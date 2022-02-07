РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9065 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 493 25

Кузин об отмене масочного режима: "Не в этом году"

Кузин об отмене масочного режима:

Маска защищает даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций. В этом году масочный режим вряд ли будет отменен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главного санврача Украины Игоря Кузина в интервью "Фокусу".

На вопрос о том, какова вероятность того, что в конце этого года в Украине будет отменен масочный режим, он ответил: "Мне кажется, что этого не произойдет". Впрочем, по его словам, маски не останутся навсегда.

Всемирная организация здравоохранения однозначно заявила о том, что охват прививкой не менее 70% взрослого населения — это минимальный предел для того, чтобы мы начали говорить о любом смягчении карантинных требований. В Украине сейчас только 22 из 25 областей вакцинировали по крайней мере 40% своего населения. Это адекватные показатели в мировом измерении на конец 2021 года. Сейчас мы поставили перед собой амбициозные планы вакцинировать 70% взрослого населения страны до конца 2022 года. Только тогда сможем говорить о смягчении карантинных мер", - пояснил он.

Читайте также: В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок, - прокуратура. ФОТО

"Когда мы говорим о маске, то она будет защищать нас даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций — гриппа и всего прочего. Если речь идет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательство использовать маску в замкнутых помещениях могут отменить. Но посмотрим, например, на страны Азии, где (еще до пандемии) носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций", - сказал Кузин.

Такая общая рекомендация останется, хотя уже без какой-либо административной ответственности за ее неисполнение, добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Люди забывают менять маску, она уже черная и затертая, это не защищает от заражения, - Кузин

Автор: 

карантин (16729) маска (166) Минздрав (4905) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Одеть намордник проще, чем снять.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:56 Ответить
+4
"Подивімось на країни Азії"(с) подивімось на крахни Європи, подивімось на країни Америки.. Ви, мать вашу, колись перестаните дивІтися кудись і самі мозги включать?!
показать весь комментарий
07.02.2022 16:06 Ответить
+4
Толку ноль от этой маски, во многих странах уже начали отменять.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одеть намордник проще, чем снять.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:56 Ответить
Копеечка рубль бережет.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:56 Ответить
Читаю "московского режиму". Если бы.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:03 Ответить
маска не захищає ))))
показать весь комментарий
07.02.2022 16:06 Ответить
"Подивімось на країни Азії"(с) подивімось на крахни Європи, подивімось на країни Америки.. Ви, мать вашу, колись перестаните дивІтися кудись і самі мозги включать?!
показать весь комментарий
07.02.2022 16:06 Ответить
Зараз ми поставили перед собою амбітні плани вакцинувати 70% дорослого населення країни до кінця 2022 року Джерело:

Всё уже Не будет никаких 70%. И не мечтайте
показать весь комментарий
07.02.2022 16:10 Ответить
Я прочитав не "МАСКОВОГО" а "МОСКОВСЬКОГО")))
показать весь комментарий
07.02.2022 16:12 Ответить
Толку ноль от этой маски, во многих странах уже начали отменять.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:13 Ответить
Гдето их ещё носят кроме Киева и сетевых магазинчиков?
показать весь комментарий
07.02.2022 16:14 Ответить
Та не. Я пересвідчився що в транспорті, якщо в кого пасажирів перегар - щоб не нюхать - одягаєш маску і все.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:21 Ответить
Холопам лычать нсмордники.
Навищщо ж их отменять?
показать весь комментарий
07.02.2022 16:13 Ответить
Хто хоче - хай носить хоч і протигаз. Хто хоче - хай вакцинується хоч від лихоманки Нілу.
Шо за кловунські вибрики?
показать весь комментарий
07.02.2022 16:19 Ответить
Як в тому анекдоті.
Вечірка. Дзвінок в двері.
- Дебош з мордобоєм замовляли?
-Ні.
-Оплочено.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:24 Ответить
Щоб маски реально носили, треба, щоб запрацювали реальні механізми контролю та покарання. Наразі в регіонах маски практично ніхто не носить.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:25 Ответить
Ага, уже даже в Канаде бунт колоссальный по поводу ковид ограничений. Украинцы тем более не будут терпеть идиотскте приказы от мировых маразматиков и мед мафии.Маска практически бесполезна при вирусной инфекции это нас еще 20 лет учили в мединституте. Конроль жесткий масками с вашими кацапами на границе, может плтерей государственности закончиться
показать весь комментарий
07.02.2022 17:20 Ответить
В Канаде бунтуют водители-дальнобойщики, которым не дают ездить в США, хотя почти все они вакцинированы. Остальное, как-то угроза потери государственности из-за ношения масок, я оставлю без ответа.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:22 Ответить
Разжевывать не собираюсь.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:31 Ответить
пошел ты в ж в своем наморднике
показать весь комментарий
07.02.2022 16:36 Ответить
Маски не отменяют потому, чтоб доход шёл в казну государства, бабло надо, да и производителям масок тоже доход, без работы сидеть не будут, разве не понятно???
показать весь комментарий
07.02.2022 16:50 Ответить
Кузину маски нужны для госпереворота.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:52 Ответить
переболел омикроном. два дня с температутой. других симптомов не было.
не кололся.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:36 Ответить
маска от вирусов
Как сетка Рабица от комаров
показать весь комментарий
07.02.2022 18:00 Ответить
Я шось міркую, люди самі відмінять намордники невдовзі... Тебе не спитають. Вже йде до того.
показать весь комментарий
07.02.2022 18:49 Ответить
" Всесвітня організація охорони здоров'я однозначно заявила про те, що охоплення щепленням щонайменше 70% дорослого населення - це мінімальна межа для того, щоб ми почали говорити про будь-яке пом'якшення карантинних вимог. Джерело:
В Канаді чхати хотіли на воозку.
показать весь комментарий
07.02.2022 21:13 Ответить
 
 