Кузин об отмене масочного режима: "Не в этом году"

Маска защищает даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций. В этом году масочный режим вряд ли будет отменен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главного санврача Украины Игоря Кузина в интервью "Фокусу".

На вопрос о том, какова вероятность того, что в конце этого года в Украине будет отменен масочный режим, он ответил: "Мне кажется, что этого не произойдет". Впрочем, по его словам, маски не останутся навсегда.

Всемирная организация здравоохранения однозначно заявила о том, что охват прививкой не менее 70% взрослого населения — это минимальный предел для того, чтобы мы начали говорить о любом смягчении карантинных требований. В Украине сейчас только 22 из 25 областей вакцинировали по крайней мере 40% своего населения. Это адекватные показатели в мировом измерении на конец 2021 года. Сейчас мы поставили перед собой амбициозные планы вакцинировать 70% взрослого населения страны до конца 2022 года. Только тогда сможем говорить о смягчении карантинных мер", - пояснил он.

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"Когда мы говорим о маске, то она будет защищать нас даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций — гриппа и всего прочего. Если речь идет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательство использовать маску в замкнутых помещениях могут отменить. Но посмотрим, например, на страны Азии, где (еще до пандемии) носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций", - сказал Кузин.

Такая общая рекомендация останется, хотя уже без какой-либо административной ответственности за ее неисполнение, добавил он.

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