Показатель госпитализаций составляет менее 10% благодаря вакцинации, - Ляшко

За прошедшую неделю в Украине зарегистрированы 242 тысячи 942 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. То есть прирост за текущие 7 дней составил +44%.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря вакцинации, на 40 тысяч новых больных за сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных, то есть показатель госпитализаций сейчас составляет менее 10%. Вместе с тем волна "Омикрона" влечет в среднем 9 смертей на 1000 случаев заболеваний", - сказал глава Минздрав.

По состоянию на сегодняшний день выделены 71 630 "ковидных" коек, 96,3% из них - обеспечены кислородом. Для госпитализации детей выделены 5282 койки для оказания медицинской помощи.

