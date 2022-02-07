За строительство "нахалстроев" будет введена уголовная ответственность, - Чернышов

Один из ключевых законопроектов реформы градостроительства вводит усиленную ответственность для генподрядчика, архитектора и инженера проекта. Следовательно, за надстройку еще нескольких этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ, застройщики и другие соответствующие участники этого процесса могут понести уголовную ответственность.

Об этом в интервью "НВ Бизнес" заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

"В основе реформы градостроительства и контроля лежат две фундаментальные вещи. Это, в определенном смысле, – либерализация прав девелоперов. Она позволит стимулировать строительство и развитие цивилизованного бизнеса. На другой чаше весов – криминализация и усиление административной ответственности за нарушение. Нет другой исторической памяти, если не будет наказания. Поэтому здесь мы будем занимать очень жесткую позицию", - заявил министр.

Чернышев напомнил, что в сентябре 2021 года была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция и создан новый цифровизированный орган - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

"У нас есть три предохранителя или страховки - это новые люди, разделяющие цивилизованные принципы работы, новая структура, построенная на цифровой системе, которая делает невозможным проявление коррупции, а также постоянная работа с антикоррупционными органами", - добавил глава Минрегиона.

