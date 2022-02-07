УКР
Показник госпіталізацій становить менше ніж 10% завдяки вакцинації, - Ляшко

Впродовж минулого тижня в Україні зареєстровано 242 тисячі 942 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Тобто приріст за поточні 7 днів становить +44%.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки вакцинації, на 40 тисяч нових хворих на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих, тобто показник госпіталізацій зараз становить менше ніж 10%. Разом з тим хвиля "Омікрону" спричинює в середньому 9 смертей на 1000 випадків захворювань", - сказав глава МОЗ.

Станом на сьогодні виділено 71 630 "ковідних" ліжок, 96,3% з них – забезпечені киснем. Для госпіталізації дітей виділено 5 282 ліжка для надання медичної допомоги.

Також читайте: У Києві вакциновано від коронавірусу 71% людей віком від 60 років, - Ляшко

+11
ковід вже видохся, і те що багато хто перехворів двічі і мають набутий імунітет
07.02.2022 14:13 Відповісти
+7
Ога, в школе всю математику прогулял. Проколотых у нас дето треть, вот на столько в идеале уменьшилось бе количество госпитализаций в случае сферического коня в вакууме - "проколотые болеют, но не сильно".

По итогу даже без коней становицца ясно, что пора завязывать с ковидобесием. А то будет как в Канаде
07.02.2022 14:23 Відповісти
+6
Мені буде ото інтересно коли почнуться суди по незаконному звільненню, хто давав накази, на підставі чого. І хто компенсуватиме збитки постраждалим.
07.02.2022 14:50 Відповісти
ковід вже видохся, і те що багато хто перехворів двічі і мають набутий імунітет
07.02.2022 14:13 Відповісти
Щеплення від базової версії ковіду до дупи омікрону.
Хворіють усі. І навіть ті, котрі отримали повне щеплення в останні 2 місяці. ПЕРЕВІРЕНО на багатьох знайомих. Омікрону пох астразенека, пфайзер, короновак, про модерну не знаю,, але думаю, що теж пох.
Одне приносить радість, наслідки від омікрону не порівняти з базовою версією. Але це вже ПЕРСОНАЛЬНА заслуга пана **************!
07.02.2022 14:48 Відповісти
брешеш
07.02.2022 15:33 Відповісти
Брешуть собаки у ночі та горобці навесні.
07.02.2022 15:37 Відповісти
Брешиш, брешиш тупе чмо.
07.02.2022 15:38 Відповісти
Ну от, почалося) Наводити докази ідіотам, це марна справа.
Тому прдовжуте піший еротичний маршрут, не затримуйтесь.
07.02.2022 15:45 Відповісти
Какіє ваши доказательства?
07.02.2022 15:46 Відповісти
У мене на роботі вже у двох колег після вакцинації підтвердився ковід - слава богу вони вже перехворіли і все у них добре! Навіть скажу більше - у моєї племінниці (20 років!), вакцинованої 2 рази пфайзером, позитивний тест на корону і вона на самоізоляції зараз (слава богу все у неї добре, хоча на тому тижні задихалася і я її возив у лікарню власноруч!), сьогодні підтвердився ковід у її діда (мого батька), який з нею контактував.
Я себе тако ж почуваю "хреноватенько" - слабкість, температура (вакцинований короноваком 1 раз поки що, але факт такий що відчуваю "задишку" і особливо на ніч), завтра планую пройти цей грьобаний тест (сподіваюся що буде негативний, але скоріш за все підвтердиться корона)!
Може вірить, можете не вірить, але є реальність та факти на власному прикладі!
Спілкувався із лікарями, говорять про "омікрон" і що він дуже "заразний", хоча і не такий страшний як штами до нього! Здоров'я вам і не хворійте!
07.02.2022 18:39 Відповісти
Астра Зеника дві з Індії потім пфайзер одна вся родина в одні дні плюс маски і ніхто не хворів.
07.02.2022 18:48 Відповісти
