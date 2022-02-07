За будівництво "нахалбудів" буде введена кримінальна відповідальність, - Чернишов

Один із ключових законопроєктів реформи містобудування запроваджує посилену відповідальність для генпідрядника, архітектора та інженера проєкту. Відтак за надбудову ще декількох поверхів, які не були задекларовані перед початком будівельних робіт, забудовники та інші відповідні учасники цього процесу можуть понести кримінальну відповідальність.

Про це в інтерв'ю "НВ Бізнес" заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов

"В основі реформи містобудування та контролю лежать дві фундаментальні речі. Це, в певному сенсі, - лібералізація прав девелоперів. Вона дозволить стимулювати будівництво та розвиток цивілізованого бізнесу. На іншій чаші терезів - криміналізація та посилення адміністративної відповідальності за порушення. Немає іншої історичної пам’яті, якщо не буде покарання. Тож тут ми займатимемо дуже жорстку позицію", - заявив міністр.

Чернишов нагадав, що у вересні 2021 року було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію і створено новий цифровізований орган - Державну інспекцію архітектури та містобудування.

"У нас є три запобіжники або страховки — це нові люди, які розділяють цивілізовані принципи роботи, нова структура, побудована на цифровій системі, яка унеможливлює прояв корупції, а також постійна робота з антикорупційними органами", - додав очільник Мінрегіону.

