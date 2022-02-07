Чергова група американських десантників прибула до Польщі

Черговий американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III з підрозділами 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США в понеділок прибув до Польщі, судячи з даних західних авіаційних ресурсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, літак вилетів із бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна). Він приземлився в аеропорту польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною. За рішенням Вашингтона, там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії.

Раніше в понеділок в аеропорту Жешув-Ясенка здійснив посадку ще один C-17A Globemaster III, який прибув із вантажем з авіабази під містом Довер (штат Делавер).

У понеділок очікується прибуття до Польщі ще одного літака із американськими десантниками. Він уже вилетів із Форт-Брегга.

За повідомленням командування армії США у Європі, передова група американських десантників прибула до Польщі ще в неділю. Військово-транспортний літак доставив до Жешува командира 82-ї дивізії генерала Крістофера Донах'ю, кілька десятків військовослужбовців та військову техніку.

Минулого тижня на авіабазу у Вісбадені до Німеччини вже прибули військовослужбовці оперативної штабної групи 18-го повітряно-десантного корпусу, до складу якої входить 82-а дивізія.

Минулої середи, виступаючи на брифінгу, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що командування збройних сил США у зв'язку зі ситуацією навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили у ФРН, Польщу та Румунію.

При цьому він наголосив, що "ці війська не воюватимуть в Україні. Вони повинні будуть забезпечити надійну оборону союзників по НАТО".

Усього близько 3 тис. американських військовослужбовців буде перекинуто до Європи або передислоковано на її території в рамках заходів щодо зміцнення безпеки союзників, повідомив він.