Сподіваюся, що так у вас і далі буде. Але я себе почуваю не дуже гарно зараз (періодично важко дихати). Вакцинувався я 2го лютого, наступну планував 9го, але тепер скоріш за все поки що не буду бо потрібно перевірити чи немає ковіду, а то буде як у моєї знайомої було - потрапила в реанімацію після 2ї вакцини (зараз з нею все добре).
07.02.2022 19:05 Відповісти
Кожний нехай вирішує сам. Я вакцинувався першою наданою країні вакциною для вчителів, бо вчителі відмовились вакцинуваться і вакцинували всіх хто просто прийшов до полікліники. Кожен флакон був на 10 доз і бригада не знала кому її колоти. Спочатку вакцинували всіх вчителі, потім учасників БД, а потім тих хто стояв поряд.
07.02.2022 19:12 Відповісти
Так, я знаю, як було, але раніше не міг вакцинуватися бо не було часу із-за роботи.
І згоден, що кожен повинен вирішувати сам - у мене на роботі всі вакцинувалися і ніхто нікого не примушував!
Думаю, що вакцина, як би то там не було, але все ж таки дає більше шансів пережити цю хворобу, якщо десь "підхопиш" її, але і на 100% ніхто незахищений від ковіду, навіть якщо вакцинований бустерною дозою - просто збільшується шанс "спокійніше" пережити хворобу і все, особливо у кого є хронічні захворювання. Я опитав всіх знайомих, хто перехворів ковідом і у всіх приблизно однакові симптоми були - слабкість, "задишка" (важко дихати), "безсоння", температура на одному місці (не обов'язково висока, іноді взагалі небуло), ще були якісь "трабли" із сприйняттям запахів (одні не чули взагалі їх, у інших взагалі всі запахи дратували, у мене із запахами все добре). У моєї колеги батько взагалі був під швл - симптоми були такі ж самі, як і у мене, але йому вже на 4-й день стало гірше і його поклали під швл.
07.02.2022 19:38 Відповісти
сатурацию померяйте прежде всего
показати весь коментар
Дякую за пораду. Перевірив - 92%. Сімейний лікар казав, що це ще норм, хоча краще як би було не менше 95%. Тест здав - чекаю на результат (через 48 годин сказали).
08.02.2022 18:12 Відповісти
92 - это стремно.
Меньше 90 - вызывайте скорую.
08.02.2022 22:48 Відповісти
хворій третій
07.02.2022 15:32 Відповісти
Вы имеете 10%госпитализации,как раз благодаря ковидловой жиже,если бы ее небыло и госпитализации небыло бы!
07.02.2022 16:04 Відповісти
Да что там вакцина! Благодаря Зеленскому и Ляшко!
07.02.2022 14:17 Відповісти
а при чем тут ляшко? )))
07.02.2022 14:44 Відповісти
А кто собственными руками денно и нощно заклыкав на вакцинацию, закупал вакцины и переживал за болящих? Весь заклопотаный Ляшко
07.02.2022 14:55 Відповісти
э не... вся слава должна достаться одному !!! ))))
07.02.2022 16:00 Відповісти
а в Северной Корее утверждают, что солнце встает только из-за веления солнцеликого свЫна...
07.02.2022 14:20 Відповісти
Ога, в школе всю математику прогулял. Проколотых у нас дето треть, вот на столько в идеале уменьшилось бе количество госпитализаций в случае сферического коня в вакууме - "проколотые болеют, но не сильно".

По итогу даже без коней становицца ясно, что пора завязывать с ковидобесием. А то будет как в Канаде
07.02.2022 14:23 Відповісти
из ляшка такой же вакцинатор как и из степашки-фельдшера... судя по *выздоровлению* за 5!!! дней дерьмака - либо ковид выдохся либо дерьмак брехло
07.02.2022 14:25 Відповісти
Однр не исключает другого
07.02.2022 14:30 Відповісти
Одно, сраный телефон
07.02.2022 14:30 Відповісти
Омикрон естественная прививка - болен, но не сильно, как у дельты, против которого и вакцинировались. Так, что это заслуга природы, а не "чуткой" организации чиновников, если даже в Израиле с повальной вакцинацией новых больных 50 тыс. в день.
07.02.2022 14:31 Відповісти
10% ?!!!!!
Это не ошибка? Он не оговорился?
Обычный же Ковид говорили, что 3-4% по статистике.
Или, как обычно, власти нам как всегда ВРАЛИ, ВРУТ и будут ВРАТЬ?
07.02.2022 14:34 Відповісти
По дельте 3-4% єто в гроб.

