УКР
Новини
2 497 25

Кузін про скасування маскового режиму: "Не цього року"

Маска захищає навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Цього року масковий режим навряд скасують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".

На запитання про те, яка імовірність того, що наприкінці цього року в Україні скасують масковий режим, він відповів: "Мені здається, що цього не станеться". Втім, за його словами, маски не залишиться назавжди.

" Всесвітня організація охорони здоров’я однозначно заявила про те, що охоплення щепленням щонайменше 70% дорослого населення — це мінімальна межа для того, щоб ми почали говорити про будь-яке пом’якшення карантинних вимог. В Україні зараз лише 22 із 25 областей вакцинували принаймні 40% свого населення. Це адекватні показники в світовому вимірі на кінець 2021 року. Зараз ми поставили перед собою амбітні плани вакцинувати 70% дорослого населення країни до кінця 2022 року. Лише тоді зможемо говорити про якесь пом’якшення карантинних заходів", - пояснив він.

Пластикові прозорі "маски" не є засобом ефективного захисту, - МОЗ

"Коли ми говоримо про маску, то вона захищатиме нас навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій — грипу та всього іншого. Якщо йтиметься про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов’язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть відмінити. Але подивімось, наприклад, на країни Азії, де (ще до пандемії) носили маски в метро чи іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій", - сказав Кузін.

Така загальна рекомендація залишиться, хоча вже й без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання, додав він.

карантин (18172) маска (157) МОЗ (5425) Кузін Ігор (316) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+11
Одеть намордник проще, чем снять.
07.02.2022 15:56 Відповісти
+4
"Подивімось на країни Азії"(с) подивімось на крахни Європи, подивімось на країни Америки.. Ви, мать вашу, колись перестаните дивІтися кудись і самі мозги включать?!
07.02.2022 16:06 Відповісти
+4
Толку ноль от этой маски, во многих странах уже начали отменять.
07.02.2022 16:13 Відповісти
07.02.2022 15:56 Відповісти
Копеечка рубль бережет.
07.02.2022 15:56 Відповісти
Читаю "московского режиму". Если бы.
07.02.2022 16:03 Відповісти
маска не захищає ))))
07.02.2022 16:06 Відповісти
07.02.2022 16:06 Відповісти
Зараз ми поставили перед собою амбітні плани вакцинувати 70% дорослого населення країни до кінця 2022 року

Всё уже Не будет никаких 70%. И не мечтайте
07.02.2022 16:10 Відповісти
Я прочитав не "МАСКОВОГО" а "МОСКОВСЬКОГО")))
07.02.2022 16:12 Відповісти
07.02.2022 16:13 Відповісти
Гдето их ещё носят кроме Киева и сетевых магазинчиков?
07.02.2022 16:14 Відповісти
Та не. Я пересвідчився що в транспорті, якщо в кого пасажирів перегар - щоб не нюхать - одягаєш маску і все.
07.02.2022 16:21 Відповісти
Холопам лычать нсмордники.
Навищщо ж их отменять?
07.02.2022 16:13 Відповісти
Хто хоче - хай носить хоч і протигаз. Хто хоче - хай вакцинується хоч від лихоманки Нілу.
Шо за кловунські вибрики?
07.02.2022 16:19 Відповісти
Як в тому анекдоті.
Вечірка. Дзвінок в двері.
- Дебош з мордобоєм замовляли?
-Ні.
-Оплочено.
07.02.2022 16:24 Відповісти
Щоб маски реально носили, треба, щоб запрацювали реальні механізми контролю та покарання. Наразі в регіонах маски практично ніхто не носить.
07.02.2022 16:25 Відповісти
Ага, уже даже в Канаде бунт колоссальный по поводу ковид ограничений. Украинцы тем более не будут терпеть идиотскте приказы от мировых маразматиков и мед мафии.Маска практически бесполезна при вирусной инфекции это нас еще 20 лет учили в мединституте. Конроль жесткий масками с вашими кацапами на границе, может плтерей государственности закончиться
07.02.2022 17:20 Відповісти
В Канаде бунтуют водители-дальнобойщики, которым не дают ездить в США, хотя почти все они вакцинированы. Остальное, как-то угроза потери государственности из-за ношения масок, я оставлю без ответа.
07.02.2022 17:22 Відповісти
Разжевывать не собираюсь.
07.02.2022 17:31 Відповісти
пошел ты в ж в своем наморднике
07.02.2022 16:36 Відповісти
Маски не отменяют потому, чтоб доход шёл в казну государства, бабло надо, да и производителям масок тоже доход, без работы сидеть не будут, разве не понятно???
07.02.2022 16:50 Відповісти
Кузину маски нужны для госпереворота.
07.02.2022 16:52 Відповісти
переболел омикроном. два дня с температутой. других симптомов не было.
не кололся.
07.02.2022 17:36 Відповісти
маска от вирусов
Как сетка Рабица от комаров
07.02.2022 18:00 Відповісти
Я шось міркую, люди самі відмінять намордники невдовзі... Тебе не спитають. Вже йде до того.
07.02.2022 18:49 Відповісти
" Всесвітня організація охорони здоров'я однозначно заявила про те, що охоплення щепленням щонайменше 70% дорослого населення - це мінімальна межа для того, щоб ми почали говорити про будь-яке пом'якшення карантинних вимог.
В Канаді чхати хотіли на воозку.
07.02.2022 21:13 Відповісти
 
 