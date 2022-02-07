Кузін про скасування маскового режиму: "Не цього року"

Маска захищає навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Цього року масковий режим навряд скасують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".

На запитання про те, яка імовірність того, що наприкінці цього року в Україні скасують масковий режим, він відповів: "Мені здається, що цього не станеться". Втім, за його словами, маски не залишиться назавжди.

" Всесвітня організація охорони здоров’я однозначно заявила про те, що охоплення щепленням щонайменше 70% дорослого населення — це мінімальна межа для того, щоб ми почали говорити про будь-яке пом’якшення карантинних вимог. В Україні зараз лише 22 із 25 областей вакцинували принаймні 40% свого населення. Це адекватні показники в світовому вимірі на кінець 2021 року. Зараз ми поставили перед собою амбітні плани вакцинувати 70% дорослого населення країни до кінця 2022 року. Лише тоді зможемо говорити про якесь пом’якшення карантинних заходів", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пластикові прозорі "маски" не є засобом ефективного захисту, - МОЗ

"Коли ми говоримо про маску, то вона захищатиме нас навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій — грипу та всього іншого. Якщо йтиметься про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов’язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть відмінити. Але подивімось, наприклад, на країни Азії, де (ще до пандемії) носили маски в метро чи іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій", - сказав Кузін.

Така загальна рекомендація залишиться, хоча вже й без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання, додав він.