По омикрону 10% госпитализация и около нуля смертность.
07.02.2022 15:18 Відповісти
07.02.2022 15:18 Відповісти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед парламентом объявил о прекращении действия коронавирусных ограничений. С 26 января в Соединенном Королевстве перестанет быть обязательным ношение масок в общественном транспорте и в магазинах. Уходят в прошлое дистанционная работа и учеба. Отменяется использование сертификатов о вакцинации. Школьникам не нужно носить маски в школах сейчас.

Кроме того, для лиц, болеющих коронавирусом, с 24 марта отменяется обязательная самоизоляция. Скорее всего, дата отмены будет перенесена еще ближе.

По словам Джонсона, отношение к COVID-19 cкоро будет как к обычной простуде.
07.02.2022 14:35 Відповісти
Оскільки, Україна, завдяки таким "керманичам від медицини", як ляшко, кузін і радуцький ( з малої літери! - з великої не заслуговують!), як завжди - "пасе задніх", то і , як кажуть, " отрезвлєніє", прийде пізніше ніж, в інших країнах! Головне - народу витримати, і не піддатись повністю, на цю вакханалію вакцинації від ляшка, кузіна, радуцького і т.п. Їх вже чекає неминуче покарання!!! Головне, щоб не "змились"!!!
07.02.2022 15:19 Відповісти
непонял, индус да и весь мир говорил что омиХрон вытесняя дельтаХрона стал не настолько смертельным и надеются что он по сути станет обычным грипом, а лях приписывает это иглоукалыванию (то есть себе)???
07.02.2022 14:36 Відповісти
Воно санітар. Закінчиться короновірус що буде робити Ляшко?
07.02.2022 14:42 Відповісти
как шо?! 7 лярдов попилять и нечем заняться? будет по кругосветкам с лядями плавать (оно ж не моряк).
07.02.2022 15:01 Відповісти
Перевірки витрат МОЗ показують розтринькання до 30 млрд. грн., з них невідомо куди поділися 7 млрд. грн. Вже 20 кримінальних справ відкрито. Цей Вітя Ляшко буде ув'язнений з конфіскацією, дострибався, придурок.
07.02.2022 14:45 Відповісти
Мені буде ото інтересно коли почнуться суди по незаконному звільненню, хто давав накази, на підставі чого. І хто компенсуватиме збитки постраждалим.
07.02.2022 14:50 Відповісти
дайте медаль мастеру спорта по борьбе с ветрянкой Омикроном.
07.02.2022 14:58 Відповісти
дурил картонная, благодаря Омикрону который переносится намного легче
07.02.2022 15:02 Відповісти
Бог не одного недоумка бацьку кинув на пательню. Там компаха ого, лий вже смолу боженько, бо дідько з ними в змові.
07.02.2022 15:11 Відповісти
Ну да, ну да)
07.02.2022 15:22 Відповісти
А может потому, что уровень госпитализаций и смертей от омикрона куда как ниже, потому как он не мог не мутировать во что-то более заразное но менее опасное - как и говорили антиваксеры над которыми вы смеялись? Та не, не может быть, чтобы такой суперпрофи как Ляшко - ошибался...
07.02.2022 15:53 Відповісти
завдяки омікрону, показник менший
07.02.2022 16:11 Відповісти
Ковідних дійсно стало менше. Усіх вакцинованих, кого знаю, перехворіли у цьому місяці звичайним орві, не ковідом. Я у тому числі.
08.02.2022 23:16 Відповісти
 
 