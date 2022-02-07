РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6606 посетителей онлайн
Новости
7 562 7

За строительство "нахалстроев" будет введена уголовная ответственность, - Чернышов

За строительство "нахалстроев" будет введена уголовная ответственность, - Чернышов

Один из ключевых законопроектов реформы градостроительства вводит усиленную ответственность для генподрядчика, архитектора и инженера проекта. Следовательно, за надстройку еще нескольких этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ, застройщики и другие соответствующие участники этого процесса могут понести уголовную ответственность.

Об этом в интервью "НВ Бизнес" заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

"В основе реформы градостроительства и контроля лежат две фундаментальные вещи. Это, в определенном смысле, – либерализация прав девелоперов. Она позволит стимулировать строительство и развитие цивилизованного бизнеса. На другой чаше весов – криминализация и усиление административной ответственности за нарушение. Нет другой исторической памяти, если не будет наказания. Поэтому здесь мы будем занимать очень жесткую позицию", - заявил министр.

Чернышев напомнил, что в сентябре 2021 года была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция и создан новый цифровизированный орган - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

"У нас есть три предохранителя или страховки - это новые люди, разделяющие цивилизованные принципы работы, новая структура, построенная на цифровой системе, которая делает невозможным проявление коррупции, а также постоянная работа с антикоррупционными органами", - добавил глава Минрегиона.

Читайте: Озеро Качине на Позняках в Киеве собираются застроить тремя высотками

Автор: 

строительство (2008) Чернышов Алексей (203) ГИАГ (12)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас выяснится, что "хрущевки" зебобиков - классические нахалбуды.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:06 Ответить
Держись, зебоб🤡
показать весь комментарий
07.02.2022 14:19 Ответить
Одне і теж саме кожного разу. Всі ці балачки до першої валізи від забудовника
показать весь комментарий
07.02.2022 14:22 Ответить
Може, це й за мету було: щоб побільше валіз назбирати...
показать весь комментарий
07.02.2022 15:05 Ответить
 
 