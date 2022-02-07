1 923 50
Показник госпіталізацій становить менше ніж 10% завдяки вакцинації, - Ляшко
Впродовж минулого тижня в Україні зареєстровано 242 тисячі 942 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Тобто приріст за поточні 7 днів становить +44%.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки вакцинації, на 40 тисяч нових хворих на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих, тобто показник госпіталізацій зараз становить менше ніж 10%. Разом з тим хвиля "Омікрону" спричинює в середньому 9 смертей на 1000 випадків захворювань", - сказав глава МОЗ.
Станом на сьогодні виділено 71 630 "ковідних" ліжок, 96,3% з них – забезпечені киснем. Для госпіталізації дітей виділено 5 282 ліжка для надання медичної допомоги.
Топ коментарі
+11 ИВАН РЯБОШТАН
показати весь коментар07.02.2022 14:13 Відповісти Посилання
+7 Eugen Mk
показати весь коментар07.02.2022 14:23 Відповісти Посилання
+6 aleks kyb
показати весь коментар07.02.2022 14:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хворіють усі. І навіть ті, котрі отримали повне щеплення в останні 2 місяці. ПЕРЕВІРЕНО на багатьох знайомих. Омікрону пох астразенека, пфайзер, короновак, про модерну не знаю,, але думаю, що теж пох.
Одне приносить радість, наслідки від омікрону не порівняти з базовою версією. Але це вже ПЕРСОНАЛЬНА заслуга пана **************!
Тому прдовжуте піший еротичний маршрут, не затримуйтесь.
Я себе тако ж почуваю "хреноватенько" - слабкість, температура (вакцинований короноваком 1 раз поки що, але факт такий що відчуваю "задишку" і особливо на ніч), завтра планую пройти цей грьобаний тест (сподіваюся що буде негативний, але скоріш за все підвтердиться корона)!
Може вірить, можете не вірить, але є реальність та факти на власному прикладі!
Спілкувався із лікарями, говорять про "омікрон" і що він дуже "заразний", хоча і не такий страшний як штами до нього! Здоров'я вам і не хворійте!
І згоден, що кожен повинен вирішувати сам - у мене на роботі всі вакцинувалися і ніхто нікого не примушував!
Думаю, що вакцина, як би то там не було, але все ж таки дає більше шансів пережити цю хворобу, якщо десь "підхопиш" її, але і на 100% ніхто незахищений від ковіду, навіть якщо вакцинований бустерною дозою - просто збільшується шанс "спокійніше" пережити хворобу і все, особливо у кого є хронічні захворювання. Я опитав всіх знайомих, хто перехворів ковідом і у всіх приблизно однакові симптоми були - слабкість, "задишка" (важко дихати), "безсоння", температура на одному місці (не обов'язково висока, іноді взагалі небуло), ще були якісь "трабли" із сприйняттям запахів (одні не чули взагалі їх, у інших взагалі всі запахи дратували, у мене із запахами все добре). У моєї колеги батько взагалі був під швл - симптоми були такі ж самі, як і у мене, але йому вже на 4-й день стало гірше і його поклали під швл.
Меньше 90 - вызывайте скорую.
По итогу даже без коней становицца ясно, что пора завязывать с ковидобесием. А то будет как в Канаде
Это не ошибка? Он не оговорился?
Обычный же Ковид говорили, что 3-4% по статистике.
Или, как обычно, власти нам как всегда ВРАЛИ, ВРУТ и будут ВРАТЬ?
По омикрону 10% госпитализация и около нуля смертность.
Кроме того, для лиц, болеющих коронавирусом, с 24 марта отменяется обязательная самоизоляция. Скорее всего, дата отмены будет перенесена еще ближе.
По словам Джонсона, отношение к COVID-19 cкоро будет как к обычной простуде.
ветрянкойОмикроном.