопость и вороватость на кацапов.
07.02.2022 12:07 Ответить
Так, не було. На це були свої причини. Відновлення виробництва Кольчуг анонсувалося в 2015-му, потім відклалося. А завод дійсно вкрали росіянє - це факт.
07.02.2022 12:24 Ответить
Не погоджусь. Навесні 2014 року з навів захопленого Донецька вдалося вивезти 2 найбільш боєздатні установки "Кольчуга" (одна 90% готовності, друга 70%) в аеропорт і військовими літаками вивезти в Бориспіль. А от інші 7 машин меншого ступеню готовності, що стояли на конвеєрі, захопили рашисти. І зрозуміло, вивезли в рашу
07.02.2022 12:52 Ответить
Для начала бы поставили бы хоть несколько штук в войска! Одна была и ту модернизируют в самый ответственный момент.
07.02.2022 12:02 Ответить
https://www.ukrmilitary.com/2022/02/kolchuga.html?fbclid=*************************************************************
07.02.2022 12:18 Ответить
https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html

Детальніше тут і вище.
07.02.2022 12:22 Ответить
Супер інтерв'ю, дякую!

Найбільш вразила ця фраза:

Попередня влада в Україні нас не тільки не підтримувала, а й заважала, як тільки могла.
07.02.2022 12:28 Ответить
"Попередня влада в Україні нас не тільки не підтримувала, а й заважала, як тільки могла." Я вибачаюсь, а де він таке сказав? Можна пряму мову? Чи ти, як завше, брешеш?
07.02.2022 14:50 Ответить
Все є в інтерв'ю. Читай і не задавай тупих питань.
07.02.2022 20:18 Ответить
буде замовлено, буде відновлено, буде розпочато ...... - бла, бла-бла. бла
07.02.2022 12:25 Ответить
 
 