Чергова група американських десантників прибула до Польщі
Черговий американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III з підрозділами 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США в понеділок прибув до Польщі, судячи з даних західних авіаційних ресурсів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, літак вилетів із бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна). Він приземлився в аеропорту польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною. За рішенням Вашингтона, там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії.
Раніше в понеділок в аеропорту Жешув-Ясенка здійснив посадку ще один C-17A Globemaster III, який прибув із вантажем з авіабази під містом Довер (штат Делавер).
У понеділок очікується прибуття до Польщі ще одного літака із американськими десантниками. Він уже вилетів із Форт-Брегга.
За повідомленням командування армії США у Європі, передова група американських десантників прибула до Польщі ще в неділю. Військово-транспортний літак доставив до Жешува командира 82-ї дивізії генерала Крістофера Донах'ю, кілька десятків військовослужбовців та військову техніку.
Минулого тижня на авіабазу у Вісбадені до Німеччини вже прибули військовослужбовці оперативної штабної групи 18-го повітряно-десантного корпусу, до складу якої входить 82-а дивізія.
Минулої середи, виступаючи на брифінгу, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що командування збройних сил США у зв'язку зі ситуацією навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили у ФРН, Польщу та Румунію.
При цьому він наголосив, що "ці війська не воюватимуть в Україні. Вони повинні будуть забезпечити надійну оборону союзників по НАТО".
Усього близько 3 тис. американських військовослужбовців буде перекинуто до Європи або передислоковано на її території в рамках заходів щодо зміцнення безпеки союзників, повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На піку своєї "могутності" Тимошенко очолювала Коаліційний уряд. В її підпорядкуванні був лише економічний блок. Рішення якого більше 400 раз блокувались/саботувались президентом.
Всі політичні та силові важелі були в квоті президента з відповідними посадами в кабміні. Тимошенко взагалі не займалась питаннями зовнішньої політики.
У нас парламентсько-президентська республіка. Основні повноваження йдуть з парламенту.
По твоїй гбнявій логіці виходить що Шмигаль має більше повноважень ніж Зеленський. А Гройсман мав більше ніж Порошенко . Насправді прем'єр то швидше клерк, що очолює Виконавчу владу. Він Виконує те що прийняв парламент.
Десять років Україна прожила в президентсько-парламентській республіці, потім, з 2006 до 2010, - у парламентсько-президентській, а після цього - знову відбулося чотирирічне повернення до президентської моделі.Після Євромайдану парламент отримав більше повноважень.
Для подібних перемовин у нас був президент і МЗС. З відповідними повноваженнями
внаслідок конституційної реформи 2004 року, яка вступила в дію з січня 2006 року і перетворила Україну на парламентсько-президентську республіку, посада Прем'єр-міністра ставала більш вагомою за президентську,а 30 березня 2007 році Тимошенко вдруге стає прм'єр міністром але вже з розширеними повноваженнями (читати розділ Функціональні повноваження)
Додаток 1до постанови Кабінету Міністрів Українивід 27 січня 2006 р. № 74Прем'єр-міністр України:
веде переговори і підписує в установленому порядку міжнародні договори України;
організовує роботу з формування і реалізації державної економічної та фінансової політики, а також в межах своїх повноважень політики з питань оборони, юстиції, правоохоронної діяльності та євроатлантичної інтеграції України;
очолює урядові комітети, здійснює керівництво відповідними консультативними і дорадчими органами (комісіями, радами тощо);
організовує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з формування і реалізації державної регіональної політики, проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформ, реформування системи державної служби.....
Прем'єр - виконавча влада. В його повноваженнях - економічні питанні. Якщо міжнародний договір економічний, то він має право його підписати. Політичні питання підписує президент.
Наприклад асоціацію з ЕС підписує президент. Ратифікує парламент. Задача прем'єра - виконати.
А байки про неймовірні повноваження коаліційного прем'єра я чую вже більше 12 років. Написані вони в москві. А далі поширені "корисними ідіотами" і пропагандонами. Американський пропагандон Манафорт який організував перші ботоферми для поширення побрехеньок про Тимошенко вже сидить в штатах. А контора, яка на нього працювала тій же Тимошенко виплатила кілька млн долларів компенсації за брехню.
Я навів всі факти і непотрібно ухилятися манівцями,коли політик на гачку у кремлівського керманича то це відразу видно по провалам на стратегічних напрямках.