Кузін про скасування маскового режиму: "Не цього року"
Маска захищає навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Цього року масковий режим навряд скасують.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".
На запитання про те, яка імовірність того, що наприкінці цього року в Україні скасують масковий режим, він відповів: "Мені здається, що цього не станеться". Втім, за його словами, маски не залишиться назавжди.
" Всесвітня організація охорони здоров’я однозначно заявила про те, що охоплення щепленням щонайменше 70% дорослого населення — це мінімальна межа для того, щоб ми почали говорити про будь-яке пом’якшення карантинних вимог. В Україні зараз лише 22 із 25 областей вакцинували принаймні 40% свого населення. Це адекватні показники в світовому вимірі на кінець 2021 року. Зараз ми поставили перед собою амбітні плани вакцинувати 70% дорослого населення країни до кінця 2022 року. Лише тоді зможемо говорити про якесь пом’якшення карантинних заходів", - пояснив він.
"Коли ми говоримо про маску, то вона захищатиме нас навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій — грипу та всього іншого. Якщо йтиметься про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов’язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть відмінити. Але подивімось, наприклад, на країни Азії, де (ще до пандемії) носили маски в метро чи іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій", - сказав Кузін.
Така загальна рекомендація залишиться, хоча вже й без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання, додав він.
Всё уже Не будет никаких 70%. И не мечтайте
Навищщо ж их отменять?
Шо за кловунські вибрики?
Вечірка. Дзвінок в двері.
- Дебош з мордобоєм замовляли?
-Ні.
-Оплочено.
не кололся.
Как сетка Рабица от комаров
В Канаді чхати хотіли на воозку.