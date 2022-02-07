Показник госпіталізацій становить менше ніж 10% завдяки вакцинації, - Ляшко

Впродовж минулого тижня в Україні зареєстровано 242 тисячі 942 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Тобто приріст за поточні 7 днів становить +44%.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки вакцинації, на 40 тисяч нових хворих на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих, тобто показник госпіталізацій зараз становить менше ніж 10%. Разом з тим хвиля "Омікрону" спричинює в середньому 9 смертей на 1000 випадків захворювань", - сказав глава МОЗ.

Станом на сьогодні виділено 71 630 "ковідних" ліжок, 96,3% з них – забезпечені киснем. Для госпіталізації дітей виділено 5 282 ліжка для надання медичної допомоги.

